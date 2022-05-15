УКР
Ткаченко про Євробачення-2023: це і не просто, і не дешево, ми все зробимо на найвищому рівні

євробачення

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що Україна зможе на найвищому рівні провести Євробачення-2023.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону в неділю вдень, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Організація такого масштабного форуму - це і не просто, і не дешево, але в України вже є досвід, ми двічі приймали Євробачення. Тому сумнівів, що ми все зробимо на найвищому рівні, у мене немає", - сказав Ткаченко.

Щодо можливого місця проведення Євробачення-2023 в Україні міністр зазначив, що і місто Маріуполь, і місто Калуш були б символічними, як і безліч інших міст, але поки що рано про це говорити.

Дивіться: "ЗСУ - це для вас! Для кожного, хто боронить нашу країну!", - український коментатор Євробачення-2022 Мірошниченко не стримав сліз після оголошення переможцем Kalush Orchestra. ВIДЕО

"Мені відписалися кілька європейських міністрів культури, які привітали з перемогою... і запропонували допомогу в організації Євробачення, - додав Ткаченко.

Як повідомлялося, в ніч на 15 травня український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania переміг у Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022 в Турині (Італія).

Також читайте: Поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ переіменували на "Стефанія Експрес"

Євробачення (608) Ткаченко Олександр (509)
Прошу уваги!
Відбулася антиукраїнська диверсія. "Українське" жюрі поставило нашим найкращим друзям Польщі і Литві - НУЛЬ.
Подивіться на ФБ на сторінці Ірини Федишин як нагло і весело вона тролить тих, кому соромно за такі дії "українського" жюрі.
Чи треба комусь пояснювати, що те жюрі ЯВНО виконало диверсію від путіна, а саме - нагидило Польщі й вбило такий собі клин у дружбу України і Польщі.
Прошу не залишити цю ганебну історію і не замовчувати її. То більш важливао, ніж перемога Калуш.
ти би з телемарафоном для початку порядок навів і повиганяв нього шавок метверчука також повернув у ефір відключені патріотичні канали!
Зараз по ящику ідуть промови про те що наші і Польщі і Литві віддали голоси.
так дають Польщі і Литві, чи оцінюють виконавця з цих країн?
Результати конкурсу були передбачені.
Оцінки українських глядачів та журі значно відрізняються. Глядачі віддали максимальну кількість балів сусідній Польщі. Результати глосування українських глядачів:
12 балів - Польща, 10 - Литва, 8 - Ісландія, 7 - Велика Британія, 6 - Молдова, 5 - Естонія, 4 - Фінляндія, 3 - Нідерланди, 2 - Норвегія, 1 - Іспанія.

Результати голосування журі в Україні такі:
Велика Британія - 12 балів, Португалія - 10, Нідерланди - 8, Греція - 7, Швейцарія - 6, Азербайджан - 5, Швеція - 4, Австралія - 3, Вірменія - 2, Чехія - 1 бал.

https://portal.lviv.ua/news/2022/05/15/ievrobachennia-2022-khto-holosuvav-za-ukrainu-i-komu-viddaly-holosy-ukraintsi
Голосування членів журі за Україну:
12 балів - Польща, Молдова, Латвія, Румунія та Литва.
10 балів - Ісландія, Франція, Німеччина.
8 - Португалія, Словенія, Хорватія.
7 - Ізраїль, Кіпр, Австралія, Албанія.
6 - Грузія, Бельгія, Азербайджан, Вірменія.
5 - Данія.
4 - Чехія.
3 - Ірландія, Норвегія, Швейцарія.
2 - Сан-Марино
0 - Швеція, Нідерланди, Італія, Велика Британія, Фінляндія, Іспанія, Естонія, Болгарія, Австрія, Греція, Мальта, Північна Македонія, Сербія.

Як голосували глядачі за Україну

12 балів Україні дали:Італія, Франція, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Велика Британія, Данія, Німеччина, Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Азербайджан, Болгарія, Молдова, Чехія, Грузія, Сан-Маріно, Австралія, Бельгія, Кіпр, Нідерланди, Швеція, Ізраїль, Португалія, Норвегія та Фінляндія.
10 балів - Словенія, Хорватія, Чорногорія, Румунія, Швейцарія, Албанія, Вірменія, Греція.
8 балів - Північна Македонія, Мальта
7 балів - Сербія.

https://portal.lviv.ua/news/2022/05/15/ievrobachennia-2022-khto-holosuvav-za-ukrainu-i-komu-viddaly-holosy-ukraintsi
Невиліковні
Молодці. Але як і де? І чи закінченься війна?
Піар важливіше за війну ! Тому що ці маріонетки не знають що таке війна.
Распилом замаячило.
Я вот тоже заметил ключевое слово *не дешево* и это заставило насторожиться
запахло баблом)))
Ми пахали! Я і трактор...
У війні вже перемогли?
ти би з телемарафоном для початку порядок навів і повиганяв нього шавок метверчука також повернув у ефір відключені патріотичні канали!
Які це канали?
ті які ти не дивишься бо ти тупий ********,Прямий наприклад,який транслював дружин Азовців,але тобі то ***** не треба,"БУБАЧКУ шоб не трогали"
А можно мы сначала войну выиграем? Не? Ну ладно.
Как только баблом запахло сразу "это дорого и тяжело". Читать как "бабла спи%дим немеряно"!!!
https://www.youtube.com/watch?v=aBLTfggn1B8
може Спочатку
ПЕРЕМОГА над Рашизмом......це і не просто, і не дешево, ми все зробимо на найвищому рівні!!! Така повинна бути риторика
"Боже, яке кончене!"
Якщо усвідомлюєте, то змінюйтесь!
бидло а бидло ти ***** своє бидляче "змінюйтесь" висрав ******** доходяжний?
Ви вже багато зробили з підготовкою до війни. Пригальмуйте з цією бравурною піарщиною.👎
Отакі "міністри" приносять шкоду Україні ...
популізм і далі рулить-щодня гинуть сотні українців- а цьому паяцу в голові як євробачення провести
каламоня вже голосує за дерібан .. купив шуфлю і мастерок-мішає вапняний розчин..
Уроды, передайте занявшим второе место. Нам сейчас только на конкурсы песен и плясок деньги выбрасывать, когда на дворе голод.
Ну, Саша, завысите цены в 3-4 раза, как на строительстве дорог, с 40% ЗЕлёным и бородатым откатом, и всё у вас получиться. А ***...на Мосейчук всё пояснит ЗЕлёном лохам на счёт дороговизны.
а чи не було б доречніше віддати можливість провести це безглузде євробачення комусь іншому? хто там посів друге місце? ось тому і віддайте цю сумнівну подію.
зебидло не може не пздіти.
Дуже недешево - це сама ваша зелена влада брехунів, зрадників і недолугих крадіїв ..
Євробачення 2023 було б добре провести в Харкові,в місті,яке вже були списали з рахунку,коли ще кацапи і не напали.Так,звичайно,що Маріуполь є більш символічним.Але треба бути реалістами-відбудувати Маріуполь за один рік є неможливо.Калуш?Тільки тому,що "Калуш Оркестра" з Калушу?Це якось по феодальному. В Києві вже було,Севастополь-не заслужив,а ось,Харків-саме те,що треба.
Грошей потрібно дуже багато і щоб вистачило на звільнення Маріуполя, його відбудову та проведення там євробачення після суду над військовими злочинцями та зрадниками України.
Ткаченко Хамелеон косящий под украинца-патриота...73%...
А х#лі.... "усе є" у ЗСУ, ТРО, волонтерам "немає замовлень " , ЗЕкоМанда "забезпечила усім" й грошей "ще валом" можно й на Євробачення витратити..... абсурд.... які Пісні-танці коли війна й щодня гибнуть Найкращі Сини та доньки України!!!
Обрали шута - отримайте "шоу" ....
Телепнi в жюрi не правильно заповнили анкету, думали що ставлять бали а насправдi то було мiсце...

Якщо наша звлада так само заповнювала анкету про вступ у ЄС то нам ще чекати мiльйон рокiв...
Я вибачаюсь перед польським народом. Все зроблено чесно та прозоро, я нічого змінити не можу", - сказав глава журі від Украхни Вадим Лисиця. https://telegraf.com.ua/ukr/kultura/2022-05-15/5705188-eshche-odin-glava-ukrainskogo-******-na-evrovidenii-2022-opravdalsya-za-nizkie-otsenki-polshe

Як так вийшло, що для Польщі вийшло 0 балів? Я не знаю відповіді на це запитання" - написала Ірина Федишин.
На Чонгарі вже зробили "на найвищому рівні". Молодці.
Давай, Ткаченко, у Новій Каховці Євробачення 2023 проведемо.
Ти не проти?
Будьмо реалістами: якщо до осені ЗСУ не виб'є росіян з усієї території нашої країни, Євробачення-2023 пройде, скоріш за все, у Великій Британії (саме її представник Сем Райдер посів друге місце). Або онлайн, - сказав телеведучий, продюсер Ігор Кондратюк.

https://telegraf.com.ua/ukr/blogi-mnenija/2022-05-15/5705164-budmo-realistami-de-proyde-evrobachennya-2023-yakshcho-do-oseni-zsu-ne-vibyut-rosiyan
Львов под прикрытием польских ПВО Патриот
Cуспільний мовник Грузії https://1tv.ge/news/**************-**********-evroviziis-simgheris-konkursze-erovnuli-djiuris-qulebtan-dakavshirebit-ganckhadebas-avrcelebs/ повідомив , що 12 балів визначалося для учасника з України, а не для Сема Райдера з Великої Британії.
Йому, до слова, зарахували в ефірі й 12 балів від Азербайджану. Натомість азербайджанський портал https://1news.az/news/20220515113011998-ITV-Azerbaidzhan-otdal-12-ballov-Ukraine-a-ne-Velikobritanii-VIDEO 1news.az інформує, що максимум балів від журі Азербайджану віддали українському гурту, та в підсумку чомусь було оголошено інший результат.
https://www.youtube.com/c/AnneksiyaNet

https://www.youtube.com/c/AnneksiyaNet ANNEKSIYA NET
•https://www.youtube.com/post/UgkxEmhbsLnT9AX286iXpyRqvaFFqxhXGXXG 26 минут назад

ОСТУТСТВИЕ БАЛЛОВ ДЛЯ ПОЛЬШИ НА ЕВРОВИДЕНИИ - ЭТО ЛОГИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЗЕ КОМАНДЫ. ОНИ НИКОМУ НИ ЗА ЧТО НИКОГДА НЕ БЛАГОДАРНЫ ДАЖЕ СВОЕМУ ИЗБИРАТЕЛЮ. ЭТО КОЛОМОЙЩИНА.
