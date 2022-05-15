УКР
12 197 12

Окупанти намагалися прорвати позиції наших воїнів біля Барвінкового і знову зазначили великих втрат, - Синєгубов

обстріли,харківщина

У Харкові вже кілька днів спостерігається відносна тиша, але це не означає, що в місті абсолютно безпечно. Загрози обстрілів окупантів залишаються.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог продовжує завдавати ударів по населених пунктах області. Минулої доби знову постраждав Чугуївський район - 2 людини отримали поранення, з них - 15-річна дитина. Унаслідок обстрілів Первомайського також двоє постраждалих.

"Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Біля Барвінкового ворог постійно намагається прорвати позиції наших Збройних Сил, однак успіхів не має і знову зазнав великих втрат серед своєї живої сили та техніки. Зокрема, вчора наші військові збили літак на тимчасово окупованій території Харківщини", - зазначив Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Чугуєва поранено двоє мирних мешканців, - Синєгубов

Автор: 

армія рф (18832) обстріл (31050) Харків (5879) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (865)
Топ коментарі
+21
зарой дєда на пабєду

15.05.2022 12:14 Відповісти
+9
Такн враження, що хтось кацапам доповів, що у Барвінковому знаходиться найбільший логістичний центр супермаркету "Розетка". 😊 Невже у них справді так погано з чіпами і електронікою? 🤔

15.05.2022 12:12 Відповісти
+7

15.05.2022 12:09 Відповісти
