Активістів, вивезених у окупований Крим, вдається рятувати завдяки корупції російських силовиків, - Джемілєв

Лідер кримськотатарського народу й народний депутат Мустафа Джемілєв розповів, що українських активістів, яких силоміць вивозять в окупований Крим, вдається вивозити в Україну завдяки корупції російських силовиків.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це Джемілєв заявив у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону

"Зараз стоїть питання, як би вивезти цих активістів. Ну, слава Богу, там трохи нас рятує традиційна російська корупція: нам вдається "викупити" деяких наших співгромадян. Починається від 250 доларів і вище. Залежно від того, з ким домовлятися. Не з усіма це можна. Спочатку треба домовлятися, треба знати, хто там стоїть на посту. Не дуже проста операція. Ну от мені вдалося, до прикладу, викупити 7 людей", - зазначив Джемілев.

Народний депутат пояснив, що російські окупанти викрадають українських активістів на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей та вивозять в окупований Крим.

Певний час їх зазвичай тримають під арештом, а потім відправляють углиб Росії. Хоча, за словами Джемілєва, вже відомо про декілька випадків зникнення викрадених українців безвісти.

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