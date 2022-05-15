УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6458 відвідувачів онлайн
Новини Війна
44 474 169

Останній радіообмін російського крейсера "Москва": Две пробоины ниже ватерлинии! Подтверждаю! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов!". АУДIО

Українські військові оперативного командування "Південь" опублікували перехоплений фрагмент останнього радіообміну крейсера "Москва".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на фоні ревіння тривожної сирени російський окупант повідомляє в ефір про пошкодження та ситуацію на облавку.

"Москва" первый! Подтверждаю! Две пробоины ниже ватердинии! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов! Ляжет на бок!", - каже він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський крейсер "Москва" після ураження українською ракетою "Нептун". ВIДЕО

Флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії ракетний крейсер "Москва" затонув 14 квітня 2022 року, внаслідок удару, здійсненого 13 квітня 2022 року в районі острова Зміїний двома ракетами "Нептун" берегового ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун" Військово-морських сил України. Ракетний крейсер "Москва" був найбільшим бойовим кораблем Чорноморського флоту РФ та належав до числа шести найбільших кораблів ВМФ Росії. "Москва" - це перший втрачений флагман російського флоту з часів російсько-японської війни і найбільший з часів Другої світової війни військовий корабель, затоплений у ході військового конфлікту.

За даними РНБО України з 510 чоловік, що перебували на борту корабля, вдалось врятувати лише 58.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На крейсері "Москва" загинув один член екіпажу, 27 - зникли безвісті, - Міноборони РФ

Автор: 

ВМС рф (145) крейсер (89) знищення (8323) українська зброя (198)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+96
Не-не-не. Если есть шанс - надо добивать. А то кацапия заключит хасаврютский мир и через 5 лет опять полезет, уже подготовившись. Никакой капитуляции до полного уничтожения боеспособности кацапстана на столетия.
И санкции оставить лет на 50, что бы дошло до стада, что значит быть фашистами и пердеть ротом на эфирах, как всех в ядерный пепел.
показати весь коментар
15.05.2022 12:45 Відповісти
+56
Як файно верещить,заслухаєшся!
показати весь коментар
15.05.2022 12:37 Відповісти
+46
Слышу, вычеркиваю (с)
показати весь коментар
15.05.2022 12:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ти не дискутуєш, чмо зєлёноє - ти тупо ******
показати весь коментар
15.05.2022 21:58 Відповісти
В 2014 фактично армія була розвалена. А голим задом їжака не вб'єш. За часів Порошенка почалася відбудова армії та розробка озброєнь. Багато було і прой...в і помилок. Можливо найбільше те що більшість частин країни не відчували війни. Не чіпали олігархат. Медведчука зокрема і давали можливість вести антиукраїнську пропаганду, Але зараз (на мій погляд) Порошенко вже не той що ще років 3 тому- вміє працювати над помилками. Його час минув як і всіх відомих нам політиків. Новим має бути років від 30 до 45. Все буде добре. Слава Україні
показати весь коментар
16.05.2022 06:45 Відповісти
Оце москалі буханули - мабуть щось святкували.
показати весь коментар
15.05.2022 13:09 Відповісти
Хлопче який послав руZZкий военный корабль, пошли так само й всю роZZію. ВСЮ!!! Твої слова долинають до вух Господа.
показати весь коментар
15.05.2022 13:09 Відповісти
Пассивное спасение экипажа - це значить що стрибають за борт і одразу йдуть на дно? )))
показати весь коментар
15.05.2022 13:10 Відповісти
Пассивное - означает у пи@орасов через очко.
показати весь коментар
15.05.2022 23:14 Відповісти
Якщо точно - то це коли рятувальне судно не підходить до борту корабля що тоне, а стоїть віддалік і чекає, коли моряки, які вистрибнули за борт, допливуть до нього А також підбирає тих що плавають у воді навкруги тонучого судна
показати весь коментар
16.05.2022 05:55 Відповісти
Вы прослушали репортаж как одна пропоина истерит про две пробоины. ❌
показати весь коментар
15.05.2022 13:10 Відповісти
Гарний текст. Треба музику підібрати.
показати весь коментар
15.05.2022 13:15 Відповісти
Завгороднему надо, репчик будет огонь:

https://www.youtube.com/channel/UCHEyXfaPFDuL_tjjroIQhjg
показати весь коментар
15.05.2022 21:21 Відповісти
могли бы на прощание и активное спасение провести, в буек поиграться
показати весь коментар
15.05.2022 13:24 Відповісти
По данным СНБО Украины из 510 человек, находившихся на борту корабля, удалось спасти только 58 человек. Источник:
Жаль, что так много. Их ведь всех после победы придётся разыскивать и уничтожать...
показати весь коментар
15.05.2022 13:25 Відповісти
Їх уже відправили на поповнення 610-ї бригади морської піхоти
показати весь коментар
16.05.2022 05:56 Відповісти
Ну вот это аудио, мне определённо больше нравится, чем аудио с Евровидения. И музыка качает, и слова, и рэпчик ничего такой... искренний...
показати весь коментар
15.05.2022 13:31 Відповісти
Це - "пАжар" був, пан Ротенберг.
показати весь коментар
15.05.2022 14:45 Відповісти
Да, у них там все внутри разворотило, наверное и ДНО ОТВАЛИЛОСЬ.
показати весь коментар
15.05.2022 15:43 Відповісти
Либо ты козломордый. А почему либо?
показати весь коментар
15.05.2022 15:48 Відповісти
В 1974 році в БПК 61 проекту корму відірвало коли бабахнув боєкомплект протиповітряних ракет.
показати весь коментар
15.05.2022 17:34 Відповісти
Конечно, просто покурили неудачно, там боченки с порохом стояли с ядрами вот и рванули
показати весь коментар
15.05.2022 18:18 Відповісти
Нептуны могли шарахнуть, а дальше сдетонировать бк.. Хотя может и на мину свою ж напоролись, ониж загадили минами все море аж до турции
показати весь коментар
15.05.2022 18:28 Відповісти
Це просто пісня для моїх вух! Обов`язково цей запис на РІНГТОН! Топчик неділі!
показати весь коментар
15.05.2022 13:39 Відповісти
"Двє пробоіни ніже ватерлініі! Вінт стал! Мостік отрєзан! Крєн 30 ґрадусов! Ідьом *****! Как понялі!? Ідьом *****!" ©
показати весь коментар
15.05.2022 13:45 Відповісти
две пробоины размером с автобус.
показати весь коментар
15.05.2022 16:15 Відповісти
вінт не крутиться бо силова установка накрилась - в машинному відділені всі зварились, а може зажарились.
показати весь коментар
15.05.2022 17:37 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2022 13:54 Відповісти
поставлю на будильник)
показати весь коментар
15.05.2022 14:10 Відповісти
вот так бы слушал и слушал!
показати весь коментар
15.05.2022 14:41 Відповісти
«…крен 30 градусов. Ляжет на бок…» - какие безграмотные руцня во флоте! Ахренеть! Нет у корабля «боков» - у корабля есть борта и ложится корабль на борт. А бока есть у русского имбецила.
показати весь коментар
15.05.2022 14:45 Відповісти
а нам ***** с каким креном и на какой борт руський военный корабль уйдет ***** на дно
показати весь коментар
15.05.2022 17:17 Відповісти
Так это он, просто с перепугу обосрался и такое ляпнул.
показати весь коментар
15.05.2022 18:43 Відповісти
Какая там буксировка, как рассказывали кацапы, там была оказывается конкретная *****, причем сразу...
показати весь коментар
15.05.2022 14:52 Відповісти
мабуть попало в машинне відділення. але чому ГКП мовчить, мабуть трансляція вилетіла і не можна прокричати - ПАЛУНДРА.
показати весь коментар
15.05.2022 17:42 Відповісти
Красівоє...
Прямо дискотека... ось звідки взявся трек з ревуном (на 50-й. секунді)
https://www.youtube.com/watch?v=S-YJIhZ0Vlk (7) 666 - Alarma! (Extended Version) 1997 - YouTube
показати весь коментар
15.05.2022 14:54 Відповісти
Но потерь нет
показати весь коментар
15.05.2022 15:17 Відповісти
Пафтаряю: двє прабоіни! Как слишитє? Прійом!
показати весь коментар
15.05.2022 15:57 Відповісти
Думаю, що вiн був трохи схвильований
показати весь коментар
15.05.2022 16:13 Відповісти
збентежений, засмучений, знервований, здивований, змарнований (wasted)
показати весь коментар
16.05.2022 00:35 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2022 16:43 Відповісти
А могли б займатися іншими справами: будувати танкери, хмарочоси, потяги, та ладно - просто робити цвяхи), так нєєє, треба лизати дупу царю і на понтах лізти до сусідніх країн зі своїми бидловими харями та анало говнєтними бортами. Окупанти - на дно. там вам і місце. Слава Україні!
показати весь коментар
15.05.2022 17:36 Відповісти
имея десяток триллионов долларов с нефтегаза можно было блин даже колонию на Марсе построить, ну или хотя бы теплые сортиры по всей рассее...
показати весь коментар
15.05.2022 17:40 Відповісти
Освоєння Марсу народами:
Американці побудують модульне містечко для наукових досліджень, щоб організувать терраформування планети.
Євреї - кіббуц, щоб на піску виросла пшениця.
Китайці - Велику китайську стіну, щоб відгородиться від пилових бур.
А росіяни - пам"ятник перемозі у Другій світовій Війні
показати весь коментар
16.05.2022 06:00 Відповісти
Какой-то не правильный sos, надо было так - Я русский корабль, иду на ***, вычеркивайте.
показати весь коментар
15.05.2022 17:49 Відповісти
Гиг, ідіоти - закрити всі переборки і пластир завести на лівий борт, а потім притопити лівий борт і вирівняти крен. Врубати всі гідронасоси і відкачувати воду.
Задайте питання скільки часу пройшло до підходу буксирів з бази. От такий час і було "боротьба за живучість"
показати весь коментар
15.05.2022 17:59 Відповісти
ой,3 притопити правий борт
показати весь коментар
15.05.2022 18:00 Відповісти
Пассивные спасатели
показати весь коментар
15.05.2022 18:06 Відповісти
Как бы еще подлодки научится топить Есть пару идей , но рискованно , только для добровольцев
показати весь коментар
15.05.2022 18:37 Відповісти
мини субмарины, беспилотные торпеды, боевые пловцы (ограничено из за средств доставки)
показати весь коментар
15.05.2022 19:36 Відповісти
не все скотам лапотним масниця
показати весь коментар
15.05.2022 18:40 Відповісти
Это вас твари Бог наказал, за ваши зверства в Украине. Нехрен шастать по чужой земле, сюда никто вас уродов не звал.
показати весь коментар
15.05.2022 18:53 Відповісти
Не схоже на реальні радіоперемовини. Те, що тільки зараз опублікували - теж показово
показати весь коментар
15.05.2022 19:12 Відповісти
не все же песикам есть оккупантов, нужно и рыбок покормить
показати весь коментар
15.05.2022 19:31 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2022 19:50 Відповісти
Один я задумался над тем как Нептун мог сделать две пробоины ниже ватерлинии? Он, что торпедами стреляет?
показати весь коментар
15.05.2022 19:56 Відповісти
Да там вроде две! ракети Нептун попали в него.В новостях как бы..
показати весь коментар
15.05.2022 23:55 Відповісти
Как же приятно слушать.
показати весь коментар
15.05.2022 20:01 Відповісти
прямо как молитва, или яростный реп.
показати весь коментар
15.05.2022 20:13 Відповісти
Патерь в расійськой армії нєт
показати весь коментар
15.05.2022 20:44 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
показати весь коментар
15.05.2022 21:53 Відповісти
ця посудина була напічкана ракетками с 300 (60 шт) малими зенітними ракетками (500-600) і зовні по бортах калібри. І все здетонувало, На деяких фото видно, що контейнери з Калібрами відсутні. А це волав хтось з команди, бо прямо сказав -мостик отрезан, связи нет. Іншими словами, все було вмить піднято на концерт до Кобзона. Це перероблена посудина. В кожен кубічний метр внутрішнього простору засунули все, що може здетонувати. Так як і Кузя, зробили а літака немає. засунули фронтовий, а він надмірно важкий, 2 рази важчий чим Ф, і не вистачає розгону, а парових турбін немає бо не вистачає енергії, задерли носа, але падають при взлеті і посадці. А в Курську що було -заварені зверху евакуаційні люки, щоб бува не втекли матросики. Одним словом, вредители і ще раз вредители.
Ну а наші прохвости. теж навреділі рузге. Бо запевнили, що стугн та нептунів немає. А хай піднявся, коли Танька Чорновіл показала відосик де стугна з арабським шрифтом. Вредители наші прохвости.
показати весь коментар
15.05.2022 22:57 Відповісти
приятно слышать визг кацапни
показати весь коментар
16.05.2022 00:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 