"Укрзалізниця" з 16 травня запускає приміські потяги з Києва до Тетерева через Ірпінь, Бучу, Ворзель та Бородянку
"Укрзалізниця" з 16 травня запускає низку приміських поїздів між Києвом та Тетеревом через Ірпінь, Бучу, Ворзель та Бородянку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначається у повідомленні в телеграм-каналі "Укрзалізниці".
Із 16 травня курсуватимуть наступні рейси:
- поїзд "Святошино - Тетерів" відправлятиметься зі станції "Святошино" о 05:20 та 17:52, прибуватиме до Тетерева о 07:09 та 19:38;
- поїзд "Тетерів - Святошин" відправлятиметься з Тетерева о 07:25 та 19:50, прибуватиме на станцію "Святошино" о 08:57 та 21:22.
"У Києві, на станції "Святошин", пасажири можуть пересісти на кільцевий маршрут Kyiv City Express та продовжити поїздку до інших куточків Києва", - зазначають в "Укрзалізниці".
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показати весь коментар15.05.2022 21:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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