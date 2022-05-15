УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 27,4 тис. осіб, 200 літаків, 164 гелікоптери, 1 220 танків і 2 958 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 травня втрати особового складу противника становлять близько 27,4 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 27400 (+200) осіб ліквідовано,

танків  - 1220 (+2) од,

бойових броньованих машин - 2958 (+24) од,

артилерійських систем - 555 (+4) од,

РСЗВ - 195 (+0) од,

засоби ППО - 89 (+1) од,

літаків - 200 (+0) од,

гелікоптерів - 164 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 416 (+5),

крилаті ракети - 95 (+0),

кораблі /катери  - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2087 (+28) од,

спеціальна техніка - 42 (+0).

РФ доукомплектовує членами екіпажів кораблів 810-у окрему бригаду морської піхоти ЧФ РФ через значні втрати в Україні, - Генштаб ЗСУ

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі ЗСУ.

армія рф Генштаб ЗС знищення техніка втрати
Топ коментарі
+7
Утилізація мокшебурятських ординців триває !!!)))
15.05.2022 11:31
15.05.2022 11:31 Відповісти
+7
В войне в Украине наступает переломный момент: армию РФ ждет паника и крах - британский эксперт
15.05.2022 11:34
15.05.2022 11:34 Відповісти
+6
Не все ще зарахували, зокрема, й 201-й літак.
15.05.2022 11:42
15.05.2022 11:42 Відповісти
Утилізація мокшебурятських ординців триває !!!)))
15.05.2022 11:31
15.05.2022 11:31 Відповісти
В войне в Украине наступает переломный момент: армию РФ ждет паника и крах - британский эксперт
15.05.2022 11:34
15.05.2022 11:34 Відповісти
Щось не густо цей раз. Особливо по танкам.
15.05.2022 11:36
15.05.2022 11:36 Відповісти
Уралвагон завод не працює , тож танки дефіцит .
15.05.2022 11:39
15.05.2022 11:39 Відповісти
Не все ще зарахували, зокрема, й 201-й літак.
15.05.2022 11:42
15.05.2022 11:42 Відповісти
Возможно это и хорошо, если у орков танки заканчиваются
15.05.2022 14:33
15.05.2022 14:33 Відповісти
А вчера говорили, что 201 самолёт сбили. И где он?
15.05.2022 11:54
15.05.2022 11:54 Відповісти
Ще трошки и танки в бій пускати не будуть, як і літаки.
15.05.2022 11:55
15.05.2022 11:55 Відповісти
Будуть пускати Т-34
15.05.2022 12:02
15.05.2022 12:02 Відповісти
Наскрести еще можно, было бы желание. Тачанки первой мировой, с Анками и пулеметами, гусарские полки можно организовать, а потом палки и камни будут в наличие.
15.05.2022 12:33
15.05.2022 12:33 Відповісти
Боевые алебарды расконсервировать...
15.05.2022 19:14
15.05.2022 19:14 Відповісти
Статистика в сводку Генштаба, по ходу, поступает с суточным опозданием иногда - вчера сообщалось о 201-м самолёте в новостях, а в статистику сегодня он не попал . . . Или может из-за выходных задержка поступления информации с мест ?
15.05.2022 12:02
15.05.2022 12:02 Відповісти
Літак збили приблизно о першій годині ночі 15.05.2022, отже він буде в статистиці завтра.
15.05.2022 12:28
15.05.2022 12:28 Відповісти
ні, збили ще звечора, я бачив інфу до опівночі...
15.05.2022 13:39
15.05.2022 13:39 Відповісти
навіть на цьому сайті повідомлялося: "14 травня зенітні ракетні війська Повітряних Сил розпакували третю сотню збитих літаків російських окупантів. Близько 18-ї вечора, на Харківщині, у глибині ворожої території збито 201-й винищувач окупантів. Тип встановлюється".
Джерело:
15.05.2022 13:42
15.05.2022 13:42 Відповісти
Цифра 200 просто красивая
15.05.2022 14:38
15.05.2022 14:38 Відповісти
Русні ще є до чого йти. Пуйло здається замовив 45 000 мішків для трупів. Тільки перевалили за половину.
15.05.2022 13:39
15.05.2022 13:39 Відповісти
І це ще ж 45 тис повинно бути саме на території рф,щоб їх в ці кульочки запаковали. А так як вони своїх трупаків не забирають,то набити треба десь 100 т
15.05.2022 14:41
15.05.2022 14:41 Відповісти
15.05.2022 14:46
15.05.2022 14:46 Відповісти
 
 