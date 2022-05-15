У Макрона відповіли Зеленському: Президент Франції ніколи не просив президента України про якісь поступки Путіну
Радниця з міжнародних комунікацій президента Франції Емманюеля Макрона Анн-Софі Брадель заявила, що Макрон ніколи не обговорював із президентом РФ Володимиром Путіним що-небудь щодо України не погоджене з президентом Володимиром Зеленським.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Брадель прокоментувала у Twitter. новину від 13 травня про заяви Зеленського, згідно з якими Макрон марно витрачає час на посередництво між Україною та РФ, оскільки Росія не хоче "шукати вихід".
"А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з поступками на наш суверенітет, заради того, щоб зберегти обличчя президенту Путіну... Мені здається, це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це наші території... Це втрачений час", – сказав Зеленський.
Брадель наголосила, що Макрон не робив таких пропозицій.
"Давайте прояснимо: президент Франції ніколи нічого не обговорював із Путіним без згоди президента Зеленського і ніколи не просив його про якісь поступки. Він завжди казав, що умови переговорів із росіянами мають вирішувати українці", – написала вона.
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Не виключно, що з Зеленським він погоджував якісь питання. Слуга, вірніше лакей арахамія багато ляпав, що під час переговорів він з подоляком обговорюють компроміси, зокрема, ***** виводить війська з Донбасу, а статус Криму будуть обговорювати 15 років. Тому вогню без диму не буває.
Просто зараз є великий друг України Борис Джонсон і за його спиною Зеленський може дозволити собі гавкати на Макрона. Про тиск на Зеленського з боку Макрона і Шольца писали ЗМІ після їх візитів до Києва.
Це про вас, Зе-боти. Бо вас не цікавлять факти, та мислить ви не вмієте. Ваша віра в зеленого брехунця непохитна. Та саме дивне - не потребує жодних підкріплень фактами: тобто, "просто вірю, й усе".
А факти свідчать про інше. Наприклад, Зеленський впевнений, що українці приймуть договір про мир з путлером "у будь якому разі". А як Ви розумієте цю заяву? В моєму розумінні "у будь якому разі" є повним сінонимом виразу "на любих умовах". Нє?
І після того ви ще вірите, що він не був готовий пожертвувати частиной територій? І не делегував Макрону донести до путлера ці послання? Вважаєте, що він тільки через Абрамовича міг таємно записочки передавать?
А думку яких саме "людей" він мав на увазі - купки отих манкрутів-олігархів, що керують ОП? Бо з звичайними людьми він не спілкується.
Ще питання: хто винайшов оце поняття - "компромісні території", та наполегливо розповсюджував в своїх виступах?
Не поверю...