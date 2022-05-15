УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5424 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
2 666 11

Німеччина усвідомила, що російський газ - це зброя, яку РФ тримає біля скроні ЄС, - Кулеба

газ,нафта

Німеччина наразі є однією з провідних європейських держав у питанні запровадження ембарго на енергоресурси з РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-звернення, інформує Цензор.НЕТ.

"Два місяці тому Німеччина говорила, що нафтове ембарго проти Росії неможливе, а зараз, і це потрібно відзначити, Німеччина є однією з провідних держав, які дійсно "проштовхують" нафтове ембарго", - сказав Кулеба.

За його словами, обговорюється також введення ембарго на російський газ, і, на думку Кулеби, Берлін ухвалив "принципове політичне рішення про необхідність відмови від російського газу, оскільки залежність Німеччини від нього є проблемою".

"Їм потрібно трохи більше часу на те, щоб вирішити свої газові питання. Але дуже важливо розуміти, що Німеччина нарешті усвідомила, що російський газ - це зброя, яка б'є, яку завжди Росія тримає біля скроні і України, і Німеччини, і будь-якої іншої європейської держави", - наголосив дипломат.

Водночас він зазначив, що в німецькому суспільстві є затяті противники відмови від російських енергоресурсів і передачі Україні необхідного їй озброєння, проте "вони не є більшістю в цій країні".

Також читайте: Канцлер Австрії Негаммер поставив Путіну "газовий ультиматум" - або заповнювати сховище у Зальцбурзі, або його конфіскують

"Тут є з ким працювати, щоб рухатися в правильному напрямку", - резюмує український міністр.

Автор: 

газ (10656) Німеччина (7743) нафта (5899) росія (68027) санкції (12769) ембарго (306) Кулеба Дмитро (3606)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
То, о чём зелёные талдычили в бундестаге год за годом.
показати весь коментар
15.05.2022 14:21 Відповісти
+3
показати весь коментар
15.05.2022 16:32 Відповісти
+2
фріци язиками чешуть одно, а справи роблять такі,котрі вказують , що вони мають в собі рашистські гени від "деды воэвали"
показати весь коментар
15.05.2022 14:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То, о чём зелёные талдычили в бундестаге год за годом.
показати весь коментар
15.05.2022 14:21 Відповісти
Ти ж уточняй, що то німецькі зелені, бо тебе не так зрозуміють.
показати весь коментар
15.05.2022 15:52 Відповісти
Да, пардон. Это две очень разные вещи.
показати весь коментар
15.05.2022 19:19 Відповісти
Та ничего они "не усвідомили"
https://youtu.be/ECdcJjhrErg
показати весь коментар
15.05.2022 14:25 Відповісти
фріци язиками чешуть одно, а справи роблять такі,котрі вказують , що вони мають в собі рашистські гени від "деды воэвали"
показати весь коментар
15.05.2022 14:41 Відповісти
не можна бути такими тупими у житті

Німеччина себе надто розумними вважає

А зрозуміть не в змозі

Що по тій трубі

Солярка піде до Європи

Щоб заправляти ординські танки .......
показати весь коментар
15.05.2022 14:44 Відповісти
Цікаво:
А який зараз рейтинг у пані Меркель?
показати весь коментар
15.05.2022 14:44 Відповісти
Здаётся мне Шольц другого мнения ).
показати весь коментар
15.05.2022 15:20 Відповісти
Фрау Штазі=кгб знала що робила 16 років поспіль...
показати весь коментар
15.05.2022 15:22 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2022 16:32 Відповісти
газові "наркомани" хотіли ще другу голку собі вколоти-щоб напевно торкнуло...ну, і як зараз? Уявляю, який там зараз кіпіш-грошики газпромівські не будуть падати різним там шредерам, меркелям та іже з ними...хтось там сильно задницю рвав про корупцію(хоча нікуди вона не ділась) в Україні...Да уж, до вашої корупції нам ще дорости потрібно-цілі держави "кидали"
показати весь коментар
15.05.2022 18:47 Відповісти
 
 