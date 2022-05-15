Садовий про ракетний удар по Львівщині: Ціль була за 15 кілометрів від кордону з Польщею
Військовий об'єкт, по якому армія РФ сьогодні завдала удару на Львівщині, розташований за 15 кілометрів від кордону з Польщею.
Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що 4 ракети влучили у військовий об’єкт у Яворівському районі. Його повністю знищено. На щастя, без жертв.
"Сили ППО збили 2 ракети. Вибухи, які було чутно у Львові – це власне наслідок роботи протиповітряної оборони. Дякуємо, що бережете нашу безпеку!", - зазначив він.
Садовий зауважив, що цього разу ціль була за 15 кілометрів від кордону з Польщею, ЄС і НАТО.
"Дальність запущених ракет – 1,5 тисячі кілометрів. Тепер розмови пропагандистів про необхідність денацифікації Польщі не виглядають просто п'яними криками. Москаль дуріє від безвиході. Ходіть в укриття і бережіть себе! Попереду в нас ще багато роботи, але також і головна перемога", - резюмує він.
Гадаю це Україна, Британія, Польща, Румунія, США , Японія
- нічого не змінилося у кацапів по відношенню до нашоі націі !!
Але на цей раз , вони сильно отримують по морді , а кремлівське
одоробало від люті і безсилля скоро здохне 😠
Та навіть за 5 км. від Польщі. В першу чергу б'ють по нашій землі, по наших людях, по наших об'єктах і напевно, все ж таки, по заходу нашої країни, а по ЗУ.
Шановний мер мого міста - скільки/куди Ваша бізнес-родина/пов'язані підприємства дали грошей на оборону??
СБУ, коли ви займетесь цією підстилкою Фрідмана ?!
це був "привіт" Садовому від львівського жида фрідмана(він також злий на Садового як і путін на медведчуків...НЕ виконали поставлених завдань..) та альфа банку....
цікаво, скільки УКРАЇНЦІВ ризикували своїм життям в 1939-1944 рятуючи родичів цієї Потвори?!....
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!