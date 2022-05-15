Готуємось до наступу РФ на Донбасі, окупантам варто визнати, що вони знаходяться в глухому куті, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив, що український народ дотисне російських окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.
"Готуємось до нових намагань Росії наступати на Донбасі. Якось активізувати свій рух на півдні України. Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана "спецоперація" вже збанкрутувала. Але обов'язково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності.
Що б вони не "креативили" в Херсоні, в Мелітополі. Як би не зображали свою нібито "владу" в окупованих районах Приазов'я та Донбасу, їхнє перебування там все одно тимчасове. Там все одно будуть український прапор, український закон та українське життя", - зазначив президент.
Будь ласка, зачекайте...
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??? Вже покреативили. Абдрістович вже прокаркав, як креативили.
12 балів дали 28 країн.
10 балів дали 8 країн.
8 балів дали 2 країни.
7 балів дала 1 країна.
Нижче семи балів ніхто не дав.
Нагадаю, 12 - це найбільший бал.
Представляєте, як нас люди в світі підтримують в цій війні проти росії!
Весь світ розуміє, що ця війна не справедлива. І що правда на стороні України.
если, конечно, родился в Украине.
а таких там миллионов 15 точно есть.
І ВОНО БУДЕ ФОРМУВАТИ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ
Так само, як у них, репатріація буде важкою, але необхідною процедурою. Якщо кацапстан буде живий, але послаблений, це потребуватиме поступової вдумливої асиміляції і розселення. А як це відбуватиметься через розпад і катастрофи на сході, матимемо швидкий і від того болісний процес гуманітарного характе.
За десятки тисяч уже втрачених і напевно сотні тисяч втрачених життів українців у майбутньому через його тупість та його провину яка дорівнює зраді.
Мерзота без совісті
Тебя еще сегодня не посылали ? Исправляюсь, Вован иди на **й !
То пишуть,що Херсонщина стане частиною росії,то -що росія в глухому куті....Дость ї.....ти людям мозг,інформації ітак достатньо щоб люди самі розібрались.
16.05.2022 00:20
ЗСУ вийшли до державного кордону на https://deepstatemap.live/#11/50.1951/36.6106 північ від Харкова . Ворог захопив https://deepstatemap.live/#12/49.0119/37.3442 Довгеньке.
16.05.2022 11:24
Ворог захопив https://deepstatemap.live/#12/49.0279/37.7092 Дробишеве і надалі намагається просуватися в бік Лиману.
І це не просто рандомні села, це чергові кілька кілометрів ближче до Слов'янська і Краматорська. Скидається на те, що все ж таки завдання віддати Донбас у межах кордонів областей - було отримано і повільно, але виконується нашими кротярами... А писали, що наші навпаки навіть контр-атакують під Ізюмом
Так, пишу не з окопа, поки що(як доречі і десь 98% чоловіків України). Але це не дає жодних прав нашим очільникам так нагло і тупо брехати(самі - не в окопах в решті решт ), скоро зєля дійде до анекдотів: ворог ганебно просувається вперед, а ми героїчно відступаємо.
всі неможливо виправити
Видео как наши военные вышли на границу с расией.
Ждем новых видео вдоль всей временно оккупированной границы Украины!
https://t.me/ukraine_ukrainy/2138
Скорей всего, он уйдет, как Голда Меер, после победы в войне Судного дня 1973, ушла в поста руководителя Израиля из-за больших потерь в начале той войны.