Рашисти на Донеччині вбили трьох цивільних, 13 людей отримали поранення, - ОВА

Внаслідок обстрілів російськими окупантами на Донеччині загинули троє цивільних, 13 людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 15 травня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини: 2 у Дробишевому та 1 у Торецьку. Ще 13 людей зазнали поранень. Також сьогодні вдалося уточнити інформацію про 3 цивільних, які загинули раніше: 2 у Сіверську та 1 у Вільному Полі.



Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 3 цивільним, які були поранені на Луганщині. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

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