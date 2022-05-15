Садовий про ракетний удар по Львівщині: Ціль була за 15 кілометрів від кордону з Польщею

Військовий об'єкт, по якому армія РФ сьогодні завдала удару на Львівщині, розташований за 15 кілометрів від кордону з Польщею.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що 4 ракети влучили у військовий об’єкт у Яворівському районі. Його повністю знищено. На щастя, без жертв.

"Сили ППО збили 2 ракети. Вибухи, які було чутно у Львові – це власне наслідок роботи протиповітряної оборони. Дякуємо, що бережете нашу безпеку!", - зазначив він.

Садовий зауважив, що цього разу ціль була за 15 кілометрів від кордону з Польщею, ЄС і НАТО.

"Дальність запущених ракет – 1,5 тисячі кілометрів. Тепер розмови пропагандистів про необхідність денацифікації Польщі не виглядають просто п'яними криками. Москаль дуріє від безвиході. Ходіть в укриття і бережіть себе! Попереду в нас ще багато роботи, але також і головна перемога", - резюмує він.

