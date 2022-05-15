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Новини Війна
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Сподіваємося, що заявку України в НАТО розглянуть так само швидко, як Фінляндії та Швеції, - Стефанішина

нато

НАТО зробило висновки зі своїх політичних помилок, які були зроблені 2008 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявила віце-прем’єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Ми побачимо за сьогоднішньою позицією Швеції та Фінляндії, які вирішили подати заявку на вступ до НАТО, і за реакцією союзників, що ця заявка буде розглянута та виконана негайно. Це свідчить на користь доволі простого аргументу, що НАТО зробило висновки зі своїх політичних помилок, які були зроблені 2008 року, коли були обіцянки членства і подальшої співпраці, але без жодних практичних рішень у цьому напрямку. Зрештою, це призвело до трьох війн, дві з яких зараз тривають на території України.

Ми сподіваємося, що коли справа дійде до розгляду української заявки, що рішення будуть ухвалюватимуть ще швидше", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Здивувало те, що Путін сприйняв новину про готовність Фінляндії вступити до НАТО так спокійно, - президент Нііністе

Автор: 

НАТО (6635) Фінляндія (1339) членство в НАТО (1757) Швеція (976) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (366)


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Топ коментарі
+52
Віддайте штатам коломойського, посадіть єрмака, татарова, портнова, тоді і розглянуть.
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15.05.2022 20:38 Відповісти
+24
Спецпропозиція для України: ми отримуємо в наше повне розрорядження одного громадянина ізгаільского нагоду, на ім'я *****, без Є. Ви отримуєте ПДЧ, і швидкий розгляд на вступ в НАТО
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15.05.2022 20:38 Відповісти
+22
Підтримую, але спочатку ми маємо перемогти ворога - росію і негайно подати заявку в НАТО (нову) і цим ми спасемо себе в майбутньому і дуже підсилимо цей БЛОК, а то окремі деятєлі мамамія, дєрмак і подоляк готували проект про нейтральний статус України, як будто ми до нападу мали інший статус. Я думаю, що пан Зеленський має вигнату ту шваль зі своєї команди щоб не ганьбили наміри сорокамільйонної нації. А якщо ні, то мабуть то була і його мета?
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15.05.2022 20:40 Відповісти
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Віддайте штатам коломойського, посадіть єрмака, татарова, портнова, тоді і розглянуть.
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15.05.2022 20:38 Відповісти
Могу сказать сразу, что ключевым моментом будет медианная зарплата здесь и количество свободных денег у Китая и у кацапов. Никто не будет брать в НАТО коррумпированную страну с нищими зарплатами. По простой причине: легко подкупить военных и слить военные секреты, технологии, тактику и остальное в Китай или Россию. Дешево это сделать. В Австрии для шпионов пришлось заплатить миллиарды долларов и много работы, а здесь это по взмаху руки будет. Притом именно медианная зарплата, зарплата 50% людей в середине. Чтобы народ жил неплохо и богато. А не пару процентов айтишников и бизнесменов купались в роскоши, а остальные бедствовали. И для создания таких условий есть разрушение монополий, крупнейших олигархических бизнесов. Просто их уничтожение. Просто взять и уничтожить. Затем подождать, пока сотни мелких бизнесменов потихоньку займут эту долю рынка, ведь спрос никуда не денется. И по такой схеме и конкуренции будет борьба за кадры, а это зарплаты высокие. И люди с доходом сами дадут рабочие места, тратя больше денег на досуг. Если же оставить монополию, то она может как угодно эксплуатировать ничем не защищенных работников, у которых нет альтернативы куда пойти. Вот ключевой корень зла, сверхогромные бизнесы, держащие в своих руках под 40-90% всей отрасли, где они работают.
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15.05.2022 21:05 Відповісти
Вместо местных монополий, прийдут неместные.Людям в ЕС заниматься бизнесом никто не даст.Сплошные сети.
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15.05.2022 22:05 Відповісти
Дурня, - москва купувала європейських політиків оптом і за відносно невеликі гроші. А Китай має значно ширші можливості. Що ж до України, то наслідком війни, як не дивно, буде зростання зарплат і наближення їх, якщо не до європейського рівня, то, принаймні, до польського. Не одразу, а протягом 4-5 років по закінченню.

Дивно також чути, що ITшники купаються в роскоші, хоча кожен дивиться зі своєї колокольні і, можливо, на ваш погляд, це так.
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15.05.2022 22:19 Відповісти
Це кажуть ті хто з 2019 по 2022 не могли обрати представника України при НАТО.....
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15.05.2022 21:41 Відповісти
2021
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15.05.2022 21:57 Відповісти
Спецпропозиція для України: ми отримуємо в наше повне розрорядження одного громадянина ізгаільского нагоду, на ім'я *****, без Є. Ви отримуєте ПДЧ, і швидкий розгляд на вступ в НАТО
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15.05.2022 20:38 Відповісти
Підтримую, але спочатку ми маємо перемогти ворога - росію і негайно подати заявку в НАТО (нову) і цим ми спасемо себе в майбутньому і дуже підсилимо цей БЛОК, а то окремі деятєлі мамамія, дєрмак і подоляк готували проект про нейтральний статус України, як будто ми до нападу мали інший статус. Я думаю, що пан Зеленський має вигнату ту шваль зі своєї команди щоб не ганьбили наміри сорокамільйонної нації. А якщо ні, то мабуть то була і його мета?
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15.05.2022 20:40 Відповісти
Как же ж он сам себя выгонит?
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15.05.2022 21:28 Відповісти
божевільна чинуша
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15.05.2022 20:42 Відповісти
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15.05.2022 20:42 Відповісти
******* - не мешки ворочать , где вы все были в 2014 году ? мудачье , ноги раздвигали перед паРашей, патриотов и волонтеров гноили , бабло по аффшорам ныкали, страну грабили , схемы мутили , а теперь запели , в патриоты и герои записываются, понты словесные тулят, вы просто грязь под ногтями тех, кто Родину защищают , зеленое болотное недоразумение.
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15.05.2022 20:43 Відповісти
в 2014-2015 ~десь так й було.. нажаль
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15.05.2022 20:54 Відповісти
перед Безлером на пианино играли писюном и от военкомата четsреждs сбежали
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15.05.2022 23:57 Відповісти
Чьо??? вона п'яна, чи шо?
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15.05.2022 20:43 Відповісти
До НАТИ не приймають ушльопків які відмикають опозиційні канали. А може це зроблено спеціально?
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15.05.2022 20:44 Відповісти
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15.05.2022 20:55 Відповісти
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15.05.2022 20:44 Відповісти
Не смішить людей, тому що вони ще цю заявку навидь не подали. Так, для довідки.
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15.05.2022 20:45 Відповісти
Фінни вже майже. Посол їхній подасть заявку на наступному тижні. Шведи теж. Політичне рішення прийнято. Все інше технічні деталі
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15.05.2022 20:47 Відповісти
вам про Україну пишуть
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15.05.2022 21:30 Відповісти
Щось вони сьогодні всі такі балакучі. А ця дама здається не помітила важливу деталь: у фіннів і шведів немає ні віце-прем'єра і в конституції нічого про НАТО не записано, а приймають запросто і з задоволенням. А у нас і віце прем'єр і записано в конституції, а не беруть. Цікаво, чи знає ця дама чому?
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15.05.2022 20:45 Відповісти
В Швеції і Фінляндії нульовий рівень толерантності до корупції.
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16.05.2022 02:21 Відповісти
Чудовий тролінг!
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15.05.2022 20:48 Відповісти
Это не троллинг. Это хуцпа
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15.05.2022 21:31 Відповісти
Примите закон - за коррупцию сажать пожизненно. Возьмут быстро. Хватит прикидываться идиотами.
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15.05.2022 20:49 Відповісти
Так а де наша заявка в НАТО? А Стефанішина, Зеленський, Шмигаль?????
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15.05.2022 21:05 Відповісти
Зелених слухати уважно з 2019 року - й*бнутись можна, у них напрям для держави мінявся як ув флюгера. Ви постійно обсирали НАТО з усіх ТБпомийок і раптом захотіли в НАТО.
Курви тупорилі, в НАТО беруть не за корупцію, а за сильну армію!
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15.05.2022 21:07 Відповісти
путінські шлюхи Германія і Франція знову стануть в позу, Угорщина буде їм підвивати.
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15.05.2022 21:09 Відповісти
Да хер там. Сцыкливое НАТО боится рашку как огня! Только наша победа над руснёй будет билетом в НАТО, и то, потом уже это НАТО ***** не будет нам нужно, как несостоятельная организация ленивых бездарей, предателей и сцыкунов. Для них единственный вариант - Украина возглавит НАТО или создадим параллельную организацию, которая возьмет на себя часть обязательств Альянса, с учетом интересов Украины! А в других вариантах, НАТО станет бесполезной ямой для слива денег с её членов.
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15.05.2022 21:26 Відповісти
"создадим параллельную организацию" - и назовете ее "Сваты" Нью-Васюки
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15.05.2022 21:32 Відповісти
А лучше сразу параллельную реальность.
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15.05.2022 22:08 Відповісти
Чиновника беспокоит не коррупция, а скорость приема в НАТО. Игра слов для задуривания.
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15.05.2022 21:28 Відповісти
Не смійтеся хоч над українськими людьми такими заявами
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15.05.2022 21:29 Відповісти
А Зеленский шо, уже подав заяву в НАТО????
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15.05.2022 21:45 Відповісти
Так само швидко, як зелене шапіто влаштовує нескінченне тупе шоу із призначенням вищої ради правосуддя.
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15.05.2022 22:11 Відповісти
Поки тупорилі совкові куриці типу стефанішиної будуть при владі ніхто нічого розглядати не буде
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15.05.2022 22:37 Відповісти
Це просто якась махрова маніловщина! Як це їхнє прикидання "шлангами" остогидло!
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15.05.2022 23:38 Відповісти
 
 