Дружини захисників "Азовсталі": там майже нема їжі, води та медикаментів. Ситуація жахлива
Необхідно евакуювати весь гарнізон захисників "Азовсталі". Щодня там збільшується число поранених. Ампутації їм роблять без знеболювання, антибіотиків немає, вода - лише технічна й не більше однієї склянки на день.
Про це розповіли на пресконференції дружини захисників "Азовсталі" Ганна Науменко, Катерина Прокопенко, Юлія Федосюк, Ольга Андріанова та Дар'я Цикунова, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони розказали що раз на день або кілька днів листуються з чоловіками у месенджерах. Бійці майже не виходять нагору через бомбардування росіян. На "Азовсталі" критична ситуація з водою, їжею та медикаментами.
"Антибіотики є в дуже обмеженій кількості для особливо важких операцій. Люди з ампутаціями лежать без них, без знеболювальних. Люди з важкими пораненнями просто терплять біль. Кінцівки ампутують навіть з маленькими ушкодженнями, без знеболювальних - просто ріжуть наживо. Їхні побратими це все спостерігають. У них немає ніякої медицини. У них є стакан води на всіх – вони роблять ковток раз на 5-6 годин", - розказали жінки.
За їхніми словами, кількість поранених постійно змінюється: одні вмирають, інші додаються через обстріли й бомбардування. Кілька днів тому їх було близько 700, скільки зараз - невідомо.
"Звісно, у першу чергу потрібно виводити важкопоранених, які можуть загинути в наступну добу, але ми наполягаємо на евакуації абсолютно всіх. Тому що це абсурд: сьогодні ми виводимо всіх поранених – завтра у нас ще двісті поранених, тому що постійно відбувається бомбардування", - кажуть дружини.
У приміщенні, в якому облаштовано госпіталь, дуже спекотно, туди мало можливості передавати їжу й воду, яких справді обмаль. У людей розвивається сепсис.
Жінки наполягають на необхідності евакуювати весь гарнізон.
"Було пропрацьовано варіант, коли азовці складуть зброю саме у третій країні та вийдуть через неї. Ми просимо країни долучатися до нього, сформувати коаліцію, яка наполягатиме на цьому, та просимо всіх, хто може запропонувати себе у якості третьої країни, це зробити", - кажуть вони.
Росіяни неодноразово пропонували захисникам "Азовсталі" здатися в полон, але ті відмовляються.
"Скільки саме разів їм пропонували, немає інформації. Але це відбувається постійно. Ми знаємо, що вони не заслуговують померти у катуваннях. Вони будуть там до останнього, тому що йшли за покликом серця, знаючи, що це може бути квиток в один кінець. Вони за Україну до кінця", - кажуть жінки.
в принципі гарагти будапештського меморандуму цілком легітимно могли б кинути 30 бтг і швиденько розблокувати марік
Може і відмовлять так це вже інше питання , але немає намагання це зрада рахую
Нагадую Україна аоює не з хер зна чим а оеально потужним супротивником тому не дивно що на все сил не вистачає поки
те , що ви говорите про владу слушно, але рятувати азов потрібно в цю хвилину зараз , які є ще варіанти крім негайного звернення за порятунком...
Маріуполь,або азовцям про це брешуть.А азовцям вибір невеликий:або смерть,або каторга в московії,або смерть : або від голоду або від куль.Не можливо заглянути в голову ні командуванню в Києві,ні в голову азовців.Повторюся,що сподіваюся на якесь ну може не чудо,але щось зовсім несподіване та позитивне.
Тут насправді є 2 питання: про стратегію з боку командування і стратегію з боку захисників.
Про 2-гу ви вже самі відповіли («азовцям вибір невеликий...»).
Щодо першоі, то відповідь проста: іі немає. Пам'ятаєте, наш г-нокомандуючий ще місяць тому чи й більше заявив - «я дозволив нашим воякам з Маріуполя відійти, та вони відмовились».
Звичайно, та пропозиція - то була просто копія з радянського анекдоту («пенсіонерам дали пільгу - право переходити дорогу на червоне світло»).
Але формально тепер у командування руки умиті. «Ми пропонували вийти, коли ще можна було, вони не погодились, то що ж ми зараз можемо зробити»?
Зараз ситуація стала патовою. Вирішити іі може лише командувач з дійсно непересічним військовим талантом і рішучостю. Вірю, що при наявності такого військового генія операцію по деблокуванню азовців провести МОЖНА.
Але проблему заболтали «дипломатичними рішеннями», на які апріорі х#$&ло не піде. Не піде, бо путлер не є гуманістом; він є прагматиком і боягузом. Тому х@#$ло можна або налякати, або купити.
На жаль, Заходу він вже не боіться. Надто довго Захід подавав йому сигнали, це - «не наша війна».
Тому єдина сила, яка може в принципі і налякати, і запропонувати путлеру щось таке, від чого він не зможе відмовитися - це Китай.
Китай має теж прагматичний уряд і може вимагати взамін чогось суттєвого. Біда в тому, що Украіна не має що запропонувати Китаю, практично нічого. Штати могли б щось викрутити, бо США має з Китаєм взаємний величезний ринок (інструменти відомі: тарифи, преференціі, мита тощо). Але чи захочуть Штати поступатись Китаю у бізнесі тільки для того, щоб виручити 1000 украінських вояків? Я маю сумнів у цьому.
Тому IMHO (академій я не закінчував) вихід є лише олин: військовий і ще раз військовий.
Загинув за Укрвїну 08.05.2022 в героїчному бою проти російських фашистів загинув боєць полку 4308 Гряник Олександр Сергійович.
"Грян" на початку війни охороняв Київ і Бучу, потім добровільно поїхав охороняти Маріуполь, в той час, коли Маріуполь вже був у кільці. Він прилетів у Маріуполь на вертольоті, який підбили і чудом залишився живим. Добрався до Азовсталі. Він вірив у деблокаду.
Щирі співчуття рідним та друзям... Вічна пам'ять...
в штабах не дурні сидять - повірте....вони все більше знають, оцінюють ризики та розуміють...(((
Надія тільки на турків, може ще когось.
- Ви дійсно думали що запустивши кацапів з Криму на Південь Україна капітулює і ви
отримаєте другу частину свого гонорару від кремля ?
То що бабки за пуск води у Крим ви уже отримали це я не сумніваюсь