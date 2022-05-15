УКР
"Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році", - Подоляк

подоляк

Для завершення війни до кінця року Україні потрібні реальне нафтове ембарго та постачання танків, літаків і артилерії.

Про це пише у твіттері голова Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі. Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом", - написав він.

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 27,4 тис. осіб, 200 літаків, 164 гелікоптери, 1 220 танків і 2 958 броньованих машин.

Подоляк Михайло (305)
Топ коментарі
+52
Мене напружують слова як цього Подоляка, так і загалом зеленої влади. Вони хором говорять про закінчення війни, але уникають слів по нашу перемогу. Чому? 🤔
15.05.2022 11:37 Відповісти
+38
зупинити війну,припинити війну,покінчити з війною,від таких слів підгорає у мене...Я вірю що всі Українці чекають лише один вислів,
ПЕРЕМОГТИ У ВІЙНІ!!!!!
15.05.2022 11:39 Відповісти
+31
подоляка, існує слово в українській мові - ПЕРЕМОГА, ПЕ-РЕ-МО-ГА. "я панимаю, что ваші челюсти тяжело віговаривают ето слово", але напружуйтесь - потрібно вчитися його вживати.
15.05.2022 11:46 Відповісти
Мене напружують слова як цього Подоляка, так і загалом зеленої влади. Вони хором говорять про закінчення війни, але уникають слів по нашу перемогу. Чому? 🤔
15.05.2022 11:37 Відповісти
На що ви здатні? На чергове про#балі !!!)))
15.05.2022 11:42 Відповісти
подоляка, існує слово в українській мові - ПЕРЕМОГА, ПЕ-РЕ-МО-ГА. "я панимаю, что ваші челюсти тяжело віговаривают ето слово", але напружуйтесь - потрібно вчитися його вживати.
15.05.2022 11:46 Відповісти
ПЕ-РЕ-МО-ГА и перестать стерелять в одном предложении не укладываются
15.05.2022 11:59 Відповісти
дешевенькі і гнилуваті заяви від цих падаляк з АП вже починають діставати, коли всяка шелупень пнеться без міри і толку виходячи далеко за межі своїх проффесійних обовязків постійно нагадуючи про себе "мастштабних і велікіх", виглядає то, мягко кажучи, "кумедно", особливо під час війни.
15.05.2022 12:22 Відповісти
у нас є ставка головнокомадуючого з розумними генералами, чи замість неї ОПа?
15.05.2022 15:14 Відповісти
https://youtu.be/frq52ecyJoU ПОКА МЫ СЛУШАЛИ АРЕСТОВИЧА, ЗЕ КОМАНДА СДАВАЛА ХЕРСОН?!!
15.05.2022 11:50 Відповісти
Гниду Черновола, который предал отца, слушать не западло?
15.05.2022 14:33 Відповісти
теза, котра написана вище - класика маніпуляції. Бо перехід на особистості один із способів відвести увагу від суті. Так що вали за поребрик, чУДАЧОК...
15.05.2022 16:05 Відповісти
ты гандон кацапский - тебя гниду слушать тяжело
15.05.2022 21:56 Відповісти
Чому єдині новини Зеленського використовують спікерів і телеведучих Медведчука?
15.05.2022 12:03 Відповісти
тому що "неначасі"
15.05.2022 12:11 Відповісти
нет потому-что это одна идеологическая шобла которая готовила Украину к сдаче
15.05.2022 21:58 Відповісти
Тому, що лише їм не стидно читати з папірця те, за що на вулиці б'ють у морду.
15.05.2022 12:14 Відповісти
це точно!
15.05.2022 12:24 Відповісти
Вони і досі не спромоглись сформулювати хто ж у нас ворог, щоб випадково самим не потрапити в цю категорію.
Подібна практика погано закінчується. Бо непокаране зло вертається.
показати весь коментар
15.05.2022 12:09 Відповісти
15.05.2022 11:39 Відповісти
Перемога бууде,коли українці разом з своїми славними ЗСУ знищат кремлівську орду і їх посіпак,кремлівських гнид в Україні !!!)))
15.05.2022 11:50 Відповісти
Так половина зе-команди давно відомі кремлівські гниди: бужанський, дєрьмак, агрохімія, подоляк, дубінський, татаров, каломойше...
15.05.2022 11:59 Відповісти
кал трохи не там.
15.05.2022 12:10 Відповісти
ще й як там: https://www.youtube.com/watch?v=PcdK58ld5jU
15.05.2022 13:15 Відповісти
Отож, де кал, а де його іграшки((
15.05.2022 16:52 Відповісти
Портнов.
Він більш небезпечний ніж медвечук.
Пригадую, як якась зелена депутатка дякувала йому за переслідування бійців та політиків патріотів. Взагалі зелені прийшли до влади на гаслах шарія.
15.05.2022 12:22 Відповісти
і за підтримки шарія та інших посіпак фсб
15.05.2022 18:04 Відповісти
ни о чем... пустозвон а-ля люся
15.05.2022 11:39 Відповісти
Зачем Арестович нужен ОПе? Он несёт всякую ерунду и ОПа всегда может сказать, что он неадекват А они все чистенькие .
15.05.2022 11:44 Відповісти
Та ти шо ? Цеж справжній майжеполковник !!!)))
15.05.2022 11:53 Відповісти
🤣🤣🤣
15.05.2022 12:19 Відповісти
майжепідпілківник
15.05.2022 13:01 Відповісти
Він і на підєфрейтора не тягне,він підінше!!!)))
15.05.2022 13:06 Відповісти
ОПа всегда скажет, что он там не работает. Он ведь советник Ермака на общественных началах. То есть, в самом деле ни за что не отвечает.
15.05.2022 14:53 Відповісти
Наповнюють інфопростір своїми рилами і пліснявими месиджами.
15.05.2022 12:01 Відповісти
зупинити війну,припинити війну,покінчити з війною,від таких слів підгорає у мене...Я вірю що всі Українці чекають лише один вислів,
ПЕРЕМОГТИ У ВІЙНІ!!!!!
15.05.2022 11:39 Відповісти
Ви забули. Можна ж просто перестати стріляти.
15.05.2022 13:42 Відповісти
Да ты жарь, жарь, рыба будет.(с)
15.05.2022 11:40 Відповісти
Украина должна очиститься от олигархов

15.05.2022 11:41 Відповісти
А де каломойше на фото?
15.05.2022 12:00 Відповісти
Цікаве питання - мабудь ще с фірташем в літаку
15.05.2022 12:20 Відповісти
Полетіли десь кави попити !!!)))
15.05.2022 13:12 Відповісти
Вот не люблю я этих переможных балаболов
15.05.2022 11:42 Відповісти
Позитивний блохєр, *****?
15.05.2022 11:52 Відповісти
Дивився тільки що чергове "мантрування" нашого "блазня" Уже навіть не зображає з себе "промовця" - тупо очі поверх екрану і вбік Іде тупа "начитка" тексту з відеосуфлера навіть без розуміння тих слів які він вимовляє! Так може краще посадить на виступ автора тексту а не ""гаварящую голову"?! Користь буде ідентична Тьфу!
15.05.2022 11:42 Відповісти
Він устал атвайни.
15.05.2022 11:52 Відповісти
шо уже?якось швидко, "мудрий нарід" якось 5 років "мучився"))))
15.05.2022 19:52 Відповісти
Потрібна не "гаварящая галава", а політик-державник з розумною головою і не притрушеними "біленьким пилом" мізками!
15.05.2022 11:55 Відповісти
кому потрiбен? зомбированому населению?
15.05.2022 14:04 Відповісти
Мы должны покончить с расией как с недоразумение, а не просто завершить войну
15.05.2022 11:44 Відповісти
Блдь, основний кінчала найшовся.
15.05.2022 11:45 Відповісти
15.05.2022 11:45 Відповісти
Шо - и Орбана задвинет в ящик?
15.05.2022 13:20 Відповісти
а-га счас -там не только Орбан на подсосе - но еще и министр обороны венгрии по уши в дерьме кремле - и это страна НАТО
15.05.2022 14:06 Відповісти
мадари самі не кращі,орбана хтось то вибрав...
15.05.2022 19:54 Відповісти
так и у нас мертветчука шария и зеленского с ермаками "кто-то" выбирал
15.05.2022 22:00 Відповісти
... + бакси
15.05.2022 11:46 Відповісти
Найвеличніший сказав що нада просто пєрєстать стрілять і всі діла.
15.05.2022 11:46 Відповісти
Не розумію чому ОПісні холуї роблять такі заяви, хто їх курва уповноважив на такі дії. ЗСУ робить, що може і навіть більше враховуючи як зачмарили і ослаблювали оборону. Цей президент реально кончений і не має на те ради.
15.05.2022 11:49 Відповісти
Артистовичей и Подоляков много...а Украина одна...іншої нема та й не буде...
15.05.2022 11:50 Відповісти
Як воно там?
15.05.2022 11:54 Відповісти
Помалесеньку...живий...скоро випишуть ...лікарі в Чехії Супер...Щира дяка...
показати весь коментар
15.05.2022 12:09 Відповісти
Якщо тебе падаль і аграхамію і ще дЄрмака разом з арестовичем з 333333333 виходами в тил сєпарні розстріляти то все закінчити можна до осені.
15.05.2022 11:54 Відповісти
Це ДУУУУЖЕ легко: "Проста пєрєстать стрєлять".
Це ж Порох на війні наживався, а ви, зелені гниди, не такі.
15.05.2022 11:55 Відповісти
закінчити війну можна тільки в кремлі!! а ось вибити рашистів з України, справді можна до кінця року, акторам зе-цирку краще мовчати, щоб не світити дебілізмом.
15.05.2022 11:56 Відповісти
Бічнуються падли бо бабло тече мимо них і ті 40млрд. і інші сотні мільярдів на відбудову. Тю тю,козли..
15.05.2022 11:57 Відповісти
Нічого, вони випустять Гєтманцева, щоб той потряс український бізнес, який на ладан дихає. З того і відірвуть.
15.05.2022 12:19 Відповісти
що не пібздоляк, то арістовічь.
15.05.2022 11:57 Відповісти
А в цьому десятиріччі можете? Якщо постараєтесь.
15.05.2022 12:00 Відповісти
дни пуйла и его единомышленников сочтены
15.05.2022 12:01 Відповісти
17 лютого 2020
У моєму мозку я вже закінчив війну - Зеленський...
15.05.2022 12:03 Відповісти
Покончить надо не с войной, а с агрессором.
15.05.2022 12:04 Відповісти
То ваш головний ворог війна?
Не кацапи ?
Покінчити з війною і перемогти ворога не тотожні речі.
Або ви бовдури, ляпаєте язиком нісенітниці, або зумисне готуєте номінальний мир, який закінчиться ще більшим кровопролиттям.
15.05.2022 12:07 Відповісти
Чорти , манкурти , чужинці
15.05.2022 12:10 Відповісти
Мене більше всього турбує одне питання: "А що конкретно зебіли вважають перемогою?" Бо якщо ми подивимося заяви зеленого гнійника за останні 2 місяці, і все це зведемо до єдиного узагальнення, то побачимо, що перемога по зебільному: це зупинка війни на тих рубежах на яких зможуть утриматися і закріпитись рашисти (прощавай південь України), це мирний договір між куйлом і клоуном за яким рашисти не платять репарацій і отримують декількарічну передишку для майбутнього широкомасштабного наступу і вишенка на торті - Україна офіційно відмовляється від курсу до НАТО!
15.05.2022 12:11 Відповісти
це і є ціллю кремлівських на сьогодні
15.05.2022 12:19 Відповісти
Чтобы выиграть войну, нам нужно победить противника. Чтобы победить противника, его нужно разгромить. Чтобы разгромить противника, нужно выиграть стратегическую битву. Чтобы выиграть стратегическую битву, нужны тактические победы. Чтобы иметь тактические победы, нужны оперативные успехи. Чтобы иметь оперативные успехи, надо знать, как воевать. Чтобы знать как воевать, нужно выиграть бой. Чтобы выиграть бой, нужен тактический план. Тактический план есть у тех, кто выиграл войну. Если мы найдём кто выиграл войну, мы разгромим противника. Когда мы разгромим противника, мы победим. А теперь скажите, мой план лучше чем у Подоляка? При том что я готов работать на общественных началах.
15.05.2022 12:20 Відповісти
Чтобы победить противника, надо парочку друзей - как США и Великобритания.
15.05.2022 12:59 Відповісти
Не тобі ПоДляк про це говорити..Сиди та сопи в дирочку гнида!!
15.05.2022 12:44 Відповісти
Про це пише у твіттері голова Офісу президента Михайло Подоляк

Коли це Подляк став головою опи?
Я щось пропустив?
15.05.2022 12:56 Відповісти
15.05.2022 13:02 Відповісти
А кто тогда тексты вовочке для телесуфлера будет писать? Он же двух слов не может связать из головы
15.05.2022 13:27 Відповісти
Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році - подоляки,арахамії , та інші проросійські на переговорах в Туреччині можуть хіба що здати інтереси України і її народу "куйлу".пропонуючи нейтральний статус,відмова від вступу у НАТО,гарантії безпеки для України від прорашистських гарантів , закінчення війни до того , що було до 24 лютого.
15.05.2022 13:34 Відповісти
"Завершение войны" - это ярко. Это как? Как "просто прекратить стрелять"?
********-задушевник. Как и все "зеленые".
15.05.2022 13:56 Відповісти
Прочла предсказания гражданина Подоляка, с интересом ознакомилась с его послужным списком
в иностранных и украинских информационных изданиях ( ну, чтобы верить оракулу нужно о нём
всё знать). Он может ВСЁ, я серьёзно. Решает все конфликтные ситуации, в ту или иную пользу.
Советник самого господина Ермака, консультирует Президента ( я имею ввиду нашего).
Так что, вы как хотите, а я ему верю. Не каждый человек с медицинским образованием и даже
с таким большим опытом в журналистике может добраться до таких высот. Иностранная пресса
называет его третьим человеком по влиянию в нашем государстве. Мы должны ему верить,
особенно в военных вопросах. Он знает "рецепт Победы". Знает ли об этом наша Армия?
15.05.2022 14:37 Відповісти
Глубина лизания соответсвует усердию. Методичка освоена хорошо. Зачет.
15.05.2022 14:58 Відповісти
то ж був сарказм
15.05.2022 18:10 Відповісти
Зачем тебе танки с артиллерией? Ты же сам говорил, что свою артиллерию и ракеты строить смысла нет, потому что это никак не повлияет на количество оружия у русни. И тролли твои вовсю рассказывают, что защищать юг не было смысла, потому что русня все равно прорвалась бы. Тебе, похоже, руцкий корабль нужен, который по известному маршруту ходит.
15.05.2022 14:57 Відповісти
як я їх усіх ненавиджу, рила їхні відразні, со скошеннимі к носу от постоянного вранья глазамі.
так і наміряються нас здати і приступити до дерибану.
не здали тільки тому, що путлер ще не готовий приступити до свого плану Б.
15.05.2022 18:12 Відповісти
 
 