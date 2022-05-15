Дружини захисників "Азовсталі": там майже нема їжі, води та медикаментів. Ситуація жахлива

Необхідно евакуювати весь гарнізон захисників "Азовсталі". Щодня там збільшується число поранених. Ампутації їм роблять без знеболювання, антибіотиків немає, вода - лише технічна й не більше однієї склянки на день.

Про це розповіли на пресконференції дружини захисників "Азовсталі" Ганна Науменко, Катерина Прокопенко, Юлія Федосюк, Ольга Андріанова та Дар'я Цикунова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони розказали що раз на день або кілька днів листуються з чоловіками у месенджерах. Бійці майже не виходять нагору через бомбардування росіян. На "Азовсталі" критична ситуація з водою, їжею та медикаментами.

"Антибіотики є в дуже обмеженій кількості для особливо важких операцій. Люди з ампутаціями лежать без них, без знеболювальних. Люди з важкими пораненнями просто терплять біль. Кінцівки ампутують навіть з маленькими ушкодженнями, без знеболювальних - просто ріжуть наживо. Їхні побратими це все спостерігають. У них немає ніякої медицини. У них є стакан води на всіх – вони роблять ковток раз на 5-6 годин", - розказали жінки.

За їхніми словами, кількість поранених постійно змінюється: одні вмирають, інші додаються через обстріли й бомбардування. Кілька днів тому їх було близько 700, скільки зараз - невідомо.

"Звісно, у першу чергу потрібно виводити важкопоранених, які можуть загинути в наступну добу, але ми наполягаємо на евакуації абсолютно всіх. Тому що це абсурд: сьогодні ми виводимо всіх поранених – завтра у нас ще двісті поранених, тому що постійно відбувається бомбардування", - кажуть дружини.

У приміщенні, в якому облаштовано госпіталь, дуже спекотно, туди мало можливості передавати їжу й воду, яких справді обмаль. У людей розвивається сепсис.

Жінки наполягають на необхідності евакуювати весь гарнізон.

"Було пропрацьовано варіант, коли азовці складуть зброю саме у третій країні та вийдуть через неї. Ми просимо країни долучатися до нього, сформувати коаліцію, яка наполягатиме на цьому, та просимо всіх, хто може запропонувати себе у якості третьої країни, це зробити", - кажуть вони.

Росіяни неодноразово пропонували захисникам "Азовсталі" здатися в полон, але ті відмовляються.

"Скільки саме разів їм пропонували, немає інформації. Але це відбувається постійно. Ми знаємо, що вони не заслуговують померти у катуваннях. Вони будуть там до останнього, тому що йшли за покликом серця, знаючи, що це може бути квиток в один кінець. Вони за Україну до кінця", - кажуть жінки.

