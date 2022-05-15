Німеччина усвідомила, що російський газ - це зброя, яку РФ тримає біля скроні ЄС, - Кулеба

Німеччина наразі є однією з провідних європейських держав у питанні запровадження ембарго на енергоресурси з РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-звернення, інформує Цензор.НЕТ.

"Два місяці тому Німеччина говорила, що нафтове ембарго проти Росії неможливе, а зараз, і це потрібно відзначити, Німеччина є однією з провідних держав, які дійсно "проштовхують" нафтове ембарго", - сказав Кулеба.

За його словами, обговорюється також введення ембарго на російський газ, і, на думку Кулеби, Берлін ухвалив "принципове політичне рішення про необхідність відмови від російського газу, оскільки залежність Німеччини від нього є проблемою".

"Їм потрібно трохи більше часу на те, щоб вирішити свої газові питання. Але дуже важливо розуміти, що Німеччина нарешті усвідомила, що російський газ - це зброя, яка б'є, яку завжди Росія тримає біля скроні і України, і Німеччини, і будь-якої іншої європейської держави", - наголосив дипломат.

Водночас він зазначив, що в німецькому суспільстві є затяті противники відмови від російських енергоресурсів і передачі Україні необхідного їй озброєння, проте "вони не є більшістю в цій країні".

"Тут є з ким працювати, щоб рухатися в правильному напрямку", - резюмує український міністр.