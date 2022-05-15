"Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році", - Подоляк
Для завершення війни до кінця року Україні потрібні реальне нафтове ембарго та постачання танків, літаків і артилерії.
Про це пише у твіттері голова Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі. Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом", - написав він.
Подібна практика погано закінчується. Бо непокаране зло вертається.
Він більш небезпечний ніж медвечук.
Пригадую, як якась зелена депутатка дякувала йому за переслідування бійців та політиків патріотів. Взагалі зелені прийшли до влади на гаслах шарія.
ПЕРЕМОГТИ У ВІЙНІ!!!!!
дерьмекремле - и это страна НАТО
Це ж Порох на війні наживався, а ви, зелені гниди, не такі.
У моєму мозку я вже закінчив війну - Зеленський...
Не кацапи ?
Покінчити з війною і перемогти ворога не тотожні речі.
Або ви бовдури, ляпаєте язиком нісенітниці, або зумисне готуєте номінальний мир, який закінчиться ще більшим кровопролиттям.
Коли це Подляк став головою опи?
Я щось пропустив?
********-задушевник. Как и все "зеленые".
в иностранных и украинских информационных изданиях ( ну, чтобы верить оракулу нужно о нём
всё знать). Он может ВСЁ, я серьёзно. Решает все конфликтные ситуации, в ту или иную пользу.
Советник самого господина Ермака, консультирует Президента ( я имею ввиду нашего).
Так что, вы как хотите, а я ему верю. Не каждый человек с медицинским образованием и даже
с таким большим опытом в журналистике может добраться до таких высот. Иностранная пресса
называет его третьим человеком по влиянию в нашем государстве. Мы должны ему верить,
особенно в военных вопросах. Он знает "рецепт Победы". Знает ли об этом наша Армия?
так і наміряються нас здати і приступити до дерибану.
не здали тільки тому, що путлер ще не готовий приступити до свого плану Б.