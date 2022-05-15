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Новини Війна
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На "Азовсталі" перебувають близько 600 поранених, 40 із них - у дуже тяжкому стані, - командир 12-ї бригади Нацгвардії Шлега

азовсталь,азов,поранені

Близько 600 поранених захисників Маріуполя, 40 з яких – у дуже тяжкому стані, знаходяться на території заблокованого російськими окупантами заводу "Азовсталь".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив командир 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Денис Шлега.

"Наразі у нас налічується близько 600 поранених, і близько 40 людей - у дуже тяжкому стані", – сказав він.

Шлега наголосив, що медикаментів та медичних інструментів "дуже й дуже не вистачає".

"Тому всі, хто ухвалює рішення і воює зараз на позиції, - ми боремося, тримаємося, але у поранених ситуація складна", - додав він.

Читайте також: Дружини захисників "Азовсталі": там майже нема їжі, води та медикаментів. Ситуація жахлива

Автор: 

Маріуполь (3253) Азовсталь (447)


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Чому сьогодні "єдині новини" відмовилися транслювати прес конференцію дружин захисників Маріуполя\Азовсталі?!
https://www.youtube.com/watch?v=Tfd-fvdhdXU Пресконференція дружин захисників «Азовсталі»
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15.05.2022 18:24 Відповісти
Не...Ну наш ********** на такое пойти не может.Это его любимые журнашлюхи.
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15.05.2022 18:28 Відповісти
Йозеф Кнехт:
Ткаченко каже, що наразі не час для розколу журналістської спільноти, тому ті рашистські журналісти з каналів Медведчука, які привели в Україну війну, мають надалі працювати на єдиному марафоні, а справжні українські канали мають бути заблоковані. Ібо нех..
Епоха цинізму та брехні:
5 канал в 2004-му та 2014-му роках майже єдиний висвітлював правду про майдан.
Після революції 1+1 вибачався перед людьми. Зараз прихильники зе задоволені закриттям 5, прямого, еспрессо.
Отже ці люди не тільки прихильники зе але і ру(ні.

Вчора Львів прощався з трьома нашими Захисниками. Було багато цивільних, військових і журналісти з Японії, Італії, Англії.
Але не було жодного представника каналів учасників "єдиного марафону". В їх головах війни немає, я так розумію
gala_концерт:
 Людство намагається знищити диктатора з культом особистості , манією величі і комплексом Наполеона і в цей самий час деякі .... ростять точнісінько такого - з культом особистості, манією величі, комплексом Наполеона і диктаторськими замашками.
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15.05.2022 18:33 Відповісти
Вже писав і напишу ще раз: зелені гниди ось цим патріотичним "не на часі" прикривають саботаж, зраду, корупцію і диверсійну діяльність на користь ворогу.
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15.05.2022 18:54 Відповісти
Боже, поможи
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15.05.2022 18:30 Відповісти
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15.05.2022 18:31 Відповісти
Військовий медик на Азовсталі розповідає про те, що зараз відбувається там (відносно поранених, відсутності медикаментів)
https://t.me/dr_liveseee/4
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15.05.2022 18:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2PNhk295_z8&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ТЕРМІНОВО! - На "АзовСталь" скинули десятки ракет 9М22С! Металургійний Комбінат ГОРИТЬ!
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15.05.2022 19:34 Відповісти
 
 