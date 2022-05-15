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Окупанти готують на 16-17 травня велику інформаційно-психологічну провокацію в Маріуполі, - InformNapalm

азовсталь

Об'єднання волонтерів InformNapalm оприлюднило інформацію, що 16 чи 17 травня окупанти планують провести провокацію в Маріуполі..

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі спільноти.

У повідомленні зазначається: "14 і 15 травня інсайдерськими каналами з 4 різних джерел (у тому числі з числа військовослужбовців РФ, які мають фінансову зацікавленість і періодично передають дані) міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm отримало масив інформації. Сукупність цих даних дозволяє припустити, що на 16-17 травня або пізніше цієї дати в Маріуполі готується реалізація масштабних дій ЗС РФ за участю полонених українських військовослужбовців та викрадених росіянами мирних жителів. До дій інформаційно-психологічного характеру планують залучити до 2000 людей. Попередньо глобальний задум командування ЗС РФ до кінця не зрозумілий, але озвучимо ключові дані, які заплановані росіянами на 16-17 травня.

привезти до Маріуполя до 2000 полонених людей.

відправити до Маріуполя військовослужбовців розвідроти, які в обов'язковому порядку отримали наказ взяти протигази, повний комплект ОЗК та додаткові невеликі рюкзаки, вміст яких невідомий.

відправити до Маріуполя 6 автомобільних цистерн, вміст яких невідомий. У супроводі із охороною на бронетехніці.

Аналітики InformNapalm, ґрунтуючись на отриманих даних, припускають, що командування РФ може використовувати полонених людей для створення картинки російських пропагандистських ЗМІ нібито захисники Азовсталі здалися в полон і після цього спробують використати вміст цистерн (можливо, хімічні речовини), щоб "викурити" справжніх захисників з їх позицій. Також полонених можуть використовувати як живий щит для реалізації штурмової операції. Можуть бути інші варіанти розвитку подій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не дає згоди на евакуацію українських захисників з "Азовсталі", - Маляр

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інформаційна війна (361) інформація (299) Маріуполь (3253)


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Ніяк не заспокояться кляті рашисти
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15.05.2022 22:35 Відповісти
что скажет кварталовец буданов?
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15.05.2022 22:39 Відповісти
Ну і начпуя? Світ вже побачив, що таке кацапська орда. Хіба що гівнострім для внутрішнього споживання.
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15.05.2022 22:40 Відповісти
Оффтоп. Виступає по ящику радниця нацбанку. Кредитів під нуль не буде. Закатуємо губу
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15.05.2022 22:44 Відповісти
люся с подоляком выступят?
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15.05.2022 22:48 Відповісти
був би відомий маршрут тих цистерн да трошки їх замінувати чи підірвати
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15.05.2022 22:48 Відповісти
Дуля з маком їм це вдастся
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15.05.2022 22:50 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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15.05.2022 23:07 Відповісти
Маріуполь...
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15.05.2022 23:34 Відповісти
 
 