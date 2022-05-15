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Новини Репресії в окупованому Криму
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Активістів, вивезених у окупований Крим, вдається рятувати завдяки корупції російських силовиків, - Джемілєв

джемилев

Лідер кримськотатарського народу й народний депутат Мустафа Джемілєв розповів, що українських активістів, яких силоміць вивозять в окупований Крим, вдається вивозити в Україну завдяки корупції російських силовиків.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це  Джемілєв заявив у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону

"Зараз стоїть питання, як би вивезти цих активістів. Ну, слава Богу, там трохи нас рятує традиційна російська корупція: нам вдається "викупити" деяких наших співгромадян. Починається від 250 доларів і вище. Залежно від того, з ким домовлятися. Не з усіма це можна. Спочатку треба домовлятися, треба знати, хто там стоїть на посту. Не дуже проста операція. Ну от мені вдалося, до прикладу, викупити 7 людей", - зазначив Джемілев.

Народний депутат пояснив, що російські окупанти викрадають українських активістів на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей та вивозять в окупований Крим.

Певний час їх зазвичай тримають під арештом, а потім відправляють углиб Росії. Хоча, за словами Джемілєва, вже відомо про декілька випадків зникнення викрадених українців безвісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган пропонував владі Росії вивезти на кораблі оборонців Азовсталі до Туреччини, - Джемілев

Автор: 

Джемілєв Мустафа (283) Крим (14199)


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Топ коментарі
+15
О, то про це треба всім розповісти
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15.05.2022 23:00 Відповісти
+11
***** це озвучувати!? Тишком-нишком рятуйте наших і все. Зараз на московії розпочнуться перевірки, хєр кого потім врятуємо з тієї клоаки.
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15.05.2022 23:04 Відповісти
+9
Це добре, але навіщр "палити контору"?
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15.05.2022 23:17 Відповісти
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О, то про це треба всім розповісти
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15.05.2022 23:00 Відповісти
Свинарчуки тому пример
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15.05.2022 23:06 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.05.2022 23:01 Відповісти
А шо робили ваші активісти у 2014? Вбили двох ваших. І що?.
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15.05.2022 23:03 Відповісти
Таке враження , що Ви вірете в чаклунство й Гарі Потера .

Мене бісять усяки диванні рАссуждялки , про те , що хтось покірно йшов на ростріл , а мовляв не міг кинутися на охорону як фільмєцах про героїв радянщини !

На то вони й фантастичні фільми , що б була фантастика . А в реальному житті кажуть окри , захопивши магазин й наставивши калаша на охоронця й властника ... мовляв ідіть . ми вас звільняємо ... а потім стріяють їм в спину . Ось так коється !
Так хто в такий сипуації сцикло й боягуз , хто ?!

В тебе влада , в тебе збороя але ти сцишь стріляти , дивлячися в очі . Бо знаєшь , що ти , ******** , вбивця й називатися людиною не можешь . Бо й мавпа може на курок тиснути .

Не суди усіх по себе . Не суди !!!
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15.05.2022 23:34 Відповісти
***** це озвучувати!? Тишком-нишком рятуйте наших і все. Зараз на московії розпочнуться перевірки, хєр кого потім врятуємо з тієї клоаки.
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15.05.2022 23:04 Відповісти
на вид вроде умный дядька 😡
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15.05.2022 23:05 Відповісти
Глядачі на євробаченні Україні дали 436 балів.
Це 40 країн по 12 балів. Майже.
А 12 балів це максимально можливий бал. І голосувало всього 40 країн.

Представте, як Україну підтримують люди в усьому світі!
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15.05.2022 23:08 Відповісти
то з азовсталі теж так питання порішати
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15.05.2022 23:10 Відповісти
павлік морозов відпочиває
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15.05.2022 23:13 Відповісти
Це добре, але навіщр "палити контору"?
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15.05.2022 23:17 Відповісти
окурок молодец... жрет водяру в Киеве, жрет все подряд ни в чем себе не отказывая... а ггде же восстание крамско-татарского народа против расийских оккупантов?
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16.05.2022 05:19 Відповісти
трохи згодом, і це буле жорстко.
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16.05.2022 06:52 Відповісти
Блд, тоже поражаюсь.. Щас фсб-шники прикроют нахрен все выкупалки. Нахрена трындеть лишнее?!
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16.05.2022 20:36 Відповісти
 
 