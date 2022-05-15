Після вторгнення РФ до України в російських магазинах зафіксовано стрибок кількості крадіжок
В Росії після початку вторгнення РФ в Україну зафіксували стрибок кількості крадіжок у магазинах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"Виносять все, крадуть частіше і більше", - наводить видання слова одного з топменеджерів продовольчого ретейлера.
Кількість крадіжок у лютому-квітні зросла на 18% порівняно з минулим роком.
"Середній чек" вкраденого - 1,5 тис. рублів. Товари виносять разом із кошиками для продуктів, все частіше використовуючи для цього каси самообслуговування.
Як зазначається, серед топових категорій на винос продавці називають кондитерку, алкоголь, сири та каву з какао. Експерти пов'язують зростання кількості крадіжок із різким подорожчанням споживчих товарів.
Топ коментарі
+11 Олег Карпов #409293
показати весь коментар15.05.2022 13:10 Відповісти Посилання
+8 Олег Сорочинський
показати весь коментар15.05.2022 13:06 Відповісти Посилання
+4 FT FT
показати весь коментар15.05.2022 13:08 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нічо, це ще гвалтівники і вбивці додому не доїхали, ті, що з України виберуться відносно неушкодженими
то ще тільки початок для вас, руські хробаки.
далі буде
тупая русня не понимает, что те орки, которые смогут выбраться живимы с Украины обратно на росию, которые привыклю грабить и убивать на росии будут продолжать делать всё тоже самое.. им распустили руки, пусть готовятся
и закусить плавленым сырком? И мятной жвачкой зажевать.
И на кассе смачно выдохнуть на охрану.