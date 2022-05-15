Окупанти готують на 16-17 травня велику інформаційно-психологічну провокацію в Маріуполі, - InformNapalm
Об'єднання волонтерів InformNapalm оприлюднило інформацію, що 16 чи 17 травня окупанти планують провести провокацію в Маріуполі..
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі спільноти.
У повідомленні зазначається: "14 і 15 травня інсайдерськими каналами з 4 різних джерел (у тому числі з числа військовослужбовців РФ, які мають фінансову зацікавленість і періодично передають дані) міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm отримало масив інформації. Сукупність цих даних дозволяє припустити, що на 16-17 травня або пізніше цієї дати в Маріуполі готується реалізація масштабних дій ЗС РФ за участю полонених українських військовослужбовців та викрадених росіянами мирних жителів. До дій інформаційно-психологічного характеру планують залучити до 2000 людей. Попередньо глобальний задум командування ЗС РФ до кінця не зрозумілий, але озвучимо ключові дані, які заплановані росіянами на 16-17 травня.
привезти до Маріуполя до 2000 полонених людей.
відправити до Маріуполя військовослужбовців розвідроти, які в обов'язковому порядку отримали наказ взяти протигази, повний комплект ОЗК та додаткові невеликі рюкзаки, вміст яких невідомий.
відправити до Маріуполя 6 автомобільних цистерн, вміст яких невідомий. У супроводі із охороною на бронетехніці.
Аналітики InformNapalm, ґрунтуючись на отриманих даних, припускають, що командування РФ може використовувати полонених людей для створення картинки російських пропагандистських ЗМІ нібито захисники Азовсталі здалися в полон і після цього спробують використати вміст цистерн (можливо, хімічні речовини), щоб "викурити" справжніх захисників з їх позицій. Також полонених можуть використовувати як живий щит для реалізації штурмової операції. Можуть бути інші варіанти розвитку подій".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!