Окупанти намагалися прорвати позиції наших воїнів біля Барвінкового і знову зазначили великих втрат, - Синєгубов

У Харкові вже кілька днів спостерігається відносна тиша, але це не означає, що в місті абсолютно безпечно. Загрози обстрілів окупантів залишаються.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог продовжує завдавати ударів по населених пунктах області. Минулої доби знову постраждав Чугуївський район - 2 людини отримали поранення, з них - 15-річна дитина. Унаслідок обстрілів Первомайського також двоє постраждалих.

"Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Біля Барвінкового ворог постійно намагається прорвати позиції наших Збройних Сил, однак успіхів не має і знову зазнав великих втрат серед своєї живої сили та техніки. Зокрема, вчора наші військові збили літак на тимчасово окупованій території Харківщини", - зазначив Синєгубов.

