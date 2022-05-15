Сподіваємося, що заявку України в НАТО розглянуть так само швидко, як Фінляндії та Швеції, - Стефанішина

НАТО зробило висновки зі своїх політичних помилок, які були зроблені 2008 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявила віце-прем’єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Ми побачимо за сьогоднішньою позицією Швеції та Фінляндії, які вирішили подати заявку на вступ до НАТО, і за реакцією союзників, що ця заявка буде розглянута та виконана негайно. Це свідчить на користь доволі простого аргументу, що НАТО зробило висновки зі своїх політичних помилок, які були зроблені 2008 року, коли були обіцянки членства і подальшої співпраці, але без жодних практичних рішень у цьому напрямку. Зрештою, це призвело до трьох війн, дві з яких зараз тривають на території України.

Ми сподіваємося, що коли справа дійде до розгляду української заявки, що рішення будуть ухвалюватимуть ще швидше", - зазначила вона.

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