Інформація про потреби України має бути в новинах усіх держав, які важливі для нас, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що рішення про нафтове ембарго є першочерговим, адже окупанти мають відчувати підвищення ціни війни для РФ.
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього тижня, як і завжди, буде багато міжнародної активності, в якій я братиму участь. Ключове - зброя і фінансова підтримка для України. Фінанси не тільки для того, щоб зберігати стабільність зараз, але й, щоб вже розпочинати відбудову зруйнованого Росією. Також працюємо для посилення санкцій проти Росії. Потрібно, щоб партнери щотижнево ухвалювали рішення, які обмежують зв'язки Росії зі світом.
Окупанти мають відчувати підвищення ціни війни для них, відчувати постійно. Першочергове це нафтове ембарго, як би в Москві не намагалися зірвати це рішення, час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчиться. І це не змінити.
Робимо все, щоб зберігати максимальну увагу світу до нас, до України. Інформація про наші потреби має бути в новинах усіх держав, які важливі для нас. Має бути там постійно і кожного дня", - наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
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хай далі зраджують, здають Україну, знову вибираються у владу, призначають своїх холуїв прокурорами і начальниками СБУ
а от потім ті холуї почнуть розслідувати
В 2019 здали країну, тепер на горі наживаются.
І не розповідайте мені про неначасі, на.уй ідіть начасі!!!
https://www.facebook.com/groups/387326381979907/user/100047934450930/?__cft__[0]=AZXu3t_LHzOOAzaTJbokOxQ0wQihqjLlY3T8fubz8b44KIlJ-MioPCf1mEyzYdworZIqb8thZggqqmg5v1n_sPzGCZh_24sXq-9yspSQstsnxKmTfDkcJlKyBd33ICDzCrt380Thd7zAW2S1cjhT_kvIXDgXW2HtIlkyM4q5SwglbGyrE8RfMoaFupdhO8P9TUZfFc4PT4wTf1yKnLUbKtll3WGv4yNEYCMCtIY1ZhLlxw&__tn__=%2CP-y-R Микола Відлига · https://www.facebook.com/ 14 травня о 13:24 ·
Дуже важливе застереження від Героя України Степана Хмари....
Не моє. Але маєте знати...
Зеленський вперто не хоче позбутися маніакальної ідеї про зустріч з Путіном. При чому знову заговорив про стартову позицію для розмови з Путіном станом на 24 лютого і другою умовою: зустріч один на один без будь-яких посередників. Все це дуже насторожує. Чому він так боїться свідка при зустрічі? Не думаю, що Зеленський настільки наївний, аби сподіватися переконати Путіна в чомусь, що могло б бути корисним для України. Для кожної притомної людини в Україні цілком зрозуміло, що будь-які переговори з Росією до повної її поразки на полі бою і звільнення всіх окупованих територій, включно з Донбасом і Кримом, позбавлені будь-якого сенсу.
Так про що все таки хотів би Зе поговорити з Путіном? Враховуючи абсурдність і шкідливість такої зустрічі, адже вона могла б вплинути на послаблення високої мобілізаційної готовності всередині України налаштованої на перемогу над агресором і активізувало б прихильників Росії на Заході. То ж доводиться тільки гадати, що хотів би сказати Зе Путіну на абсолютно втаємниченій зустрічі.
Напевно, Зеленський хотів би дорікнути Путіну, що він порушив «правила» починаючи з домовленостей Зе з Патрушевим в Омані. Напевно висловив би невдоволення тим, що Москва вийшла за межу домовленостей. Напевно Зе нагадав би Путіну, що він «чесно виконував» домовленості: без бою подарував сухопутний коридор від Донбасу до Криму (дозволив без бою зайняти Херсонську область, Мелітополь, Бердянськ, оточити Маріуполь, дозволити подачу води до Криму). Звичайно, це мої припущення (істину можливо вдастся встановити по слідстві після перемоги, але підготовку до цього потрібно здійснювати невідкладно). Проте ці припущення грунтуються на незаперечних фактах:
- розмінування комунікацій на виході з Криму і на Херсонщині було? - Було;
- вільний вихід аж до Маріуполя з Криму був? - Був;
Про що вів перемовини Єрмак з Козаком аж до початку широкомасштабної війни, готуючи порядок денний до зустрічі двох президентів? Що, Путін підвів вийшовши за рамки домовленостей?
Маємо справу справу з фактом зради, що веде наверх. Хіба ця очевидна зрада могла відбуватися без відома Зеленського? Не допускаю! І вся ця зрада коштує великої крові і трагедії Маріуполя. Зеленському зійшов з рук без наслідків Оман, злив операції по вагнерівцях. Досі керує Єрмак і залишається на своїх місцях в офісі Зе зграя цих покидьків і аферистів типу татарових, демченків, подоляків, арестовичів, нікуди не ділася «висококваліфікована» команда переговірників арахамій - чалого і т.д.
Пора зупинити Зеленського, бо якщо будемо закривати очі на його витівки, то він ще може чимало натворити лиха. Нарешті пора заборонити йому розпатякування про переговори з Путіном до перемоги.
І на останок: честі не робить тим військовим, які виконали злочинний наказ про вільний пропуск московських орд з Криму на суходіл.
Головнокомандуючому В.Залужному побажаймо більше самостійності і рішучості в прийнятті рішень.
Степан Хмара .