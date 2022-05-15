УКР
Дружини захисників "Азовсталі": там майже нема їжі, води та медикаментів. Ситуація жахлива

Необхідно евакуювати весь гарнізон захисників "Азовсталі". Щодня там збільшується число поранених. Ампутації їм роблять без знеболювання, антибіотиків немає, вода - лише технічна й не більше однієї склянки на день.

Про це розповіли на пресконференції дружини захисників "Азовсталі" Ганна Науменко, Катерина Прокопенко, Юлія Федосюк, Ольга Андріанова та Дар'я Цикунова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони розказали що раз на день або кілька днів листуються з чоловіками у месенджерах. Бійці майже не виходять нагору через бомбардування росіян. На "Азовсталі" критична ситуація з водою, їжею та медикаментами.

"Антибіотики є в дуже обмеженій кількості для особливо важких операцій. Люди з ампутаціями лежать без них, без знеболювальних. Люди з важкими пораненнями просто терплять біль. Кінцівки ампутують навіть з маленькими ушкодженнями, без знеболювальних - просто ріжуть наживо. Їхні побратими це все спостерігають. У них немає ніякої медицини. У них є стакан води на всіх – вони роблять ковток раз на 5-6 годин", - розказали жінки.

За їхніми словами, кількість поранених постійно змінюється: одні вмирають, інші додаються через обстріли й бомбардування. Кілька днів тому їх було близько 700, скільки зараз - невідомо.

"Звісно, у першу чергу потрібно виводити важкопоранених, які можуть загинути в наступну добу, але ми наполягаємо на евакуації абсолютно всіх. Тому що це абсурд: сьогодні ми виводимо всіх поранених – завтра у нас ще двісті поранених, тому що постійно відбувається бомбардування", - кажуть дружини.

У приміщенні, в якому облаштовано госпіталь, дуже спекотно, туди мало можливості передавати їжу й воду, яких справді обмаль. У людей розвивається сепсис.

Жінки наполягають на необхідності евакуювати весь гарнізон.

"Було пропрацьовано варіант, коли азовці складуть зброю саме у третій країні та вийдуть через неї. Ми просимо країни долучатися до нього, сформувати коаліцію, яка наполягатиме на цьому, та просимо всіх, хто може запропонувати себе у якості третьої країни, це зробити", - кажуть вони.

Росіяни неодноразово пропонували захисникам "Азовсталі" здатися в полон, але ті відмовляються.

"Скільки саме разів їм пропонували, немає інформації. Але це відбувається постійно. Ми знаємо, що вони не заслуговують померти у катуваннях. Вони будуть там до останнього, тому що йшли за покликом серця, знаючи, що це може бути квиток в один кінець. Вони за Україну до кінця", - кажуть жінки.

Маріуполь (3268) евакуація (2427) Азов (820) Азовсталь (450)
+18
Зебіл за 5 днів до війни казав що, якщо збільшити армію в 2-3 рази, то він не зможе красти на будівництві доріг.
15.05.2022 16:48 Відповісти
+17
Молоді виборці зебілів у твіттері пишуть що вони айтішники, інваліди і дебіли, не можуть воювати і це не чесно, коли повістка їм приходить. Дуже невдоволені. Па пріколу наголосували зато! На питання хто ж південь буде звільняти, мовчать та переводять стрілки на інших.
15.05.2022 16:33 Відповісти
+14
Т.е. никто не предупреждал нашего зеленого шута за минимум 4 месяца, что будет война и что будет наступление на юге на Марик, Мелитополь, Каховку и Херсон? И что нужно готовить армию, а не воровать бабло на асфальте? Напомните кто обзывал американцев "скаабеевыми" и обещал нам шашлычки с винцом на майские?
15.05.2022 17:31 Відповісти
Помоги вам Бог!🙏🏻
15.05.2022 16:22 Відповісти
Ну і хто з нас дебіл? Де тут хоч слово про відповідальність?
15.05.2022 21:23 Відповісти
Йой, біда. Все похрестили. Шкода. Істина була поряд.
15.05.2022 21:32 Відповісти
Куди пропав? Зачитався Конституцією? Не витрачай час, ти там такого не знайдеш.
15.05.2022 21:21 Відповісти
Чекаєш що клоун тобі орден Хмельницького дасть за коменти на його виправдання ?
15.05.2022 21:17 Відповісти
Чекаю, що ви почнете думати і аналізувати замість вигукування зрадницьких гасел.
15.05.2022 21:25 Відповісти
15.05.2022 16:33 Відповісти
Интересно как Херсонщина проголосует на следующих выборах президента?Опять дадут 73% или больше?И хотелось бы знать или осознают они что их сдали с потрохами?
15.05.2022 18:15 Відповісти
Херсонщину ще треба повернути, бо зелені курви здали її конкретно, слабо уявляю, як її відбивати. Орки отримали канал і сруть радістю в своїх помийних ЗМІ, а зелені свій "інтерес" і мовчать про "про*об".
показати весь коментар
Потрібно 30 бтг і можна деблокувати , але ж де їх швидко взяти коли ***** кинуло тільки 100+ бтг на донбас

в принципі гарагти будапештського меморандуму цілком легітимно могли б кинути 30 бтг і швиденько розблокувати марік
15.05.2022 16:42 Відповісти
15.05.2022 16:48 Відповісти
О, я бачу ти з окопів пишеш... В чом проблема? В перед на штурм Маріуполя!
показати весь коментар
А ти падло я так бачу з під руїн Азвсталі пишеш? Заткни пельку та заповзи в свій диван кацапська гнида!
показати весь коментар
Не вгадав - з центру керування ракетами. Проблема шо ще твої координати не визначили шоб заслати Swichblade
показати весь коментар
А по Марику єтой штукой?
показати весь коментар
І це було заявлено в інтерв'ю РБК Україна.
показати весь коментар
15.05.2022 17:31 Відповісти
як сказав Арестович: "Про#бали"
показати весь коментар
Это "про#бали" на юридическом языке имеет вполне точное определение и точную статью в УК Украины. И вполне конкретное должностное лицо, это совершившее.
показати весь коментар
Там ще така штука як умисел є. Довести зможеш?
показати весь коментар
Так - різке збільшення кількості бабла у вовочкиних офшорах після зустрічі з Патрушевим в Омані
показати весь коментар
Зв'язок
показати весь коментар
Ну це понятно , що вони дебіли там поголовно, але ж що заважає в рамках будапештмького меморандуму звернутися до гарантів про негайну допомогу Маріуполю , цього немає ось в чому питання , немає крику про допомогу. Як це зебілу що насрати на 1000 захисників яки потрепають в цю мить під мінами і кулями ?

Може і відмовлять так це вже інше питання , але немає намагання це зрада рахую

Нагадую Україна аоює не з хер зна чим а оеально потужним супротивником тому не дивно що на все сил не вистачає поки
показати весь коментар
Украина три года подготовки армии "про#бала", выбрав президентом тупого шута и настоящего вора. Были свернуты программы современных вооружений и сорваны все оборонзаказы с 2019 года. Армия с 2019 гола была постоянно недофинансирована. В этом тоже виноваты подписанты?
показати весь коментар
Це реалізовували програму Зеленського "просто пєрєстать стрєлять".
показати весь коментар
Хто говорить , що підписанти в чомусь винні? Вас зациклило?
те , що ви говорите про владу слушно, але рятувати азов потрібно в цю хвилину зараз , які є ще варіанти крім негайного звернення за порятунком...
показати весь коментар
То, что вы предлагаете - третья мировая ядерная война. Никто не развяжет ядерную войну из-за про#бов нашей тупой власти. Создало эту проблему наше зеленое чмо, ему ее и решать, ему за это и нести ответственность. Подвиг несгибаемых героев "Азова" является прямым следствием предательства высшего должностного лица страны. И оно за это еще обязательно ответит перед народом Украины.
показати весь коментар
Ты этот меморандум читал? Что ты несёшь? Его нарушила только рашка.
показати весь коментар
По країні у кафешках тиняється куча чоловіків, немає ніякої мобілізації. Вже місяці 2-3 можна на полігонах було відтренувати резерв зо 200-300 тисяч чоловіків - хоча б, щоб замініти тих військових, що у тилу на усіх блок-постах торчать, та займаються речами, які могли б робити мобілізовані.
показати весь коментар
А танки и бтр где взять на всю эту ораву?
показати весь коментар
Я не знаю що писати. Вірю Залужному, вірю ЗСУ але не зрозуміло чому ніяк до Маріуполя за увесь час не дісталися ЗСУ.... ?
показати весь коментар
О, я бачу ти з окопів під Лондоном пишеш... В чом проблема? В перед на штурм Маріуполя!
показати весь коментар
а я бачу,ти давно ***** не ходив,сходи відміться,там тобі прогули пишуть
показати весь коментар
план розблокування Маріуполя був готовий через три тижні від початку війни, але завжди блокувався "верховним" чмом
показати весь коментар
Де можна більше про це почитати?
показати весь коментар
Чесно,я не розумію стратегію утримання азовсталі.Або її тримають,бо є наказ та надія,що підійдуть основні сили ЗСУ та звільнять весь
Маріуполь,або азовцям про це брешуть.А азовцям вибір невеликий:або смерть,або каторга в московії,або смерть : або від голоду або від куль.Не можливо заглянути в голову ні командуванню в Києві,ні в голову азовців.Повторюся,що сподіваюся на якесь ну може не чудо,але щось зовсім несподіване та позитивне.
показати весь коментар
@Ihor Hrytseliak
Тут насправді є 2 питання: про стратегію з боку командування і стратегію з боку захисників.

Про 2-гу ви вже самі відповіли («азовцям вибір невеликий...»).

Щодо першоі, то відповідь проста: іі немає. Пам'ятаєте, наш г-нокомандуючий ще місяць тому чи й більше заявив - «я дозволив нашим воякам з Маріуполя відійти, та вони відмовились».
Звичайно, та пропозиція - то була просто копія з радянського анекдоту («пенсіонерам дали пільгу - право переходити дорогу на червоне світло»).

Але формально тепер у командування руки умиті. «Ми пропонували вийти, коли ще можна було, вони не погодились, то що ж ми зараз можемо зробити»?
Зараз ситуація стала патовою. Вирішити іі може лише командувач з дійсно непересічним військовим талантом і рішучостю. Вірю, що при наявності такого військового генія операцію по деблокуванню азовців провести МОЖНА.

Але проблему заболтали «дипломатичними рішеннями», на які апріорі х#$&ло не піде. Не піде, бо путлер не є гуманістом; він є прагматиком і боягузом. Тому х@#$ло можна або налякати, або купити.
На жаль, Заходу він вже не боіться. Надто довго Захід подавав йому сигнали, це - «не наша війна».
Тому єдина сила, яка може в принципі і налякати, і запропонувати путлеру щось таке, від чого він не зможе відмовитися - це Китай.

Китай має теж прагматичний уряд і може вимагати взамін чогось суттєвого. Біда в тому, що Украіна не має що запропонувати Китаю, практично нічого. Штати могли б щось викрутити, бо США має з Китаєм взаємний величезний ринок (інструменти відомі: тарифи, преференціі, мита тощо). Але чи захочуть Штати поступатись Китаю у бізнесі тільки для того, щоб виручити 1000 украінських вояків? Я маю сумнів у цьому.

Тому IMHO (академій я не закінчував) вихід є лише олин: військовий і ще раз військовий.
показати весь коментар
volodarskijo

@volodarskijo

https://twitter.com/volodarskijo/status/1525748920244215808 6 ч

Загинув за Укрвїну 08.05.2022 в героїчному бою проти російських фашистів загинув боєць полку 4308 Гряник Олександр Сергійович.
"Грян" на початку війни охороняв Київ і Бучу, потім добровільно поїхав охороняти Маріуполь, в той час, коли Маріуполь вже був у кільці. Він прилетів у Маріуполь на вертольоті, який підбили і чудом залишився живим. Добрався до Азовсталі. Він вірив у деблокаду.
Щирі співчуття рідним та друзям... Вічна пам'ять...

15.05.2022 17:31 Відповісти
+++++
15.05.2022 18:01 Відповісти
Таке враження, що владі краще нагородити посмертно, чим кинути сили на визволення.
показати весь коментар
"кинути" можна маючи резерви - та все озброення що потрітно - "клинами" розрізати кацапську облогу та "деблокувати"- але при відсутності всього просто "положимо" в десятки разів більше своїх Героїв і не факт що досягнемо поставленої цілі....- там все прострілюеться -рівнина ....
в штабах не дурні сидять - повірте....вони все більше знають, оцінюють ризики та розуміють...(((
показати весь коментар
Чудо там рівнина і все прострілюється то чому ворога не знищено на тій рівнині?
показати весь коментар
від Гуляйполя до Маріка по прямій 115км,точка летить на 120,вільха-м теж,то хто тут чудо?
показати весь коментар
Путо дивитися і кайфує
показати весь коментар
Бедные жёны, как им сейчас тяжело приходится, все мысли и днём и ночью, только лишь о своих мужьях - защитниках Азовстали. Терпите милые, Бог терпел и вам велел. Не может быть, чтоб их не смогли освободить из этого страшного ада.
показати весь коментар
А что говорить о матерях и отцах Героев Азовстали 😰
показати весь коментар
Який ***** бог? Терпіло ти релігійне упороте!
показати весь коментар
Ты ******** *****? они жены фашистов, каждый из азова потребен быть знищен и крапка.
показати весь коментар
Присядь на бутылку, свинособака
показати весь коментар
У азовців вибір не великий, якщо здатися в полон оркам - катування і смерть, в іншому випадку - смерть в чікуванні допомоги. Зелені зрадники вже давно вирішили їх зробити героями посмертно.
Надія тільки на турків, може ще когось.
показати весь коментар
Питання до актора з Кривого Рогу і його Зе влади -
- Ви дійсно думали що запустивши кацапів з Криму на Південь Україна капітулює і ви
отримаєте другу частину свого гонорару від кремля ?
То що бабки за пуск води у Крим ви уже отримали це я не сумніваюсь
показати весь коментар
Зе вова нащо ти здава Південь України ?
показати весь коментар
І шо ты ему зделаеш?
показати весь коментар
спасения всем!
показати весь коментар
