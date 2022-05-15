Окупанти посилили охорону кордону та обстріляли села на Сумщині, - Генштаб
Російські окупанти продовжую завдавати ракетні авіаційні удари по цивільній інфраструктурі на Сумщині.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"На Сіверському напрямку противник здійснює посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Курській та Бєлгородській областях. Обстрілював наші території та завдавав ракетних авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Шипилівка та Шевченкове Сумської області", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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Поросёнка (в отличии от собаки) весь год справно кормили. А потом позвали на шашлыки.
Луганская обл. Меловое (граница с РФ) трактор "Беларусь" весь день на поле пыхтит, вечером за границу едет на заправку. Заправился раза в 2 дешевле, и домой, завтра на работу.
Отака вона була "дружба народов"
Чи ми скоро почуємо про "аднастароннєє пєрєміріє"?
На рыбалку из Брянска отправились переодетые разведчики, в том числе из числа россиян или беженцев? Просто погулять, запустить легкий коптер, найти хорошо заметный эшелон ПВО с радами, прислать аэрофотоснимки и установить координаты. Далее отработать по координатам с воздуха, артиллерией или же прорвать границу и перещелкать ПВО, затем свой авианалет сразу на 2-3 аэродрома с уничтожением авиации кацапов.
Что касается того Шевченково, которое в Сумской области, то до кацапского Тёткино там больше 70-ти км. Я понимаю, что ссылаются на https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02rcxbSSugEWUBUYNZYL5tXw4qStDcLeAv17LbbXvdpb8UPG3MfNb9VPHkrLAbXoMSl
Но всё-таки желательно проверять информацию, и вовремя редактировать ошибки, что бы не вводить в заблуждение людей, и не сеять ненужную панику.
Сушка прилетала в пригород Сум???