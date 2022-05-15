"Укрзалізниця" з 16 травня запускає приміські потяги з Києва до Тетерева через Ірпінь, Бучу, Ворзель та Бородянку

"Укрзалізниця" з 16 травня запускає низку приміських поїздів між Києвом та Тетеревом через Ірпінь, Бучу, Ворзель та Бородянку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначається у повідомленні в телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Із 16 травня курсуватимуть наступні рейси:

- поїзд "Святошино - Тетерів" відправлятиметься зі станції "Святошино" о 05:20 та 17:52, прибуватиме до Тетерева о 07:09 та 19:38;

- поїзд "Тетерів - Святошин" відправлятиметься з Тетерева о 07:25 та 19:50, прибуватиме на станцію "Святошино" о 08:57 та 21:22.

"У Києві, на станції "Святошин", пасажири можуть пересісти на кільцевий маршрут Kyiv City Express та продовжити поїздку до інших куточків Києва", - зазначають в "Укрзалізниці".

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