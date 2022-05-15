Якщо РФ відмовиться платити репарації, все російське майно заарештують та продадуть, - Стефанчук

Україна має план на випадок відмови Росії платити репарації за завдані внаслідок війни збитки. У такому разі заарештують та реалізують усе російське майно.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас же є майно Російської Федерації. Якщо буде ухвалено спільне рішення, рішення Міжнародного кримінального суду, то нам і не треба буде згоди. Майно просто буде заарештовано, реалізовано, і з нього буде покрито всі збитки України", - пояснив Стефанчук.

Він наголосив, що зараз українська влада проводить велику роботу на міжнародному рівні.

"Зокрема щодо співпраці з Міжнародним кримінальним судом, де дуже важливо довести злочини Російської Федерації, починаючи з військової агресії, завершуючи геноцидом українського народу", - сказав Стефанчук.

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За його словами, Рада ухвалила всі необхідні законодавчі ініціативи з цього питання, а тепер очікуються дії від прокурора МКС Каріма Хана та відповідного рішення суду.

"Паралельно дуже важливо підрахувати всі збитки, які завдано Україні з боку РФ. Існує безліч методик визначення цих збитків. Вони вже переведені у факт фіксацій окремих речей. Наскільки мені відомо, кожна людина в додатку "Дія" може повідомити про пошкоджену або знищену нерухомість внаслідок військової агресії Росії", - зазначив Стефанчук.

Після цього буде пораховано всю суму, яку має відшкодувати Росія за скоєне в Україні.

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"Загальний, якщо можна так сказати, чек війни має бути пред'явлений Російській Федерації з вимогою сплати. Крім цього, ми ухвалили багато звернень до інших країн щодо задоволення інтересів України щодо виплати репарацій з майна, яке було заарештовано у громадян РФ. Будемо і надалі вимагати, щоб із цього майна було покрито шкоду, завдану Україні", - додав Стефанчук.