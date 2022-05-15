На "Азовсталі" перебувають близько 600 поранених, 40 із них - у дуже тяжкому стані, - командир 12-ї бригади Нацгвардії Шлега
Близько 600 поранених захисників Маріуполя, 40 з яких – у дуже тяжкому стані, знаходяться на території заблокованого російськими окупантами заводу "Азовсталь".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив командир 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Денис Шлега.
"Наразі у нас налічується близько 600 поранених, і близько 40 людей - у дуже тяжкому стані", – сказав він.
Шлега наголосив, що медикаментів та медичних інструментів "дуже й дуже не вистачає".
"Тому всі, хто ухвалює рішення і воює зараз на позиції, - ми боремося, тримаємося, але у поранених ситуація складна", - додав він.
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Чому сьогодні "єдині новини" відмовилися транслювати прес конференцію дружин захисників Маріуполя\Азовсталі?!
https://www.youtube.com/watch?v=Tfd-fvdhdXU Пресконференція дружин захисників «Азовсталі»
Ткаченко каже, що наразі не час для розколу журналістської спільноти, тому ті рашистські журналісти з каналів Медведчука, які привели в Україну війну, мають надалі працювати на єдиному марафоні, а справжні українські канали мають бути заблоковані. Ібо нех..
Епоха цинізму та брехні:
5 канал в 2004-му та 2014-му роках майже єдиний висвітлював правду про майдан.
Після революції 1+1 вибачався перед людьми. Зараз прихильники зе задоволені закриттям 5, прямого, еспрессо.
Отже ці люди не тільки прихильники зе але і ру(ні.
Вчора Львів прощався з трьома нашими Захисниками. Було багато цивільних, військових і журналісти з Японії, Італії, Англії.
Але не було жодного представника каналів учасників "єдиного марафону". В їх головах війни немає, я так розумію
gala_концерт:
Людство намагається знищити диктатора з культом особистості , манією величі і комплексом Наполеона і в цей самий час деякі .... ростять точнісінько такого - з культом особистості, манією величі, комплексом Наполеона і диктаторськими замашками.
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