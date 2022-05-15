УКР
Загарбники вивели в Чорне море два кораблі з ракетами та десантні катери

В Чорному морі продовжують перебувати два кораблі – носії крилатих ракет – та п’ять великих десантних кораблів РФ.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

В командуванні наголосили, що російські окупанти продовжують чинити психологічний тиск шляхом загрози ракетних ударів з моря.

"На Одещині штормова погода винесла на поверхню та наблизила до берегу ворожу морську міну. Ситуація під контролем відповідних підрозділів Військово-Морських Сил ЗСУ. Міну буде знешкоджено фахівцями підривної команди. Однак це ще раз нагадує про небезпеку купання та іншого способу використання прибережних вод", – наголосили в оперативному командуванні.

Там також додали, що українцям не варто забувати про поточну ситуацію в країні та не нехтувати правилами безпеки.

Також читайте: На бойових російських кораблях у Чорному морі - понад 30 ракет "Калібр", - ОК "Південь"

"Не варто забувати й про те, що силами оборони вжито заходів протидії, тож південні узбережжя сьогодні – це не зони відпочинку, а лінія захисту від ворога, а значить і зона небезпеки", - наголосили в оперативному командуванні "Південь".

+32
Вся Україна чекає на це відео.
15.05.2022 14:54 Відповісти
+24
Так мочіть. Досвід є.
15.05.2022 14:50 Відповісти
+14
назустріч крейсеру москва пливуть
15.05.2022 14:58 Відповісти
Так мочіть. Досвід є.
15.05.2022 14:50 Відповісти
так...
тим більше що ці кораблі коштують дохера і ще трішки.
+ купа орків.
можна й по 5-10 нептунів на кожного пустити
головне щоб гарантовано вслід за москвою, нах.....й
15.05.2022 20:33 Відповісти
Цікаво як виглядає пвдбитий кацапський підводний човен.
15.05.2022 14:52 Відповісти
Вся Україна чекає на це відео.
15.05.2022 14:54 Відповісти
На біс!
15.05.2022 21:18 Відповісти
Як виглядить? Втоплено і мокро... Як будь-який "Курськ"...
15.05.2022 15:47 Відповісти
виглядає обісраним зсередини.
15.05.2022 17:34 Відповісти
Суки, испортили пляжный сезон.
15.05.2022 14:53 Відповісти
Та так. Сезона не буде. Шкода.
15.05.2022 14:55 Відповісти
Якщо б кацапи поневолили Україну , не до пляжного сезону було б на довгі роки десятиліття
15.05.2022 15:31 Відповісти
краби просять повторити... хочуть парного москалика на вечерю
15.05.2022 14:53 Відповісти
Мысли у кацапских "моряков" - Кто следующий?
То что кого то еще утопим из "черноморского флота" нет сомнений ни у кого...
15.05.2022 14:56 Відповісти
назустріч крейсеру москва пливуть
15.05.2022 14:58 Відповісти
Москалики пливіть до Зміїного,там печеньки роздають!!!)))
15.05.2022 15:46 Відповісти
плывут, я как понимаю
15.05.2022 14:59 Відповісти
Нептун,готуйсь...
15.05.2022 15:11 Відповісти
Байрактари ФАС.
15.05.2022 15:12 Відповісти
почепити ту міну на "байрактара" та закинути назад відправнику...
ну як варіант.
15.05.2022 16:53 Відповісти
Крейцер мацква утонувший и недавний потопший рюZZий корыто зовут Шариковых на ДНО...там тепло и Нептуны не летают...
15.05.2022 15:14 Відповісти
А могли б попросити щоб українці Чорне море не глибоко копали
15.05.2022 21:20 Відповісти
Подлодка Курск...будет звать Шариковых на Дно теперь Вечно...то біла Сакральна жертва мавзолейного нациста...
15.05.2022 15:18 Відповісти
Внесіть їх в меню для крабів.
15.05.2022 15:37 Відповісти
А таки только вчера расписывали что флот в севастополе весь сидит и боится выходить после того как главзебил решил змеиный отбить
15.05.2022 15:40 Відповісти
А ти думаєш що два кораблі - носії крилатих ракет і п"ять десантних суден - це весь Чорноморський флот? Місяць назад проти Одеси стояло набагато більше кораблів! Вивели зараз два "стріляючі - лише для прикриття "БДК" Але це - мізер! Коли проводили операцію в Ла-Манші, то десантні кораблі складали лише близько 40% флоту Решта була бойовими кораблями з артилерією!
15.05.2022 16:41 Відповісти
той крокодил вічно зраду та всепропальщину віщає.. сидить мабуть в лугадоні (не плутати з Луганськом) та строчить тут переживаючи, не знає який паспорт знищити, а який склеювати...
15.05.2022 16:55 Відповісти
Краще гарпунам буде шукати та захоплюати цілі.
15.05.2022 15:40 Відповісти
До Зміїного з берега 40 км. Пакет Смерчів туда і усьо.
15.05.2022 15:42 Відповісти
Не,поросёнок должен подрасти.
15.05.2022 18:13 Відповісти
Было бы неплохо ранним утром в борт БДК зафигачить "нептуном". Потом через пару часов, когда его возьмут на буксир, второй "нептун" заслать в "буксир". Тогда можно будет весь световой день наблюдать эту спасательнуюю <*******суету.
15.05.2022 15:53 Відповісти
Нічого цікавого! Краще це робить уночі! "Байрактар" відволікатиме увагу РЛС а "Великий український х*й" - "Нептун" підлетить непомітно Крім того - в нічний час рятувальна операція ускладнюється в рази "Жмурів" буде набагато більше Ну і суднам які прийдуть для надання допомоги буде не до спостерігання за оточуючим - можна ще один "Нептун" послать або "Байрактари з бомбами - вже на них
А спостерігать можна і вночі - на безпілотниках є тепловізори!
15.05.2022 16:47 Відповісти
Какой нах нептун,байрактары?Береговая РСЗО сделает залп и высадка закончится.Дешево и сердито,но с резудьтатом
15.05.2022 17:37 Відповісти
БМ-21 в Вилково? хорошие шишки ...
15.05.2022 18:16 Відповісти
Нептун, твой выход!
15.05.2022 16:09 Відповісти
рыбачат набором с атб за 399 грн..не не дадим вам...
15.05.2022 16:13 Відповісти
Вже полетіли наші їбашить їх.
15.05.2022 16:27 Відповісти
Чорноморський флот ********** = Чорнобаївка. Повинен бути знищений повністю.
15.05.2022 16:42 Відповісти
Треба нашим морським спецназівцям згадати досвід італійських бойових пловців. У них дуже ефективно діяла 10 флотилія MAS. До її у складу входили чотири групи: надводних робіт (катери, що вибухали), підводних робіт (торпеди, що керувалися людьми), надмалих підводних човнів і так звана «група Гамма» (пловці-подривники). Після початку Другої світової війни порти та бази у Середземному морі перебували під постійною загрозою удару 10-ї флотилиї. В Олександрії бойові пловці на керованих торпедах підірвали та пошкодили два англійських лінійних кораблі HMS «Queen Elizabeth» та HMS «Valiant». У бухті Суда в результаті атак катерів, начинених вибухівкою, були потоплені важкий крейсер HMS «York» і танкер.
15.05.2022 16:44 Відповісти
"ВРАГУ НЕ ЗДАЙОТЬСЯ НАШ ГОРДЫЙ Варяг" і смело ідьот за масквою.
15.05.2022 16:50 Відповісти
Кто будет принимать ставки на чернобаевский флот рф!
15.05.2022 17:09 Відповісти
В истории не было ни одной удачной высадки десанта с моря.Всегда заканчивалась высадка печально.
15.05.2022 17:34 Відповісти
Японський десант неподалік Порт-Артура, висадка союзників на Сіцилії, висадка в Нормандії, висадка на Окінаву...
Що з цього пагано закінчилося?
15.05.2022 18:35 Відповісти
значить, погано знаєте історію...
15.05.2022 19:07 Відповісти
Нептунам і гарпунам-приготуватись...байрактари-на старт...ну, ніби все, ждем-с
15.05.2022 19:05 Відповісти
А РАКЕТЫ У НИХ ХОТЬ ЕСТЬ ...!? НУ ТОГДА ЗАДЕРЖАННЫ !) СМЕРТНИЧКИ !!!
16.05.2022 01:33 Відповісти
ПОБОЙТЕСЬ БОГА !!! ЗДАЙТЕСЬ СИЛАМ ВСУ !!!
16.05.2022 02:02 Відповісти
 
 