На Східному напрямку 15 травня відбито 5 атак окупантів, знищено 84 росіянина, 1 танк, 4 БМП, 2 гелікоптери, - ОТУ "Схід"
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило оперативну інформацію щодо протистояння російським окупантам на Східному напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 15 травня, українські воїни відбили 5 атак ворога. У результаті боїв було знищено: особового складу – 84; танків – 1; БМП – 4; АТТ – 1; вертольотів – 1; БПЛА – 1".
Топ коментарі
+8 Саня Санев #510282
показати весь коментар15.05.2022 21:25 Відповісти Посилання
+5 Шимус
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+4 Oresta Bartka
показати весь коментар15.05.2022 21:34 Відповісти Посилання
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Політ нормальний!
Слава нації 🇺🇦 піздєц російской *********!
https://t.me/marshalvdv/4502
Що кажуть російські ідеологи:
"...******** російський "антифашистський" фашизм сформований на євразійській ідеї, вперше сформованій у 1925 році Миколою Трубецьким, котрий стверджував, що Росія є спадкоємицею не Київської Русі, а Золотої Орди. За словами Трубецького: сталося "перенесення ставки до Москви", внаслідок чого "гунський та монгольський періоди загальноєвразійської історії були продовжені періодом російським".
Провідник російських євразійців Дугін, що повністю сприйняв цю ідею і звеличував Чингісхана ("Ми, росіяни, живемо під покровом Чингіс-хана ... Чингіс-хану ми зобов'язані всім") збагатив доктрину Трубецького іскрами нативного нацизму, запозиченими у Гебельса.
Російське вторгнення в Україну, яке на думку євразійців є лише прелюдією до повного захоплення Європи (від Камчатки до Лісабона), або хоча б її половини (вихід на "лінію Батия-Сталіна") мотивується не тільки монголо-татарськими комплексами, але і конгеніальними, російськими формами садомазохізму..."
Что до московского ханства - ну, такую идею насаждал в целом ещё гумилёв. Ну и, эта мысль - одна из немногих, в которых с товаристщами типа дугина даже можно согласиться.
А про другий хто говорив?
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!