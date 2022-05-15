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Новини Газова війна
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До нас можливо імпортувати газ через LNG-термінали Греції, Хорватії, Польщі та Литви, - Макогон

макогон

Вже зараз в Україну можливо імпортувати газ з LNG-терміналів Греції, Хорватії, Польщі та Литви.

Як інформує Цензор.НЕТ про це заявив гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Він зазначив, що наразі відбувається значний транзит газу з Польщі до Угорщини через газотранспортну систему України.

"Більше 1 млн м3 на добу. Україна стає важливим транспортним газовим хабом для країн Східної та Південної Європи", - підкреслив Макогон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає доступ до терміналів скрапленого газу Польщі та країн Балтії, - оператор ГТС

Він розповів, що "Оператор ГТС України за минулий рік подвоїв обсяг гарантованих потужностей до України, які наразі складають 54 млн м3 на добу - були вперше створені гарантовані імпортні потужності з Угорщини (8 млн на добу) та Польщі (4 млн на добу), збільшені потужності зі Словаччини (до 42 млн на добу з 27 млн)".

Автор: 

LNG-термінал (89) Макогон Сергій (116) Оператор ГТС (552)


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у Украины свой газ 20млр. в год но его продают а покупают в 50раз дороже
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15.05.2022 23:28 Відповісти
А коли вже ми зробимо перевірку приватизованих за безцінь вкрадених газових свердловин та розвідувальних родовищ?
Коли буде автоматичний облік всього добутого газу? Коли українці будуть розуміти справжню собівартість видобутку? Коли почнеться нарощування власної добичі? Коли у народа буде справедлива ціна на ресурси, гарантована Конституцією?
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15.05.2022 23:55 Відповісти
Золотые слова.
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16.05.2022 10:15 Відповісти
А сами раз в неделю отправляют из Измаила пару барж LNG на Румынию.
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16.05.2022 06:26 Відповісти
Украине вполне хватает СОБСТВЕННОГО газа, чтобы не бояться никаких холодных зим, но нам будут навязывать ненужный экспорт сжиженного.
Вот нужна путинская война, чтобы наконец, этот нафтогазовый маразм поломать.
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16.05.2022 09:37 Відповісти
Надо расхерачить всё хозяйство Фирташей, Ахметовых, Пинчуков
- по-другому они не успокоятся.
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16.05.2022 09:41 Відповісти
 
 