Інформація про потреби України має бути в новинах усіх держав, які важливі для нас, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що рішення про нафтове ембарго є першочерговим, адже окупанти мають відчувати підвищення ціни війни для РФ.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня, як і завжди, буде багато міжнародної активності, в якій я братиму участь. Ключове - зброя і фінансова підтримка для України. Фінанси не тільки для того, щоб зберігати стабільність зараз, але й, щоб вже розпочинати відбудову зруйнованого Росією. Також працюємо для посилення санкцій проти Росії. Потрібно, щоб партнери щотижнево ухвалювали рішення, які обмежують зв'язки Росії зі світом.

Окупанти мають відчувати підвищення ціни війни для них, відчувати постійно. Першочергове це нафтове ембарго, як би в Москві не намагалися зірвати це рішення, час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчиться. І це не змінити.

Робимо все, щоб зберігати максимальну увагу світу до нас, до України. Інформація про наші потреби має бути в новинах усіх держав, які важливі для нас. Має бути там постійно і кожного дня", - наголосив президент.

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