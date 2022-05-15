УКР
Потік на в’їзд в Україну рекордно перевищує потік на виїзд, - Держприкордонслужба

прикордонник,кордон,держприкордонслужба

Потік на в'їзд в Україну через західний кордон п'ятий день поспіль перевищує потік на виїзд. Сумарно приплив в Україну за ці дні становив 31 тис. осіб – це рекордні показники з початку війни.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 14 травня Україну залишило понад 37 тис. порівняно з 34 тис. напередодні, тоді як число прибулих в країну становило майже 46 тис. проти 40 тис. в суботу.

За даними прикордонної служби Польщі в Твіттері, 14 травня з країни в Україну в'їхало 31,5 тис., тоді як днем раніше – 27 тис. у зворотному напрямку потік становив 22,9 тис. порівняно з 21,2 тис. в суботу.

Також читайте на Цензор.НЕТ: До Харкова щодня повертаються близько 2 тис. людей, - Синєгубов

Згідно з даними УВКБ ООН на 13:00 13 травня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 6,111 млн осіб, з них в Польщу 3,316 млн, Румунію і Молдову – 957,98 тис., Росію – 800,1 тис., Угорщину – 594,66 тис., Словаччину – 415,4 тис., Білорусь – 27,31 тис.

Водночас в Україну, за даними Держприкордонслужби, до цієї дати з 28 лютого в'їхало 1,699 млн осіб.

біженці (1979) Держприкордонслужба ДПСУ (6447)
Топ коментарі
+8
Ті хто виїхали в расєю та білорусію нехай не повертаються.
15.05.2022 12:13 Відповісти
+7
Мабуть не такі вже кисільні береги за бугром.
15.05.2022 11:58 Відповісти
+4
аренду в 500 евро не тянут и с ВНЖ не срослось
15.05.2022 12:00 Відповісти
Мабуть не такі вже кисільні береги за бугром.
15.05.2022 11:58 Відповісти
Як би не було, а дома краще.
15.05.2022 12:00 Відповісти
ага, у же нас лучше чем в Польше, либо едут к родственникам, навестить.
15.05.2022 12:10 Відповісти
Знайома розповіла, що їй як біженці з дітьми, німці дали кімнату у підвальному приміщенні. Звичайно це краще, а ніж сидіти під обстрілами у її Харкові, однак підвал, то таке собі задоволення.
Іншу знайому-біженку заселили у хостел. В її 6 містному номері, окрім неї з дитиною, ще дві сім'ї. Проспати ніч у тиші для неї - це розкіш. Єдиний плюс - це те що вона живе в Берліні, а не якійсь провінційній дупі східної Німеччини.
Ще є купа знайомих, що платять 400-900 євро в місяць аренди в різних країнах ЄС. Однак і у цих не все гаразд - гроші на аренду мають властивість закінчуватися.
Як видно, особливої радості від сидіння закордом у багатьох немає. Тому люди будуть повертатися у свої міста де є житло і не стріляють.
15.05.2022 12:29 Відповісти
аренду в 500 евро не тянут и с ВНЖ не срослось
15.05.2022 12:00 Відповісти
привык на таможне откаты брать? а теперь х.й сос..?
15.05.2022 12:07 Відповісти
Ті хто виїхали в расєю та білорусію нехай не повертаються.
15.05.2022 12:13 Відповісти
У мене є троюрідний брат з Ізюму. Коли рашисти почали входити до міста і херачити з усього чого можна було, він вимушений був тікати з сім'єю, бо підвал вже не рятував. Єдина можливість була поїхати куди-небудь в тишу - це тільки на росію до родичів дружини.
Інший мій родич із Маріуполя чудом втік в березні з міста у Донецьк, а звідти дістався ростова де живе його рідний брат.
Ніхто з них не є прихильником парашії. Просто втеча у парашию була для них єдиним способом вижити. Однак тобі, виродку собачому, сидячи у мирній данії, ніколи не зрозуміти тих, хто жив у цілодобовому страху смерті.
15.05.2022 12:52 Відповісти
"Єдина можливість" - це бігти аж через лінію фронта в московію з українським паспортом? Ти для раша_тудей сюжети пишеш?
15.05.2022 18:36 Відповісти
За Ірландію чомусь мовчать?
Але зараз Аня все розповість:
Наприклад - соціальна допомога в Ірландії набагато вища ніж у Польщі чи Німеччині.
Правда в автомобілi кермо з правого боку і англійську потрібно знати.

https://www.youtube.com/watch?v=wFvd12rKghA
15.05.2022 12:17 Відповісти
Давай почнемо з того, що потрапити у ірландію не так просто як у польщу чи німеччину
15.05.2022 12:56 Відповісти
Чимало бажаючих активно прикластись до плану Маршалла.
15.05.2022 12:55 Відповісти
НЕ чіпайте Бєнін хліб!!
та й шефіри з арахаміями та тищенками...вже потирають руки...
15.05.2022 13:47 Відповісти
Бо халяву з тачками прикриють скоро.
15.05.2022 16:50 Відповісти
 
 