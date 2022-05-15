Окупанти готують на 16-17 травня велику інформаційно-психологічну провокацію в Маріуполі, - InformNapalm

Об'єднання волонтерів InformNapalm оприлюднило інформацію, що 16 чи 17 травня окупанти планують провести провокацію в Маріуполі..

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі спільноти.

У повідомленні зазначається: "14 і 15 травня інсайдерськими каналами з 4 різних джерел (у тому числі з числа військовослужбовців РФ, які мають фінансову зацікавленість і періодично передають дані) міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm отримало масив інформації. Сукупність цих даних дозволяє припустити, що на 16-17 травня або пізніше цієї дати в Маріуполі готується реалізація масштабних дій ЗС РФ за участю полонених українських військовослужбовців та викрадених росіянами мирних жителів. До дій інформаційно-психологічного характеру планують залучити до 2000 людей. Попередньо глобальний задум командування ЗС РФ до кінця не зрозумілий, але озвучимо ключові дані, які заплановані росіянами на 16-17 травня.

привезти до Маріуполя до 2000 полонених людей.

відправити до Маріуполя військовослужбовців розвідроти, які в обов'язковому порядку отримали наказ взяти протигази, повний комплект ОЗК та додаткові невеликі рюкзаки, вміст яких невідомий.

відправити до Маріуполя 6 автомобільних цистерн, вміст яких невідомий. У супроводі із охороною на бронетехніці.

Аналітики InformNapalm, ґрунтуючись на отриманих даних, припускають, що командування РФ може використовувати полонених людей для створення картинки російських пропагандистських ЗМІ нібито захисники Азовсталі здалися в полон і після цього спробують використати вміст цистерн (можливо, хімічні речовини), щоб "викурити" справжніх захисників з їх позицій. Також полонених можуть використовувати як живий щит для реалізації штурмової операції. Можуть бути інші варіанти розвитку подій".

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