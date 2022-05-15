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Новини Війна
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Готуємось до наступу РФ на Донбасі, окупантам варто визнати, що вони знаходяться в глухому куті, - Зеленський

зсу

Президент Володимир Зеленський зазначив, що український народ дотисне російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

"Готуємось до нових намагань Росії наступати на Донбасі. Якось активізувати свій рух на півдні України. Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана "спецоперація" вже збанкрутувала. Але обов'язково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності. 

Що б вони не "креативили" в Херсоні, в Мелітополі. Як би не зображали свою нібито "владу" в окупованих районах Приазов'я та Донбасу, їхнє перебування там все одно тимчасове. Там все одно будуть український прапор, український закон та українське життя", - зазначив президент.

Також читайте: Продовжуємо делікатні переговори, щоб врятувати наших людей з "Азовсталі", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+28
і ми ніколи не почуємо від нього жодного слова каяття або жалю за його асфальт замість оборони.

За десятки тисяч уже втрачених і напевно сотні тисяч втрачених життів українців у майбутньому через його тупість та його провину яка дорівнює зраді.

Мерзота без совісті
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15.05.2022 23:20 Відповісти
+17
Глядачі в голосуванні на євробаченні дали Україні 439 балів.
12 балів дали 28 країн.
10 балів дали 8 країн.
8 балів дали 2 країни.
7 балів дала 1 країна.
Нижче семи балів ніхто не дав.
Нагадаю, 12 - це найбільший бал.

Представляєте, як нас люди в світі підтримують в цій війні проти росії!
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15.05.2022 23:18 Відповісти
+14
Якщо наступають -це не "глухий кут".Глухий кут - коли відступають....
То пишуть,що Херсонщина стане частиною росії,то -що росія в глухому куті....Дость ї.....ти людям мозг,інформації ітак достатньо щоб люди самі розібрались.
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15.05.2022 23:22 Відповісти
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Що б вони не "креативили" в Херсоні, в Мелітополі. Джерело:
??? Вже покреативили. Абдрістович вже прокаркав, як креативили.
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15.05.2022 23:14 Відповісти
Чонгар,це сотні тисяч загинувших українців !!!)))
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15.05.2022 23:18 Відповісти
КАКИЕ НАФИГ СОТНИ ТЫСЯЧ погибших украинцев????? ВЫ ЧТО ПРОВОКАТОР ИЛИ ИДИОТ???????
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15.05.2022 23:30 Відповісти
ну может он с учётом отвоёвівания написал
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15.05.2022 23:40 Відповісти
а может с учетом нерожденных из-за войны детей? как по мне просто троль
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16.05.2022 11:41 Відповісти
Маріуполь,Херсон,Мелітополь,Бердянск,Херсонська обл.,південна частина Запорізької то разом скількі буде?? Я вже не кажу про знущанняя над мешканцями окупованих територій!!!)))
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15.05.2022 23:46 Відповісти
десятки а не сотни -так что не пиши глупости
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15.05.2022 23:49 Відповісти
Один Маріуполь чого вартий,хто може сказати скількі мешканців загинуло під руїнами,на вулицях???
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15.05.2022 23:53 Відповісти
там если на мариуполь внимательно посмотреть-то не все разрушено ,а многие дома просто сгорели .Полностью разбитого процентов 20
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16.05.2022 00:43 Відповісти
погибших в Марике много... очень! но ты знаешь сколько там сейчас жителей? они живут дальше, и многие по видимому ждали руZZкий мир!
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16.05.2022 15:14 Відповісти
Якщо Люська майже полковник,то це генералісімус,не меньше,архістратіг!!!)))
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15.05.2022 23:15 Відповісти
ЛІДОР!!! прошу не забувати)))
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15.05.2022 23:23 Відповісти
Глядачі в голосуванні на євробаченні дали Україні 439 балів.
12 балів дали 28 країн.
10 балів дали 8 країн.
8 балів дали 2 країни.
7 балів дала 1 країна.
Нижче семи балів ніхто не дав.
Нагадаю, 12 - це найбільший бал.

Представляєте, як нас люди в світі підтримують в цій війні проти росії!
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15.05.2022 23:18 Відповісти
украинцы - все поддерживают.. а ватники - какая разница
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15.05.2022 23:50 Відповісти
Може хоть це путіну докаже, що він не прав, і що він знаходиться в плєну своїх заблуждєній.

Весь світ розуміє, що ця війна не справедлива. І що правда на стороні України.
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15.05.2022 23:20 Відповісти
ага щас він "прозріє" і сльозно прощення попросить... не заглядуйте вбивці в очі -там миру немає..
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15.05.2022 23:25 Відповісти
"путину докаже" - ты чего долпайоп ? мозг купи..
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15.05.2022 23:52 Відповісти
А може, все ж, музика теж чогось варта? Чи ви думаєте, що можна було і таблицю множення монотонно промекати?
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16.05.2022 15:19 Відповісти
Війна до повного визволення України та капітуляції рашки.
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15.05.2022 23:18 Відповісти
а потом сюда приедут 15 миллионов кацапов, получат гражданство по праву рождения в Украине и на следующих выборах получим президентом Украины Киву или Шария
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15.05.2022 23:43 Відповісти
не будет такого - кацапы будут десятки лет в своей резервации работать "на своих рудниках" для выплаты репараций ..
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15.05.2022 23:54 Відповісти
нахрена кацапу работать на рудниках, если он без проблем в законном порядке в любой момент может получить гражданство Украины ?

если, конечно, родился в Украине.

а таких там миллионов 15 точно есть.
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16.05.2022 09:59 Відповісти
Зважте, що повернення етнічних українців - це не найгірше майбутнє, порівняно із зменшенням кількості населення до 20 мільйонів. Але це потребуватиме належної державної політики.
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16.05.2022 15:10 Відповісти
так я і кажу про повернення 15 мільйонів етнічних українців, яких 30 років промивали російськими каналами
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16.05.2022 19:43 Відповісти
воно приїде, воно отримає громадянство, воно отримає право голосу

І ВОНО БУДЕ ФОРМУВАТИ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ
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16.05.2022 19:46 Відповісти
Приблизно така сама ситуація в Германії. Остдойч і досі прихильні до москви. І ми клянемо їх політиків за непослідовну (на наш погляд) політику.
Так само, як у них, репатріація буде важкою, але необхідною процедурою. Якщо кацапстан буде живий, але послаблений, це потребуватиме поступової вдумливої асиміляції і розселення. А як це відбуватиметься через розпад і катастрофи на сході, матимемо швидкий і від того болісний процес гуманітарного характе.
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16.05.2022 23:25 Відповісти
і ми ніколи не почуємо від нього жодного слова каяття або жалю за його асфальт замість оборони.

За десятки тисяч уже втрачених і напевно сотні тисяч втрачених життів українців у майбутньому через його тупість та його провину яка дорівнює зраді.

Мерзота без совісті
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15.05.2022 23:20 Відповісти
все що в рашки "не вийшло" не завдяки діяльності зелених а наперекір.Увесь геній зеленого керівництва проявився в паливній кризі.
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16.05.2022 11:38 Відповісти
Цікаві такі собі міркування диванного стратега. До Зеленського можна ставитись по-різному. Але ось є такі факти, що забезпечння ЗСУ, призначення керівництва, організація життєдіяльності у військовий час, подобається Вам це чи ні, залежить безпосередньо від діяльності саме зелених. І вони таки це все зорганізували. Так, не без помилок. Так, не без прикрих втрат. А хто не робить помилок? Мабуть той хто взагалі ніого не робить, а тільки займається розгоном зради та неприхованим критиканством. І щодо паливної кризи. У нас взагалі то війна. Потреби в паливі зросли стократно для ЗСУ, гуманітарних перевезеннь. В той же час ворог знищує інфраструктуру, сховища палива, нфтопереробні заводи ракетами. Протиповітрянна оборона робить все можливе і навіть неможливе, щоб запобігати цьому. Але вони теж не боги. Не всі ракети вдається збити. Бо у нас ППО, а не ПРО. Чому в нас немає в достатній кількості засобів ППО та ПРО питання не тільки к Зеленському, а й к усім попереднім урядам. І тим не менш спротив ворогові триває і життєдіяльність країни забезпечується.
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16.05.2022 11:52 Відповісти
Ты специально пишешь так много текста в стиле российских СМИ, чтобы тебе не ответили ?
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16.05.2022 19:49 Відповісти
О, Вован, опять в камментах зраду разгоняешь, не жалеешь ты себя, просто горишь на работе.
Тебя еще сегодня не посылали ? Исправляюсь, Вован иди на **й !
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16.05.2022 11:05 Відповісти
Я так зрозумів що ти один із Петіних?
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16.05.2022 15:42 Відповісти
🤝😰😠
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16.05.2022 16:59 Відповісти
поменше провокаційноі болтовні побільше дій
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15.05.2022 23:22 Відповісти
Якщо наступають -це не "глухий кут".Глухий кут - коли відступають....
То пишуть,що Херсонщина стане частиною росії,то -що росія в глухому куті....Дость ї.....ти людям мозг,інформації ітак достатньо щоб люди самі розібрались.
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15.05.2022 23:22 Відповісти
Який "глухий кут"? Тільки сьогодні з ранку, згідно з DeepStateMAP:

16.05.2022 00:20

ЗСУ вийшли до державного кордону на https://deepstatemap.live/#11/50.1951/36.6106 північ від Харкова . Ворог захопив https://deepstatemap.live/#12/49.0119/37.3442 Довгеньке.

16.05.2022 11:24

Ворог захопив https://deepstatemap.live/#12/49.0279/37.7092 Дробишеве і надалі намагається просуватися в бік Лиману.

І це не просто рандомні села, це чергові кілька кілометрів ближче до Слов'янська і Краматорська. Скидається на те, що все ж таки завдання віддати Донбас у межах кордонів областей - було отримано і повільно, але виконується нашими кротярами... А писали, що наші навпаки навіть контр-атакують під Ізюмом

Так, пишу не з окопа, поки що(як доречі і десь 98% чоловіків України). Але це не дає жодних прав нашим очільникам так нагло і тупо брехати(самі - не в окопах в решті решт ), скоро зєля дійде до анекдотів: ворог ганебно просувається вперед, а ми героїчно відступаємо.
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16.05.2022 12:12 Відповісти
Та ні, ми вимерзли без кацапського газу ще взимку 2014-2015. А кацапи зараз воюють зі своєю алкогольною галюцінацією. Вивчай, краще, нашу історію - https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Year=-513 Зазнач, навіть не друга, а найсильніша армія тогочасного світу.
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16.05.2022 15:35 Відповісти
Не "народ дотисне" окупанта, а українська армія розхерачить. Чи язик не повертається подякувати бійцям і керівництву армії, які ціною життя виправляють всі ваші пройоби?
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15.05.2022 23:29 Відповісти
які ціною життя виправляють всі ваші пройоби

всі неможливо виправити
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15.05.2022 23:51 Відповісти
перемога у війні надає таку можливість
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16.05.2022 00:00 Відповісти
кирдык мокшам...буба вторую кофту выставит на аукцион.
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15.05.2022 23:29 Відповісти
хватить вже язиком молоти куйзнашо , "генералісімус" млять...
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15.05.2022 23:30 Відповісти
///

Видео как наши военные вышли на границу с расией.
Ждем новых видео вдоль всей временно оккупированной границы Украины!

https://t.me/ukraine_ukrainy/2138
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15.05.2022 23:31 Відповісти
Могли бы перепрыгнуть ров! Вот на болотах вой начался
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15.05.2022 23:35 Відповісти
Путлер капут...
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15.05.2022 23:43 Відповісти
воистину капут..
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16.05.2022 00:13 Відповісти
Украине давно капут. Если открывают границы перед наступлением врага, фактически,, сливают ,, страну. Украина побеждает только благодаря подвигам народа, армии. Что бы Украина была для наших детей нужно узнать и наказать - кто убрал минные поля, пустил за 3 часа в Херсон, Мелитополь, Мариуполь, да ив Киеве уже были. Пока не узнаем кто и не повесим - нам капут. А @издеть и раздавать медали можно и обезьяна из зоопарка.Также - почему армии доставались крохи( и те воровали) а все деньги из бюджета шли команда Коломоича. Хорошо хоть сейчас американцы назначают инспектора , украли бы всю помощь.
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16.05.2022 07:15 Відповісти
Виталя, ты тоже пристраивайся к Вовке из комментаиев выше и кораблю, русскому военному.
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16.05.2022 11:08 Відповісти
Вот простой вопрос. Если армии доставались и достаются крохи и все ак плохо, то чем армия воюет? И минные поля наверное непосредственно Зеленский убрал и пустил за три часа в Херсон. И кто Вам сказал что причины этого не расследуются? И не стоит считать, что у нас все прям американцы и делают и контролируют. У нас вообще какой-то пиетет перед заграницей исторически сложился. Как будто они не люди а прям боги непогрешимые. Простой пример - много американцы наинспектировали и наконтролировали в Афганистане. Аж нифига по сути.
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16.05.2022 12:06 Відповісти
Оце сильна заява ЗЕ(бо не втік).Готуємось до наступу (рф на Донбасі).Зараз я покажу карту,як і де розташовані наші ЗСУ,щоб дати переможну відсіч).Більше сказати нічого,одні матюки.
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16.05.2022 08:02 Відповісти
Зеленский должен победить, а потом народ с ним разберется внутри Украины.

Скорей всего, он уйдет, как Голда Меер, после победы в войне Судного дня 1973, ушла в поста руководителя Израиля из-за больших потерь в начале той войны.
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16.05.2022 12:48 Відповісти
Його прийдеться підсрачниками виганяти...сам не піде.
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16.05.2022 14:34 Відповісти
Зеленський нікому нічого не винний. Хіба забули?
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16.05.2022 15:07 Відповісти
 
 