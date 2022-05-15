До нас можливо імпортувати газ через LNG-термінали Греції, Хорватії, Польщі та Литви, - Макогон

Вже зараз в Україну можливо імпортувати газ з LNG-терміналів Греції, Хорватії, Польщі та Литви.

Як інформує Цензор.НЕТ про це заявив гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Він зазначив, що наразі відбувається значний транзит газу з Польщі до Угорщини через газотранспортну систему України.

"Більше 1 млн м3 на добу. Україна стає важливим транспортним газовим хабом для країн Східної та Південної Європи", - підкреслив Макогон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає доступ до терміналів скрапленого газу Польщі та країн Балтії, - оператор ГТС

Він розповів, що "Оператор ГТС України за минулий рік подвоїв обсяг гарантованих потужностей до України, які наразі складають 54 млн м3 на добу - були вперше створені гарантовані імпортні потужності з Угорщини (8 млн на добу) та Польщі (4 млн на добу), збільшені потужності зі Словаччини (до 42 млн на добу з 27 млн)".