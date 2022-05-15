Ткаченко про Євробачення-2023: це і не просто, і не дешево, ми все зробимо на найвищому рівні

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що Україна зможе на найвищому рівні провести Євробачення-2023.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону в неділю вдень, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Організація такого масштабного форуму - це і не просто, і не дешево, але в України вже є досвід, ми двічі приймали Євробачення. Тому сумнівів, що ми все зробимо на найвищому рівні, у мене немає", - сказав Ткаченко.

Щодо можливого місця проведення Євробачення-2023 в Україні міністр зазначив, що і місто Маріуполь, і місто Калуш були б символічними, як і безліч інших міст, але поки що рано про це говорити.

"Мені відписалися кілька європейських міністрів культури, які привітали з перемогою... і запропонували допомогу в організації Євробачення, - додав Ткаченко.

Як повідомлялося, в ніч на 15 травня український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania переміг у Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022 в Турині (Італія).

