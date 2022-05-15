Рашисти на Донеччині вбили трьох цивільних, 13 людей отримали поранення, - ОВА
Внаслідок обстрілів російськими окупантами на Донеччині загинули троє цивільних, 13 людей отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 15 травня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини: 2 у Дробишевому та 1 у Торецьку. Ще 13 людей зазнали поранень. Також сьогодні вдалося уточнити інформацію про 3 цивільних, які загинули раніше: 2 у Сіверську та 1 у Вільному Полі.
Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 3 цивільним, які були поранені на Луганщині. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.
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