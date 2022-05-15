Загарбники вивели в Чорне море два кораблі з ракетами та десантні катери
В Чорному морі продовжують перебувати два кораблі – носії крилатих ракет – та п’ять великих десантних кораблів РФ.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
В командуванні наголосили, що російські окупанти продовжують чинити психологічний тиск шляхом загрози ракетних ударів з моря.
"На Одещині штормова погода винесла на поверхню та наблизила до берегу ворожу морську міну. Ситуація під контролем відповідних підрозділів Військово-Морських Сил ЗСУ. Міну буде знешкоджено фахівцями підривної команди. Однак це ще раз нагадує про небезпеку купання та іншого способу використання прибережних вод", – наголосили в оперативному командуванні.
Там також додали, що українцям не варто забувати про поточну ситуацію в країні та не нехтувати правилами безпеки.
"Не варто забувати й про те, що силами оборони вжито заходів протидії, тож південні узбережжя сьогодні – це не зони відпочинку, а лінія захисту від ворога, а значить і зона небезпеки", - наголосили в оперативному командуванні "Південь".
тим більше що ці кораблі коштують дохера і ще трішки.
+ купа орків.
можна й по 5-10 нептунів на кожного пустити
головне щоб гарантовано вслід за москвою, нах.....й
То что кого то еще утопим из "черноморского флота" нет сомнений ни у кого...
ну як варіант.
А спостерігать можна і вночі - на безпілотниках є тепловізори!
Що з цього пагано закінчилося?