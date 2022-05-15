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Новини Війна
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З початку доби на Донбасі відбито 17 атак ворога, знищено 11 одиниць техніки і 2 гелікоптери окупантів, - пресцентр ОС

війна

Станом на 21:00 15 травня українські воїни зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 17 атак ворога. Ще на 2 локаціях тривають бої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр угрупування ОС.

"Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 23 населені пункти в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 32 житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танки; 1 артилерійську систему; 6 одиниць бойової броньованої техніки; 1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 93 ворожих атаки. Знищили 1 зенітний ракетний комплекс, 58 танків, 26 артилерійських систем (з них 1 РСЗВ), 98 одиниць бойової броньованої техніки, 7 одиниць спеціальної інженерної, 33 одиниці автомобільної техніки ворога та 1 зенітну установку. Підрозділами ППО збито 4 гелікоптери та 27 безпілотних літальних апарати окупантів.

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Донбас (22358) ЗСУ (7717) операція Об’єднаних сил (6725)


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15.05.2022 22:04 Відповісти
Потоплений руZький корабель іди *****
https://t.me/pechalbeda200

https://t.me/informnapalm

https://t.me/gruz_200_rus

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https://t.me/rf200_now_200

https://t.me/osintbees

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15.05.2022 22:16 Відповісти
Про кадировців від Золкіна.
https://twitter.com/bamr69/status/1525907413987168256 https://twitter.com/bamr69/status/1525907413987168256

https://www.youtube.com/c/VolodymyrZolkin/videos

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15.05.2022 22:11 Відповісти
Кажуть, що війна до кінця року, а танків такими темпами не вистачить, неувязочка....
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15.05.2022 22:12 Відповісти
Там ще 2000 одиниць бронетехніки перекидають, яку зняли із зберігання. Якість сумнівна, але все ж...
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15.05.2022 23:33 Відповісти
https://magnolia-tv.com/news/73506-posadovtsya-ukrzaliznytsi-na-donechchyni-pidozryuyut-u-derzhavniy-zradi
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15.05.2022 22:40 Відповісти
 
 