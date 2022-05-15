Активістів, вивезених у окупований Крим, вдається рятувати завдяки корупції російських силовиків, - Джемілєв
Лідер кримськотатарського народу й народний депутат Мустафа Джемілєв розповів, що українських активістів, яких силоміць вивозять в окупований Крим, вдається вивозити в Україну завдяки корупції російських силовиків.
Як інфформує Цензор.НЕТ, про це Джемілєв заявив у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону
"Зараз стоїть питання, як би вивезти цих активістів. Ну, слава Богу, там трохи нас рятує традиційна російська корупція: нам вдається "викупити" деяких наших співгромадян. Починається від 250 доларів і вище. Залежно від того, з ким домовлятися. Не з усіма це можна. Спочатку треба домовлятися, треба знати, хто там стоїть на посту. Не дуже проста операція. Ну от мені вдалося, до прикладу, викупити 7 людей", - зазначив Джемілев.
Народний депутат пояснив, що російські окупанти викрадають українських активістів на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей та вивозять в окупований Крим.
Певний час їх зазвичай тримають під арештом, а потім відправляють углиб Росії. Хоча, за словами Джемілєва, вже відомо про декілька випадків зникнення викрадених українців безвісти.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Мене бісять усяки диванні рАссуждялки , про те , що хтось покірно йшов на ростріл , а мовляв не міг кинутися на охорону як фільмєцах про героїв радянщини !
На то вони й фантастичні фільми , що б була фантастика . А в реальному житті кажуть окри , захопивши магазин й наставивши калаша на охоронця й властника ... мовляв ідіть . ми вас звільняємо ... а потім стріяють їм в спину . Ось так коється !
Так хто в такий сипуації сцикло й боягуз , хто ?!
В тебе влада , в тебе збороя але ти сцишь стріляти , дивлячися в очі . Бо знаєшь , що ти , ******** , вбивця й називатися людиною не можешь . Бо й мавпа може на курок тиснути .
Не суди усіх по себе . Не суди !!!
Це 40 країн по 12 балів. Майже.
А 12 балів це максимально можливий бал. І голосувало всього 40 країн.
Представте, як Україну підтримують люди в усьому світі!