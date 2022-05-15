Продовжуються роботи з розмінування в районі Виноградар та на Вишгородському напрямку, - КМВА

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують проводити роботи з розмінування.

Про це йдеться у зведенні КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінна небезпека зберігається на околицях Києва там, де велися бойові дії. Завершується робота на Житомирському та Броварському напрямках. Продовжуються роботи з розмінування в районі Виноградар та на Вишгородському напрямку, особливо лісових масивах. На даній місцевості сапери вилучають мінно-вибухові загородження противника та вибухонебезпечні предмети.

Також тривають роботи по обстеженню території на вибухонебезпечні предмети у Пущі-Водиці. КП "Київпастранс" після обстеження пошкоджених ділянок саперами розпочало роботи з відновлення колій. Фахівці мають встановити 250 рейок та близько 600 шпал", - зазначили в КМВА.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення підрозділи ДСНС оперативно реагували на 215 подій, в ході яких було виявлено, вилучено та знищено 985 вибухонебезпечних предметів. Обстежено та очищено територію площею 21,47 га. Крім, цього наголошуємо, що навіть з часом вже на обстеженій саперами території, можуть виявлятися вибухонебезпечні предмети. Тому, навіть працюючи на присадибних ділянках, чітко дотримуйтеся інструкцій про дії у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

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