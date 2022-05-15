На Східному напрямку 15 травня відбито 5 атак окупантів, знищено 84 росіянина, 1 танк, 4 БМП, 2 гелікоптери, - ОТУ "Схід"

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило оперативну інформацію щодо протистояння російським окупантам на Східному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 15 травня, українські воїни відбили 5 атак ворога. У результаті боїв було знищено: особового складу – 84; танків – 1; БМП – 4; АТТ – 1; вертольотів – 1; БПЛА – 1".

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