Після вторгнення РФ до України в російських магазинах зафіксовано стрибок кількості крадіжок

В Росії після початку вторгнення РФ в Україну зафіксували стрибок кількості крадіжок у магазинах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Виносять все, крадуть частіше і більше", - наводить видання слова одного з топменеджерів продовольчого ретейлера.

Кількість крадіжок у лютому-квітні зросла на 18% порівняно з минулим роком.

"Середній чек" вкраденого - 1,5 тис. рублів. Товари виносять разом із кошиками для продуктів, все частіше використовуючи для цього каси самообслуговування.

Як зазначається, серед топових категорій на винос продавці називають кондитерку, алкоголь, сири та каву з какао. Експерти пов'язують зростання кількості крадіжок із різким подорожчанням споживчих товарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти викрали в українських аграріїв 500 тис. тонн зернових, олію, овочі та сільгосптехніку, - Мінагрополітики