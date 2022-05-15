Окупанти намагалися прорвати позиції наших воїнів біля Барвінкового і знову зазначили великих втрат, - Синєгубов
У Харкові вже кілька днів спостерігається відносна тиша, але це не означає, що в місті абсолютно безпечно. Загрози обстрілів окупантів залишаються.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог продовжує завдавати ударів по населених пунктах області. Минулої доби знову постраждав Чугуївський район - 2 людини отримали поранення, з них - 15-річна дитина. Унаслідок обстрілів Первомайського також двоє постраждалих.
"Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Біля Барвінкового ворог постійно намагається прорвати позиції наших Збройних Сил, однак успіхів не має і знову зазнав великих втрат серед своєї живої сили та техніки. Зокрема, вчора наші військові збили літак на тимчасово окупованій території Харківщини", - зазначив Синєгубов.
