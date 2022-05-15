УКР
Після вторгнення РФ до України в російських магазинах зафіксовано стрибок кількості крадіжок

В Росії після початку вторгнення РФ в Україну зафіксували стрибок кількості крадіжок у магазинах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Виносять все, крадуть частіше і більше", - наводить видання слова одного з топменеджерів продовольчого ретейлера.

Кількість крадіжок у лютому-квітні зросла на 18% порівняно з минулим роком.

"Середній чек" вкраденого - 1,5 тис. рублів. Товари виносять разом із кошиками для продуктів, все частіше використовуючи для цього каси самообслуговування.

Як зазначається, серед топових категорій на винос продавці називають кондитерку, алкоголь, сири та каву з какао. Експерти пов'язують зростання кількості крадіжок із різким подорожчанням споживчих товарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти викрали в українських аграріїв 500 тис. тонн зернових, олію, овочі та сільгосптехніку, - Мінагрополітики

армія рф (18832) росія (68027) крадіжка (667)
+11
показати весь коментар
15.05.2022 13:10 Відповісти
+8
скоро повернуться кацапські вояки і , за звичкою, будуть заходити і виносити все підряд
показати весь коментар
15.05.2022 13:06 Відповісти
+4
Поэтому жириновский еще до войны сразу говорил что все росийские солдаты которые идут на войну в Украину идут в одну сторону и в любом то ли в живом то ли в дохлом виде должны в Украине и остаться. Потому как эти твари попробовавшие крови, убийства, мародерство и свою безнаказанность, уже потеряны для граждансткого общества как люди и не смогут вернуться к нормальной жизнь. Так что грабежи это только цветочки. Дальше пойдут массовые убийства, самоубийства, изнасилование и прочие прелести поствоенного синдрома
показати весь коментар
15.05.2022 13:08 Відповісти
Куда??
показати весь коментар
15.05.2022 15:49 Відповісти
Будут организовывать бригады.
показати весь коментар
15.05.2022 14:30 Відповісти
Кацапы и воровство это слова СИНОНИМЫ !
показати весь коментар
15.05.2022 13:08 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2022 13:10 Відповісти
судячи з мови окупанта, вони брати
показати весь коментар
15.05.2022 18:45 Відповісти
а чого красти в магазині зле а в Україні можна?

нічо, це ще гвалтівники і вбивці додому не доїхали, ті, що з України виберуться відносно неушкодженими

то ще тільки початок для вас, руські хробаки.
далі буде
показати весь коментар
15.05.2022 13:11 Відповісти
Природа берет свое. Даже турель на выходе не отобьет у кацапа естественную потребность воровать.
показати весь коментар
15.05.2022 13:12 Відповісти
то ли ещё будет..
тупая русня не понимает, что те орки, которые смогут выбраться живимы с Украины обратно на росию, которые привыклю грабить и убивать на росии будут продолжать делать всё тоже самое.. им распустили руки, пусть готовятся
показати весь коментар
15.05.2022 13:14 Відповісти
Скоро начнутся массовые грабежи и погромы и здравствуй революция..
показати весь коментар
15.05.2022 13:18 Відповісти
Скачок? А может рывок?
показати весь коментар
15.05.2022 13:25 Відповісти
Крадіжки? Тю, то все дрібниці. Ось коли вони почнуть один одного масово калічити, вбивати і ґвалтувати - ото буде вєсєлуха. Сподіваюсь, чекати залишилось не довго.
показати весь коментар
15.05.2022 13:40 Відповісти
ясный день - лучше год колонии, чем калекой или грузом 200 в Украине
показати весь коментар
15.05.2022 13:56 Відповісти
Зачем воровать водку, если её можно выпить тут же,
и закусить плавленым сырком? И мятной жвачкой зажевать.
И на кассе смачно выдохнуть на охрану.
показати весь коментар
15.05.2022 14:02 Відповісти
ну а нам то що? та нехай повбиваються в цих своїх магазинах за шматок пареної брюкви
показати весь коментар
15.05.2022 14:52 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2022 16:53 Відповісти
Живодери і грабіжники повертаються додому і вже в Расєї.
показати весь коментар
15.05.2022 17:09 Відповісти
 
 