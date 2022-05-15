УКР
Садовий про ракетний удар по Львівщині: Ціль була за 15 кілометрів від кордону з Польщею

ракета

Військовий об'єкт, по якому армія РФ сьогодні завдала удару на Львівщині, розташований за 15 кілометрів від кордону з Польщею.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що 4 ракети влучили у військовий об’єкт у Яворівському районі. Його повністю знищено. На щастя, без жертв.

"Сили ППО збили 2 ракети. Вибухи, які було чутно у Львові – це власне наслідок роботи протиповітряної оборони. Дякуємо, що бережете нашу безпеку!", - зазначив він.

Садовий зауважив, що цього разу ціль була за 15 кілометрів від кордону з Польщею, ЄС і НАТО.

"Дальність запущених ракет – 1,5 тисячі кілометрів. Тепер розмови пропагандистів про необхідність денацифікації Польщі не виглядають просто п'яними криками. Москаль дуріє від безвиході. Ходіть в укриття і бережіть себе! Попереду в нас ще багато роботи, але також і головна перемога", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Львівщині: 4 ракети ворога влучили в об’єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, його повністю зруйновано, - Козицький (оновлено)

+41
Участник евровидение 2022 от рф
15.05.2022 11:55 Відповісти
+39
15.05.2022 11:52 Відповісти
+31
З Садовим і корегувальників не треба.
15.05.2022 11:47 Відповісти
З Садовим і корегувальників не треба.
15.05.2022 11:47 Відповісти
Садовий - ідіот чи прикидається ?
15.05.2022 11:56 Відповісти
консерва он кремлевская с многолетним стажем - "спящий агент" но уже наверное не проснется - так будет "по-мелкому" гадить
15.05.2022 12:38 Відповісти
прикидається ідіотом
15.05.2022 14:45 Відповісти
Ні, він ще не всі гроші фрідману відпрацював
15.05.2022 14:47 Відповісти
Ви досі реально думаєте, що рашисти не знають цілі, по якій стріляють? То їм можна знати, а нам ні?
15.05.2022 12:14 Відповісти
Ну судяче зі слів Садового та інших "високоточних" ударів - ніхрена рашисти не знають, а пуляють де придеться. Чому тоді генштаб та ОВА просять не публікувати фото, відео? Чому тоді ловлять коригувальників відомих цілей та тіх хто ходить і здає потенційні цілі?! Тому що рашисти всі цілі знають?! Ну до чого це ваше зауваження?
15.05.2022 13:01 Відповісти
Коригувальники крилатим ракетам взагалі не потрібні, так саме як не потрібні мозки довбойобам з вашої секти
15.05.2022 19:10 Відповісти
Для внутренней жвачки они уже давно воюют с НАТО и с ЕС. Но они пока в военные действия не вступали
15.05.2022 11:48 Відповісти
рашисти чекають коли Фіни вступлять в НАТО...там балтійському флоту ерефії кізда..вже незможуть так провокувати літаками і човнами..по суті це буде не балтійське море а балтійське озеро
15.05.2022 12:11 Відповісти
Если там все расхерачили, то пусть туда ещё ракеты отправляют.
15.05.2022 11:49 Відповісти
Останню імперію по легенді переможуть 6 країн разом !
Гадаю це Україна, Британія, Польща, Румунія, США , Японія
15.05.2022 11:51 Відповісти
Канада, Литва, Естонія
15.05.2022 12:08 Відповісти
До антипутінської коаліції треба долучати народи Кавказу і в перспективі Татарстан. На ерефії всі нацменшини є пригнобленими. Але свідомості їм чомусь не вистачає
15.05.2022 13:06 Відповісти
15.05.2022 11:52 Відповісти
Думка москалів нас не цікавить.
15.05.2022 12:08 Відповісти
в зоні бойових дій 100 % "За"
15.05.2022 13:37 Відповісти
Иван, здесь водки нет, иди домой.
15.05.2022 12:15 Відповісти
Ифан сдафайся. А не то будет пифпаф ифану
15.05.2022 12:19 Відповісти
Батько наш Бандера, Україна- мати!
15.05.2022 12:23 Відповісти
Bandera razem z szuchevyczem to zbrodniarze i mordercy. Takie są fakty. Jednak my Polacy musimy pomagać Ukrainie w walce z Kacapem. To naszaracja stanu.
15.05.2022 12:53 Відповісти
Москальня , дійсно , дуріє так само , як 100 років тому назад і 200 , і 300
- нічого не змінилося у кацапів по відношенню до нашоі націі !!
Але на цей раз , вони сильно отримують по морді , а кремлівське
одоробало від люті і безсилля скоро здохне 😠
15.05.2022 11:53 Відповісти
Куплю в три рази дорожче документ не пізніше 1917 року, де вказано національність руССкій
15.05.2022 12:43 Відповісти
👍😬😂
15.05.2022 16:15 Відповісти
Участник евровидение 2022 от рф
15.05.2022 11:55 Відповісти
15.05.2022 12:13 Відповісти
хоронили москаля, порвали три баяна
15.05.2022 12:57 Відповісти
Дякуючи "цивілізованому" Заходу, (в першу чергу Франції і Німеччині), який до лютого 2022р продавав москалям військову електроніку, ми отримаєм такі привітання. Інакше москаль ставив би на ракети камікадзе-бурятів, в якості головок самонаведення.
15.05.2022 11:57 Відповісти
У вас було і є багато для випуску вашої зброї, щось випустили? Забезпечили себе чи до шашликів готувалися? Не кивайте на других, якщо самі асфальтом обогащались
15.05.2022 12:13 Відповісти
Коли українці обрали мирного голуба, який сказав- " я припиню війну, я принесу мир " західний бізнес і агресор зітхнули з полегшенням. Мир так мир.
15.05.2022 12:27 Відповісти
у поляков пипец,как руки чешутся,поучаствовать в навешивании 3,14дюлей кацапам..
15.05.2022 11:59 Відповісти
Как бы научиться ихние подлодки топить ??
15.05.2022 12:03 Відповісти
так ви ж капітан НЕМО
15.05.2022 12:06 Відповісти
Скора передадут дроны - катера, тогда им пистец.
15.05.2022 12:11 Відповісти
садовий звичайне корупційне мурло, що засиділося та квитло за спинами львів'ян.
15.05.2022 12:06 Відповісти
А про мера якого міста ви таке НЕ скажете?
15.05.2022 12:12 Відповісти
Конотоп, як Вам?
15.05.2022 12:16 Відповісти
Свободівець .
15.05.2022 12:27 Відповісти
А в якому окопі Тягнибік сидить?
15.05.2022 13:01 Відповісти
все мы знаем, что за цель...
15.05.2022 12:16 Відповісти
Наш Андрій у своєму репертуарі...Навіщо робити знову такий акцент, що за 15 км від Польщі?
Та навіть за 5 км. від Польщі. В першу чергу б'ють по нашій землі, по наших людях, по наших об'єктах і напевно, все ж таки, по заходу нашої країни, а по ЗУ.
Шановний мер мого міста - скільки/куди Ваша бізнес-родина/пов'язані підприємства дали грошей на оборону??
15.05.2022 12:29 Відповісти
Садовий коригувальник?!
СБУ, коли ви займетесь цією підстилкою Фрідмана ?!
15.05.2022 12:30 Відповісти
15.05.2022 12:33 Відповісти
100%

це був "привіт" Садовому від львівського жида фрідмана(він також злий на Садового як і путін на медведчуків...НЕ виконали поставлених завдань..) та альфа банку....

цікаво, скільки УКРАЇНЦІВ ризикували своїм життям в 1939-1944 рятуючи родичів цієї Потвори?!....
15.05.2022 13:05 Відповісти
а кто займется самой сбу? точнее ее руководством?
15.05.2022 12:40 Відповісти
І хто займеться тими "людьми", які цих "керівників" до СБУ привели?
15.05.2022 13:18 Відповісти
О,назвав орків москалями.Доречі.А чи має ,чи мав хтось знайомих,котрі орків ніколи не називали москалями?А я мав.Тепер згадую й розумію чому ці люди уникали цього слова.Доречі,всі вони були в побуті російськомовні.Савпадєніє?Й доречі,москальські кулі,снаряди та ракети не минули їхніх родин та майна в Україні.Тепер вони вже щось публікують про мір та пісні патріотичні.
15.05.2022 12:44 Відповісти
ракета пролетіла півкраїни і чому не виходить збивати
15.05.2022 12:53 Відповісти
Какое отношение мэр Львова имеет к этим событиям? Он кто, официальный спикер ВСУ? Андрюше нечего сказать по поводу успехов на своей должности, так хоть на теме войны нужно вылезти, пиарнуться, засветить себя.
15.05.2022 12:55 Відповісти
Немає кращої гарантії безпеки України, аніж знищена москва:

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
15.05.2022 13:00 Відповісти
Dlaczego oznaczacie spam informacje że Bandera i Szuhevych to zbrodniarze? Takie są fakty historyczne. Inna rzecz że my wam pomagamy i bedziemy to robić. Przyjdzie czas na Ukrainie na zmierzenie się z tym faktem zbrodni ale nie teraz.
15.05.2022 14:21 Відповісти
історія завжди має бути оцінена на фактах, а не на інтерпретаціях
15.05.2022 15:29 Відповісти
No właśnie. To są fakty. z tymi faktami też przyjdzie sie kiedyś Ukrainie uporać. Teraz mamy wspólnego wroga. Kacapa
15.05.2022 18:05 Відповісти
Принаймні під час війни не згадуйте і про Бандеру , і про Шухевича . Бо при бажанні українцям є що згадати і за Юзефа Пілсудського і за Армію Крайову ... Треба бути мудрішими . Лишіть історію та історичні оцінки саме історикам.
15.05.2022 16:58 Відповісти
ja nie wspominam to tutaj na forum ktoś wspomina. To jest fakt. Mordowanie Polaków z wybitnym okrucieństwem to fakt a nie interpretacja. AK w postaci kilku morderców to jednak była formacja obronna i nie mordowała Ukraińców. OUN i UPA to były organizacja nacjonalistyczne ktore miały wymordować Polaków. No chyba, że uczymy się innej historii. Musimy być mądrzejsi ale to znaczy, że mamy zapomnieć? Nigdy tego nie możemy zapomnieć bo to nasza wspólna historia. Wołyń musi być pamietany i państwo ukraińskie musi wreszcie to przyznać. Na to przyjdzie czas. Teraz jest wspólny wróg. Kacap.
15.05.2022 18:09 Відповісти
Все они знают куда стреляют - у них в наличии военные советские карты, где указаны все воинские части СССР, с тех пор мало что изменилось. Подтверждение тому - попадание ракеты в ТРЦ "Ривьера" (Одесса), там в советское время находилась военная часть. Не знаю почему наши командиры этого не понимают. Передислоцируйте хотя бы личный состав.
15.05.2022 15:31 Відповісти
ПУТИН - УМРИ !!!
16.05.2022 01:31 Відповісти
 
 