Ткаченко про Євробачення-2023: це і не просто, і не дешево, ми все зробимо на найвищому рівні
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що Україна зможе на найвищому рівні провести Євробачення-2023.
Про це він сказав в ефірі національного телемарафону в неділю вдень, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Організація такого масштабного форуму - це і не просто, і не дешево, але в України вже є досвід, ми двічі приймали Євробачення. Тому сумнівів, що ми все зробимо на найвищому рівні, у мене немає", - сказав Ткаченко.
Щодо можливого місця проведення Євробачення-2023 в Україні міністр зазначив, що і місто Маріуполь, і місто Калуш були б символічними, як і безліч інших міст, але поки що рано про це говорити.
"Мені відписалися кілька європейських міністрів культури, які привітали з перемогою... і запропонували допомогу в організації Євробачення, - додав Ткаченко.
Як повідомлялося, в ніч на 15 травня український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania переміг у Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022 в Турині (Італія).
Відбулася антиукраїнська диверсія. "Українське" жюрі поставило нашим найкращим друзям Польщі і Литві - НУЛЬ.
Подивіться на ФБ на сторінці Ірини Федишин як нагло і весело вона тролить тих, кому соромно за такі дії "українського" жюрі.
Чи треба комусь пояснювати, що те жюрі ЯВНО виконало диверсію від путіна, а саме - нагидило Польщі й вбило такий собі клин у дружбу України і Польщі.
Прошу не залишити цю ганебну історію і не замовчувати її. То більш важливао, ніж перемога Калуш.
12 балів - Польща, 10 - Литва, 8 - Ісландія, 7 - Велика Британія, 6 - Молдова, 5 - Естонія, 4 - Фінляндія, 3 - Нідерланди, 2 - Норвегія, 1 - Іспанія.
Результати голосування журі в Україні такі:
Велика Британія - 12 балів, Португалія - 10, Нідерланди - 8, Греція - 7, Швейцарія - 6, Азербайджан - 5, Швеція - 4, Австралія - 3, Вірменія - 2, Чехія - 1 бал.
12 балів - Польща, Молдова, Латвія, Румунія та Литва.
10 балів - Ісландія, Франція, Німеччина.
8 - Португалія, Словенія, Хорватія.
7 - Ізраїль, Кіпр, Австралія, Албанія.
6 - Грузія, Бельгія, Азербайджан, Вірменія.
5 - Данія.
4 - Чехія.
3 - Ірландія, Норвегія, Швейцарія.
2 - Сан-Марино
0 - Швеція, Нідерланди, Італія, Велика Британія, Фінляндія, Іспанія, Естонія, Болгарія, Австрія, Греція, Мальта, Північна Македонія, Сербія.
Як голосували глядачі за Україну
12 балів Україні дали:Італія, Франція, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Велика Британія, Данія, Німеччина, Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Азербайджан, Болгарія, Молдова, Чехія, Грузія, Сан-Маріно, Австралія, Бельгія, Кіпр, Нідерланди, Швеція, Ізраїль, Португалія, Норвегія та Фінляндія.
10 балів - Словенія, Хорватія, Чорногорія, Румунія, Швейцарія, Албанія, Вірменія, Греція.
8 балів - Північна Македонія, Мальта
7 балів - Сербія.
https://portal.lviv.ua/news/2022/05/15/ievrobachennia-2022-khto-holosuvav-za-ukrainu-i-komu-viddaly-holosy-ukraintsi
ПЕРЕМОГА над Рашизмом......це і не просто, і не дешево, ми все зробимо на найвищому рівні!!! Така повинна бути риторика
Обрали шута - отримайте "шоу" ....
Якщо наша звлада так само заповнювала анкету про вступ у ЄС то нам ще чекати мiльйон рокiв...
Як так вийшло, що для Польщі вийшло 0 балів? Я не знаю відповіді на це запитання" - написала Ірина Федишин.
Давай, Ткаченко, у Новій Каховці Євробачення 2023 проведемо.
Ти не проти?
https://telegraf.com.ua/ukr/blogi-mnenija/2022-05-15/5705164-budmo-realistami-de-proyde-evrobachennya-2023-yakshcho-do-oseni-zsu-ne-vibyut-rosiyan
Йому, до слова, зарахували в ефірі й 12 балів від Азербайджану. Натомість азербайджанський портал https://1news.az/news/20220515113011998-ITV-Azerbaidzhan-otdal-12-ballov-Ukraine-a-ne-Velikobritanii-VIDEO 1news.az інформує, що максимум балів від журі Азербайджану віддали українському гурту, та в підсумку чомусь було оголошено інший результат.
https://www.youtube.com/c/AnneksiyaNet ANNEKSIYA NET
•https://www.youtube.com/post/UgkxEmhbsLnT9AX286iXpyRqvaFFqxhXGXXG 26 минут назад
ОСТУТСТВИЕ БАЛЛОВ ДЛЯ ПОЛЬШИ НА ЕВРОВИДЕНИИ - ЭТО ЛОГИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЗЕ КОМАНДЫ. ОНИ НИКОМУ НИ ЗА ЧТО НИКОГДА НЕ БЛАГОДАРНЫ ДАЖЕ СВОЕМУ ИЗБИРАТЕЛЮ. ЭТО КОЛОМОЙЩИНА.