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Новини
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Якщо РФ відмовиться платити репарації, все російське майно заарештують та продадуть, - Стефанчук

росія,санкції

Україна має план на випадок відмови Росії платити репарації за завдані внаслідок війни збитки. У такому разі заарештують та реалізують усе російське майно.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас же є майно Російської Федерації. Якщо буде ухвалено спільне рішення, рішення Міжнародного кримінального суду, то нам і не треба буде згоди. Майно просто буде заарештовано, реалізовано, і з нього буде покрито всі збитки України", - пояснив Стефанчук.

Він наголосив, що зараз українська влада проводить велику роботу на міжнародному рівні.

"Зокрема щодо співпраці з Міжнародним кримінальним судом, де дуже важливо довести злочини Російської Федерації, починаючи з військової агресії, завершуючи геноцидом українського народу", - сказав Стефанчук.

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За його словами, Рада ухвалила всі необхідні законодавчі ініціативи з цього питання, а тепер очікуються дії від прокурора МКС Каріма Хана та відповідного рішення суду.

"Паралельно дуже важливо підрахувати всі збитки, які завдано Україні з боку РФ. Існує безліч методик визначення цих збитків. Вони вже переведені у факт фіксацій окремих речей. Наскільки мені відомо, кожна людина в додатку "Дія" може повідомити про пошкоджену або знищену нерухомість внаслідок військової агресії Росії", - зазначив Стефанчук.

Після цього буде пораховано всю суму, яку має відшкодувати Росія за скоєне в Україні.

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"Загальний, якщо можна так сказати, чек війни має бути пред'явлений Російській Федерації з вимогою сплати. Крім цього, ми ухвалили багато звернень до інших країн щодо задоволення інтересів України щодо виплати репарацій з майна, яке було заарештовано у громадян РФ. Будемо і надалі вимагати, щоб із цього майна було покрито шкоду, завдану Україні", - додав Стефанчук.

Автор: 

росія (66417) Стефанчук Руслан (763) репарації (65)


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Топ коментарі
+41
Вони наше зерно вивозять кораблями, а ми якісь мишачі загрози їм у відповідь. Ця влада така пришелепкувата..
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15.05.2022 17:20 Відповісти
+28
Все майно кацапських свиней в Україні вже зараз потрібно передати українській громаді...
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15.05.2022 17:18 Відповісти
+25
Арестович: "Партія Шарія зайшла в облради при Порошенку, а при Зеленському її заборонили". Відповідаю: партію Шарія зареестрували 06.06.19 р., а балотувалася вона на виборах 2020 р. Як на мене непогано би було ввести статтю в Кримінальний Кодекс за неправдиві новини.
Вже пора вводити одиницю виміру брехні - Арестович. 3,14здить як Арестович.
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15.05.2022 17:51 Відповісти
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Имеется ввиду вагон-ресторан Оксаны Марченко?
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15.05.2022 17:18 Відповісти
А київстар з "мудафоном" вже арештували?
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15.05.2022 20:47 Відповісти
Газ та обленерго, нафто вишки. А де можна подивитися підрахунки влади скільки ж заподіяв нам ворог за 8 років окупації Криму та частину донбаса, з вишками, викачаними газом, вкраденими заводами, вбитими українцями? Де ця цифра?
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15.05.2022 22:14 Відповісти
цікаво,а Діснейленд купить кремль під атракціон ?
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15.05.2022 17:18 Відповісти
ХИТРОДЕРЬМАЧНЫЕ ! Так то ,что есть ещё не конфисковано ⁉️Само собой репарации , репарациями !А все ,что есть автоматически должно быть конфисковано‼️Рашисты НИКОГДА НЕ РАССЧИТАЮТСЯ ЗА ТАКИЕ КОЛЛОСАЛЬНЫЕ УБЫТКИ , а моральные и материальные потери граждан ты посчитал ,Стефанчук.
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15.05.2022 18:26 Відповісти
Ему ещё нужно доказать Да ФАКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ЛИЦО ВСЕГО Мира ‼️ХВАТИТ ПУЗАТЫЙ ГИППОПОТАМ Стефанчук, коллаборантством заниматься Ты против запрета рашистской гебнявой секты ,твои слова:"не треба розколюваты суспильство!", так они и ты ,как раз розкалываете‼️ГУНДЯЙ И ЕГО ПРИХВОСТНИ ПРИЗЫВАЛИ ИДТИ НА ВОЙНУ И УБИВАТЬ УКРАИНЦЕВ!
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15.05.2022 18:34 Відповісти
Все майно кацапських свиней в Україні вже зараз потрібно передати українській громаді...
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15.05.2022 17:18 Відповісти
Вони наше зерно вивозять кораблями, а ми якісь мишачі загрози їм у відповідь. Ця влада така пришелепкувата..
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15.05.2022 17:20 Відповісти
А що б ви зробили на місці влади, я перепрошую?
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15.05.2022 17:31 Відповісти
хоча би таку херню не городити.
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15.05.2022 18:26 Відповісти
Там сказано не для тупих постійних коментаторівусього на світі.
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15.05.2022 20:27 Відповісти
Кончена влада, я би так сказав
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15.05.2022 17:34 Відповісти
Они - ЗРАДНИКИ , вспомните их выпендрёж до войны , про день пААБЕДЫ и шашлыки !
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15.05.2022 18:28 Відповісти
все то так але гроші вже треба,
ремонтувати дороги, будинки і готуватися до зими, томущо ремонтних робіт дуже багато
параша не погодиться все добровільно виплатити, москалям це як сказати що крим це Україна- в їх зомбі мізках це гірше поразки
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15.05.2022 17:23 Відповісти
Стефанчук, дивись, щоб тебе не заарештували і не продали...
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15.05.2022 17:25 Відповісти
ця свиня і дарма нікому не потрібна.
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15.05.2022 17:27 Відповісти
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15.05.2022 17:27 Відповісти
G7 послала четкое предупреждение Путину: Шестой флот США может прибыть в Черное море для усмирения..​России пока по-хорошему посоветовали прекратить морскую блокаду Украины.
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15.05.2022 17:30 Відповісти
Фейк.
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15.05.2022 17:32 Відповісти
Авіаносці теж пройдуть Босфором?
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15.05.2022 17:38 Відповісти
три рази нафіг не потрібно. Там радіус дії 1700 км.
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15.05.2022 17:47 Відповісти
Давно пора свинособакі у Криму одразу віжимали нерухомість у Українців.
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15.05.2022 17:30 Відповісти
Стефанчук а ви Хто? Суддя в Гаазі?
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15.05.2022 17:32 Відповісти
volodarskijo

@volodarskijo

https://twitter.com/volodarskijo/status/1525748920244215808 6 ч

Загинув за Укрвїну 08.05.2022 в героїчному бою проти російських фашистів загинув боєць полку 4308 Гряник Олександр Сергійович.
"Грян" на початку війни охороняв Київ і Бучу, потім добровільно поїхав охороняти Маріуполь, в той час, коли Маріуполь вже був у кільці. Він прилетів у Маріуполь на вертольоті, який підбили і чудом залишився живим. Добрався до Азовсталі. Він вірив у деблокаду.
Щирі співчуття рідним та друзям... Вічна пам'ять...

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15.05.2022 17:32 Відповісти
можете начинать продавать. Потому что в случае поражения РФ распадется на национальные государства. Частично фейковые как после 1917 года. Потом с кого спрашивать?
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15.05.2022 17:33 Відповісти
будуть мати свою частку репарацій, захочуть же жити газ і нафту продавати
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15.05.2022 20:40 Відповісти
А що в них тут майна на стільки, що хватить всі збитки покрити?
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15.05.2022 17:33 Відповісти
отаке ляпнуло аби ляпнути
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15.05.2022 17:35 Відповісти
Хто цей грізний лібертаріанець?
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15.05.2022 17:36 Відповісти
Предлагаю на аукцион Сотбис выставить Кремль у будет потом как в известном фильме: https://www.youtube.com/watch?v=usqlyI12-Og
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15.05.2022 17:39 Відповісти
Україна зобовязана знаходитись в стані війни з *********** до закінчення виплати *********** репарацій та контрибуцій. ********* має бути під міжнародними санкціями до повної виплати Україні репарацій та контрибуцій. Це десятки років. По мірі виплати санкції будуть поступово зніматись. Ніякого "мирного договору" до виплати репарацій з країною яка прирекла нас на десятиліття післявоєнної розрухи бути не може! Всі прикордонна територія ********** на глибиноу 300 км. має прострілюватися нами в будь який момент - там не має бути жодного військового обєкту. На закордонне майно та рахунки ********** претендують всі без винятку країни які приймають участь в розгромі рашизму. Тому нам від цього "дерибану" залишаться крихти з "фірмового столу". Тільки репарації! Німеччина виплатила репарації за Першу Світову в 2010 році. От так мають платити і кацапи!!!
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15.05.2022 17:42 Відповісти
Делить майно любимое дело коммунистов. Проблема в том что сколько репараций не выплатят все уйдет в черную дыру коррупции. Поэтому сначала секира а потом рахувати
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15.05.2022 18:00 Відповісти
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15.05.2022 17:42 Відповісти
Чому з цього приводу бреше Стефанчук, який жодного стосунку не має ні до країн Заходу, ні до захисників України ?
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15.05.2022 17:48 Відповісти
Він все майно рф продасть собі за 5 копійок і за ці 5 копійок відбудує? Ти ж голова ВР, приймай рішення для перемоги в дуже тривалій війні! Економія бюджетних витрат в першу чергу, закриття офшорів, зелена енергетика висосує кров, реформи, реформи, реформи. Але видно що хазяїни проти.
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15.05.2022 17:49 Відповісти
Арестович: "Партія Шарія зайшла в облради при Порошенку, а при Зеленському її заборонили". Відповідаю: партію Шарія зареестрували 06.06.19 р., а балотувалася вона на виборах 2020 р. Як на мене непогано би було ввести статтю в Кримінальний Кодекс за неправдиві новини.
Вже пора вводити одиницю виміру брехні - Арестович. 3,14здить як Арестович.
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15.05.2022 17:51 Відповісти
В арестовичах, можна також рівень інтеллекту вимірювати!
Один арестович, це IQ=50
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15.05.2022 18:09 Відповісти
Варіант формули як запасний)
1 арестович =1 IQ
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15.05.2022 18:26 Відповісти
Ви спробуйте пошукати в наступний раз трішки далі вікіпедеї, наприклад на youcontrol, і побачите, що партія була заснована 2015 році....

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39644910/
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15.05.2022 19:56 Відповісти
Нове українське прислів'я про "внука Троцького": "3,14здить як Арестович".
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15.05.2022 20:44 Відповісти
А Беня его купит и нам же продаст, но уже дороже.
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15.05.2022 17:56 Відповісти
добра тема для піару "репарації " млять , тільки судова тяжба може тягнуться і років десять ...
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15.05.2022 17:59 Відповісти
Знову клоуни продовжують телевізійний цирк, аби подобатись своїм виборцям - ідіотам73%. А тепер вмикайте мозок: зе-гнида татаров ще місяць тому працював над тим щоб санкції в Україні обійшли підприємство одного кацапського олігара (подробиці у шабуніна у фб), потім американці доповідають, що зе-лошара особисто просив американців зняти санкції з абрамовича, нбу видав багатомільярдний рефінанс рашистскому банку ... І таких зашкварних клоунських історій можна знайти цілий вагон. До речі, київстар і водафон також належать кацапам. Чекаємо на потужну конфіскацію, хоть щось мені здається цього ми не побачимо
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15.05.2022 18:00 Відповісти
Ну тут два варіанти - ввімкнути мозок або вимкнути телевізор.

Проблема в тому що ті в кого мозок не працює ніколи не вимкнуть телевізор бо "природа не терпить порожнечі"...
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16.05.2022 17:04 Відповісти
Майно РФ в Україні вже зараз повинно бути націоналізовано!

Все їхне майно по всьому світі не коштує і сотої долі того, що вони повинні будуть сплатити Україні!

Здається, Стефанчук тільки косить під дурня, якщо таку муйню несе!

Насправді, санкції цивілізованого світу повинні продовжуватись щонайменьше доти, доки вони не визнають, що повинні платити, і не сплатять хоча б половину від присудженої суми... щонайменьше! Інакше все, що раптом з'явиться поза межами РФ, повинно бути заарештоване, від літакі-кораблів і до автівок-фотоаппаратів туристів... якщо такі на Московії ще будуть!
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15.05.2022 18:05 Відповісти
Пропоную арештовувати російське майно українських громадян., можна буде вилучити фірми Зеленського)
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15.05.2022 18:28 Відповісти
Если удастся арестовать и реализовать все имущество паРаши в мире, это будет круто. Начать можно с яхт и вилл олигархов и пропагандонов.
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15.05.2022 18:36 Відповісти
раша 100% відмовиться платити репарації. А її всьго арештованого майна хватить хіба що на відновлення одного тідьки Маріуполя.
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15.05.2022 18:37 Відповісти
Ні ... Залежить від того як швидко і якісно будуть шукати. Голова НАЗК заявив, що вже у світі заморожено російських активів на 1 трлн (державних і приватних). Скоріш за все ще знайдуть.
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15.05.2022 20:01 Відповісти
Там вже черга стоїть: рашка заборгувала акціонерам ЮКОСа, родичам загиблих в катастрофі боїнга. Рашка спецом розвалиться на окремі території, щоб нічого нікому не платити. Тут треба мати розум і талан, щоб встигнути скачати з рашки всі борги до її розвалу.
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15.05.2022 20:49 Відповісти
Стефанчук натякає, що це буде довго і нудно, як суд по Боінгу.
До речі цей суд ще іде ??
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15.05.2022 19:58 Відповісти
 
 