На "Азовсталі" перебувають близько 600 поранених, 40 із них - у дуже тяжкому стані, - командир 12-ї бригади Нацгвардії Шлега

Близько 600 поранених захисників Маріуполя, 40 з яких – у дуже тяжкому стані, знаходяться на території заблокованого російськими окупантами заводу "Азовсталь".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив командир 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Денис Шлега.

"Наразі у нас налічується близько 600 поранених, і близько 40 людей - у дуже тяжкому стані", – сказав він.

Шлега наголосив, що медикаментів та медичних інструментів "дуже й дуже не вистачає".

"Тому всі, хто ухвалює рішення і воює зараз на позиції, - ми боремося, тримаємося, але у поранених ситуація складна", - додав він.

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