У Макрона відповіли Зеленському: Президент Франції ніколи не просив президента України про якісь поступки Путіну

Радниця з міжнародних комунікацій президента Франції Емманюеля Макрона Анн-Софі Брадель заявила, що Макрон ніколи не обговорював із президентом РФ Володимиром Путіним що-небудь щодо України не погоджене з президентом Володимиром Зеленським.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Брадель прокоментувала у Twitter. новину від 13 травня про заяви Зеленського, згідно з якими Макрон марно витрачає час на посередництво між Україною та РФ, оскільки Росія не хоче "шукати вихід".



"А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з поступками на наш суверенітет, заради того, щоб зберегти обличчя президенту Путіну... Мені здається, це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це наші території... Це втрачений час", – сказав Зеленський.

Брадель наголосила, що Макрон не робив таких пропозицій.



"Давайте прояснимо: президент Франції ніколи нічого не обговорював із Путіним без згоди президента Зеленського і ніколи не просив його про якісь поступки. Він завжди казав, що умови переговорів із росіянами мають вирішувати українці", – написала вона.

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