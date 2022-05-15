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Новини Війна
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Окупанти посилили охорону кордону та обстріляли села на Сумщині, - Генштаб

рф,окупанти

Російські окупанти продовжую завдавати ракетні авіаційні удари по цивільній інфраструктурі на Сумщині.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На Сіверському напрямку противник здійснює посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Курській та Бєлгородській областях. Обстрілював наші території та завдавав ракетних авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Шипилівка та Шевченкове Сумської області", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війська РФ завдали ракетних ударів по двох районах Сумщини, - Живицький. ФОТО

Автор: 

Генштаб ЗС (6869) Сумська область (3953)


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Топ коментарі
+9
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15.05.2022 19:12 Відповісти
+8
Потрібно ще розібратись хто там стріляє.( Найвеличніший)
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15.05.2022 19:14 Відповісти
+4
Нещасні люди які живуть поблизу запаребріка.
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15.05.2022 19:12 Відповісти
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То звідки стріляли?
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15.05.2022 19:11 Відповісти
Потрібно ще розібратись хто там стріляє.( Найвеличніший)
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15.05.2022 19:14 Відповісти
Нещасні люди які живуть поблизу запаребріка.
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15.05.2022 19:12 Відповісти
Это сейчас, во время войны.
Поросёнка (в отличии от собаки) весь год справно кормили. А потом позвали на шашлыки.
Луганская обл. Меловое (граница с РФ) трактор "Беларусь" весь день на поле пыхтит, вечером за границу едет на заправку. Заправился раза в 2 дешевле, и домой, завтра на работу.
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15.05.2022 19:58 Відповісти
знайомив жив в селі на кордоні з кацапією на Сумщині, так вони ще в 50-60 роки з кацапами не обружувались і не женились. Семо мало два кути Кацапівка і Хохли
Отака вона була "дружба народов"
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15.05.2022 20:33 Відповісти
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15.05.2022 19:12 Відповісти
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15.05.2022 22:19 Відповісти
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15.05.2022 19:21 Відповісти
Це жах((
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15.05.2022 19:38 Відповісти
Стыдно перед поляками. Я тэж дужэ пэрэпрошую за нашу нэвдячнисть!
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15.05.2022 22:25 Відповісти
Сподіваюсь у відповід стріляли?
Чи ми скоро почуємо про "аднастароннєє пєрєміріє"?
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15.05.2022 19:22 Відповісти
"нада проста пірістать стрілять"
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15.05.2022 19:30 Відповісти
Что там по ПВО с точки зрения наземного уничтожения этих объектов?

На рыбалку из Брянска отправились переодетые разведчики, в том числе из числа россиян или беженцев? Просто погулять, запустить легкий коптер, найти хорошо заметный эшелон ПВО с радами, прислать аэрофотоснимки и установить координаты. Далее отработать по координатам с воздуха, артиллерией или же прорвать границу и перещелкать ПВО, затем свой авианалет сразу на 2-3 аэродрома с уничтожением авиации кацапов.
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15.05.2022 19:33 Відповісти
"там" - это где? Вы сейчас в карту смОтрите?
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15.05.2022 19:55 Відповісти
Почему не отвечаете? Столько убитых невинных людей и детей, а мы в домике.
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15.05.2022 19:39 Відповісти
Это шото в пресс-службе ГШ поломалось. Шипиловка не в Сумской области, а в Луганской. И там сейчас стреляют из всех видов оружия, потому что Шипиловка на одном берегу Северского Донца, а через 50 метров на другом - кацапы.
Что касается того Шевченково, которое в Сумской области, то до кацапского Тёткино там больше 70-ти км. Я понимаю, что ссылаются на https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02rcxbSSugEWUBUYNZYL5tXw4qStDcLeAv17LbbXvdpb8UPG3MfNb9VPHkrLAbXoMSl
Но всё-таки желательно проверять информацию, и вовремя редактировать ошибки, что бы не вводить в заблуждение людей, и не сеять ненужную панику.
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15.05.2022 19:53 Відповісти
Шпилевка
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15.05.2022 20:32 Відповісти
Допустим. До кацапской Графовки или Колотиловки больше пол-сотни км.
Сушка прилетала в пригород Сум???
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15.05.2022 20:53 Відповісти
Вопрос к юристам: из-за того, что война формально не объявлена (ни врагом, ни нами), мы не имеем формального права стрелять по территории запоребрика? Подчеркну, что вопрос не о моральном праве, и не о том, что по факту мы все равно обстреливаем и говорим, что они курили в неположенном месте - вопрос о формальном праве. Они ведь нас обстреливают со своей территории (речь о приграничных районах), но им можно, потому что они сволочи. А нам нельзя, в этом случае ответить, потому что мы законопослушные. Или мы тоже можем объявить не войну, а какую-нибудь АТО ли ООС на территории некоторых районов запоребрика - от Кубани до Амура?
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15.05.2022 20:20 Відповісти
то лупанути по тим посиленням
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15.05.2022 23:00 Відповісти
 
 