Окупанти посилили охорону кордону та обстріляли села на Сумщині, - Генштаб

Російські окупанти продовжую завдавати ракетні авіаційні удари по цивільній інфраструктурі на Сумщині.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На Сіверському напрямку противник здійснює посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Курській та Бєлгородській областях. Обстрілював наші території та завдавав ракетних авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Шипилівка та Шевченкове Сумської області", - йдеться в повідомленні.

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