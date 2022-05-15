Потік на в’їзд в Україну рекордно перевищує потік на виїзд, - Держприкордонслужба

Потік на в'їзд в Україну через західний кордон п'ятий день поспіль перевищує потік на виїзд. Сумарно приплив в Україну за ці дні становив 31 тис. осіб – це рекордні показники з початку війни.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Так, 14 травня Україну залишило понад 37 тис. порівняно з 34 тис. напередодні, тоді як число прибулих в країну становило майже 46 тис. проти 40 тис. в суботу.

За даними прикордонної служби Польщі в Твіттері, 14 травня з країни в Україну в'їхало 31,5 тис., тоді як днем раніше – 27 тис. у зворотному напрямку потік становив 22,9 тис. порівняно з 21,2 тис. в суботу.

Згідно з даними УВКБ ООН на 13:00 13 травня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 6,111 млн осіб, з них в Польщу 3,316 млн, Румунію і Молдову – 957,98 тис., Росію – 800,1 тис., Угорщину – 594,66 тис., Словаччину – 415,4 тис., Білорусь – 27,31 тис.

Водночас в Україну, за даними Держприкордонслужби, до цієї дати з 28 лютого в'їхало 1,699 млн осіб.