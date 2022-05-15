Готуємось до наступу РФ на Донбасі, окупантам варто визнати, що вони знаходяться в глухому куті, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що український народ дотисне російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

"Готуємось до нових намагань Росії наступати на Донбасі. Якось активізувати свій рух на півдні України. Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана "спецоперація" вже збанкрутувала. Але обов'язково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності.

Що б вони не "креативили" в Херсоні, в Мелітополі. Як би не зображали свою нібито "владу" в окупованих районах Приазов'я та Донбасу, їхнє перебування там все одно тимчасове. Там все одно будуть український прапор, український закон та українське життя", - зазначив президент.

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