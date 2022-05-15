Потік на в’їзд в Україну рекордно перевищує потік на виїзд, - Держприкордонслужба
Потік на в'їзд в Україну через західний кордон п'ятий день поспіль перевищує потік на виїзд. Сумарно приплив в Україну за ці дні становив 31 тис. осіб – це рекордні показники з початку війни.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.
Так, 14 травня Україну залишило понад 37 тис. порівняно з 34 тис. напередодні, тоді як число прибулих в країну становило майже 46 тис. проти 40 тис. в суботу.
За даними прикордонної служби Польщі в Твіттері, 14 травня з країни в Україну в'їхало 31,5 тис., тоді як днем раніше – 27 тис. у зворотному напрямку потік становив 22,9 тис. порівняно з 21,2 тис. в суботу.
Згідно з даними УВКБ ООН на 13:00 13 травня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 6,111 млн осіб, з них в Польщу 3,316 млн, Румунію і Молдову – 957,98 тис., Росію – 800,1 тис., Угорщину – 594,66 тис., Словаччину – 415,4 тис., Білорусь – 27,31 тис.
Водночас в Україну, за даними Держприкордонслужби, до цієї дати з 28 лютого в'їхало 1,699 млн осіб.
Іншу знайому-біженку заселили у хостел. В її 6 містному номері, окрім неї з дитиною, ще дві сім'ї. Проспати ніч у тиші для неї - це розкіш. Єдиний плюс - це те що вона живе в Берліні, а не якійсь провінційній дупі східної Німеччини.
Ще є купа знайомих, що платять 400-900 євро в місяць аренди в різних країнах ЄС. Однак і у цих не все гаразд - гроші на аренду мають властивість закінчуватися.
Як видно, особливої радості від сидіння закордом у багатьох немає. Тому люди будуть повертатися у свої міста де є житло і не стріляють.
Інший мій родич із Маріуполя чудом втік в березні з міста у Донецьк, а звідти дістався ростова де живе його рідний брат.
Ніхто з них не є прихильником парашії. Просто втеча у парашию була для них єдиним способом вижити. Однак тобі, виродку собачому, сидячи у мирній данії, ніколи не зрозуміти тих, хто жив у цілодобовому страху смерті.
Але зараз Аня все розповість:
Наприклад - соціальна допомога в Ірландії набагато вища ніж у Польщі чи Німеччині.
Правда в автомобілi кермо з правого боку і англійську потрібно знати.
https://www.youtube.com/watch?v=wFvd12rKghA
та й шефіри з арахаміями та тищенками...вже потирають руки...