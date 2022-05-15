Якщо РФ відмовиться платити репарації, все російське майно заарештують та продадуть, - Стефанчук
Україна має план на випадок відмови Росії платити репарації за завдані внаслідок війни збитки. У такому разі заарештують та реалізують усе російське майно.
Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нас же є майно Російської Федерації. Якщо буде ухвалено спільне рішення, рішення Міжнародного кримінального суду, то нам і не треба буде згоди. Майно просто буде заарештовано, реалізовано, і з нього буде покрито всі збитки України", - пояснив Стефанчук.
Він наголосив, що зараз українська влада проводить велику роботу на міжнародному рівні.
"Зокрема щодо співпраці з Міжнародним кримінальним судом, де дуже важливо довести злочини Російської Федерації, починаючи з військової агресії, завершуючи геноцидом українського народу", - сказав Стефанчук.
За його словами, Рада ухвалила всі необхідні законодавчі ініціативи з цього питання, а тепер очікуються дії від прокурора МКС Каріма Хана та відповідного рішення суду.
"Паралельно дуже важливо підрахувати всі збитки, які завдано Україні з боку РФ. Існує безліч методик визначення цих збитків. Вони вже переведені у факт фіксацій окремих речей. Наскільки мені відомо, кожна людина в додатку "Дія" може повідомити про пошкоджену або знищену нерухомість внаслідок військової агресії Росії", - зазначив Стефанчук.
Після цього буде пораховано всю суму, яку має відшкодувати Росія за скоєне в Україні.
"Загальний, якщо можна так сказати, чек війни має бути пред'явлений Російській Федерації з вимогою сплати. Крім цього, ми ухвалили багато звернень до інших країн щодо задоволення інтересів України щодо виплати репарацій з майна, яке було заарештовано у громадян РФ. Будемо і надалі вимагати, щоб із цього майна було покрито шкоду, завдану Україні", - додав Стефанчук.
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ремонтувати дороги, будинки і готуватися до зими, томущо ремонтних робіт дуже багато
параша не погодиться все добровільно виплатити, москалям це як сказати що крим це Україна- в їх зомбі мізках це гірше поразки
@volodarskijo
https://twitter.com/volodarskijo/status/1525748920244215808 6 ч
Загинув за Укрвїну 08.05.2022 в героїчному бою проти російських фашистів загинув боєць полку 4308 Гряник Олександр Сергійович.
"Грян" на початку війни охороняв Київ і Бучу, потім добровільно поїхав охороняти Маріуполь, в той час, коли Маріуполь вже був у кільці. Він прилетів у Маріуполь на вертольоті, який підбили і чудом залишився живим. Добрався до Азовсталі. Він вірив у деблокаду.
Щирі співчуття рідним та друзям... Вічна пам'ять...
Вже пора вводити одиницю виміру брехні - Арестович. 3,14здить як Арестович.
Один арестович, це IQ=50
1 арестович =1 IQ
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39644910/
Проблема в тому що ті в кого мозок не працює ніколи не вимкнуть телевізор бо "природа не терпить порожнечі"...
Все їхне майно по всьому світі не коштує і сотої долі того, що вони повинні будуть сплатити Україні!
Здається, Стефанчук тільки косить під дурня, якщо таку муйню несе!
Насправді, санкції цивілізованого світу повинні продовжуватись щонайменьше доти, доки вони не визнають, що повинні платити, і не сплатять хоча б половину від присудженої суми... щонайменьше! Інакше все, що раптом з'явиться поза межами РФ, повинно бути заарештоване, від літакі-кораблів і до автівок-фотоаппаратів туристів... якщо такі на Московії ще будуть!
До речі цей суд ще іде ??