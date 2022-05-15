"Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році", - Подоляк

Для завершення війни до кінця року Україні потрібні реальне нафтове ембарго та постачання танків, літаків і артилерії.

Про це пише у твіттері голова Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі. Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом", - написав він.

