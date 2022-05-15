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Новини
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Українські воїни вийшли на лінію державного кордону в Харківській області. ВIДЕО

Українські воїни з 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони вийшли на межу державного кордону з Росією в Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко.

Він зазначив: "Українські військові показали відео, як виходять до кордону із Росією у Харківській області. До кордону вийшов 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони".

Автор: 

кордон (4838) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+70
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15.05.2022 23:43 Відповісти
+69
Слава нашим ЗСУ! Слава УКРАИНЕ!
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15.05.2022 23:47 Відповісти
+52
Ну еще бы, когда с вами Чак Норрис
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15.05.2022 23:57 Відповісти
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15.05.2022 23:43 Відповісти
15 квітня?)
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16.05.2022 00:10 Відповісти
Можливо обмовився. Ви подивіться яка зелень на деревах. Місяць тому ледь листочки зеленіли.
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16.05.2022 00:35 Відповісти
да ча всё зелено
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16.05.2022 08:02 Відповісти
Листочки на деревах, нє?
Хвилювалися хлопці...
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16.05.2022 00:35 Відповісти
іди нахєр! обмовилась людина! а ти говно...............
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16.05.2022 02:28 Відповісти
Слава нашим ЗСУ! Слава УКРАИНЕ!
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15.05.2022 23:47 Відповісти
Крутяки!!
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15.05.2022 23:47 Відповісти
Даже не знаю. Фотография наших воинов на той стороне была бы правильным поступком или нет. С одной стороны, моральный эффект огромен; с другой - возможность официального объявления войны, мобилизации и всего что с этим связано
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15.05.2022 23:47 Відповісти
Безпосередня мілітарна інкурсія - надто ризиковано (кацапи можуть скористатися нагодою навіть для застосування ЯЗ). А от покошмарити москалів нічними бавовнами від ракет і гаубиць - чому б ніт...
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16.05.2022 00:04 Відповісти
Демилитаризация приграничной зоны РФ будет уже по результатам Трибунала, а вам ещё Крым освобождать. Не надо давать повод ***** оправдаться в стиле "ну вот - вы видите, что я вам говорил!", достаточно артиллерией уничтожать огневые точки.
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16.05.2022 00:20 Відповісти
Это уже не имеет значения ... Пусть обьявляют мобилизацию -- разницы нет. Пока все не сдохнут никто не остановиться . Нужно будет перенесем войну на их территорию
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16.05.2022 03:26 Відповісти
Тут є одна, але суттєва, матері їй хиря, проблема...

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16.05.2022 04:09 Відповісти
Над мААцквой би бездоганно такий грибочок виднівся би
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16.05.2022 08:32 Відповісти
Это уже реально зайо..вает. Чего это мы должны бояться чем-то не дай бог обидеть кацапню? Может Бучу напомнить? Реально же зайо..вает - " Ой Путин может аннексировать херсонскую обл. ой как же мы потом будем освобождать, этож фактически будет считаться нападением". - Вы не охренели там?
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16.05.2022 09:59 Відповісти
Білгород радісно готується до референдуму.
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15.05.2022 23:47 Відповісти
Брянськ уже давно готовий

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15.05.2022 23:58 Відповісти
Це ми ще подумаємо: треба нам такі дебіли чи ні.
А то вони вже розбіглися.
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16.05.2022 00:16 Відповісти
хай Бог милує! ще тіки цього г*на нам тут не вистачало!!
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16.05.2022 01:05 Відповісти
А як же ж буферна зона?
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16.05.2022 01:17 Відповісти
Слушна думка! Приєднувати не варто, а от Брянська, Бєлгородська, Воронезька народні республіки як буферна зона - непогано. "Нас там немає".
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16.05.2022 01:47 Відповісти
***** Вову вместе с Сашей Красавченко. Как очко задымилось, так им уже с "нациками" лучше. *****, пусть живут со своими мизулиными, киселевыми и прочим гавном. Только пусть живут тихо, долго но плохо и страдают побольше.
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16.05.2022 03:28 Відповісти
То напевно наші на їхніх пабліках ведуть пропаганду.
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16.05.2022 10:01 Відповісти
Далі будуть йти, чи зе шмаркля не дозволить?
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15.05.2022 23:48 Відповісти
Щоб іти далі, треба, для початку, повністю звільнити своє
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15.05.2022 23:52 Відповісти
Ну так можно захватить Белгородскую область и обменять на захваченные наши территории
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15.05.2022 23:53 Відповісти
Ага, а вони спробують української окупації і не захочуть повертатися під москву...
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16.05.2022 01:50 Відповісти
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16.05.2022 09:30 Відповісти
Слава Украине!Слава Героям ЗСУ!
А теперь градами и артиллерией по пригорадам Белгорода, шоб денацификаторы ох##ели.
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15.05.2022 23:54 Відповісти
Лучше обстреливать из трофейного оружия, чтоб не подводить союзников, например, огнеметы солнцепек, и непременно фосфорными боеприпасами из трофейных пушек.
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16.05.2022 01:38 Відповісти
Ну, ось, а дехто не вірив, що таке можливо! Слава ЗСУ і чекаємо на повернення всіх наших територій! 💪💙💛👍
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15.05.2022 23:55 Відповісти
Слава Україні! Слава воїнам ЗСУ!!!
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15.05.2022 23:55 Відповісти
Ну еще бы, когда с вами Чак Норрис
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15.05.2022 23:57 Відповісти
Цей кремезніший: це українська версія.
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16.05.2022 00:25 Відповісти
Чак Норріс, в сценах де він плаче, мав наймати дублера, бо плакати він не вміє.
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16.05.2022 10:53 Відповісти
Це не Чак Норіс,це мій товариш.Імені і Прізвища називати не буду))
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16.05.2022 00:51 Відповісти
тобі скільки рочків?
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16.05.2022 07:40 Відповісти
мені?)
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16.05.2022 20:38 Відповісти
так это было месяц назад.. но то что рашисты прячутся "за кордоном у себя" - не есть хорошо надо отдавать приказы подавлять точки которые стреляют минами снарядами или ракетами возле границы..
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16.05.2022 00:01 Відповісти
У вас 15 квітня була зелень?

Мабуть, дядько хвилювався, тому і ляпнув про квітень...
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16.05.2022 00:31 Відповісти
Так і я ж про це кажу вище.
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16.05.2022 00:36 Відповісти
Заичайно , що від хвилювання наш воін попутав травень з квітнем !

Дійсно , в квітні не було ще зелені , ви праві 😕
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16.05.2022 00:44 Відповісти
Нет, это было вчера, 15 мая, просто военный оговорился от волнения (многие из них, ещё сами не осознают, что это им удалось)!
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16.05.2022 00:44 Відповісти
Прикиньте в Белгороде истерика) Весь город будет шугаться от каждого пука и орать шо украинцы до границы дошли и в любой момент могут по городу %пнуть)Хотя мы и раньше могли но теперь когда расстояние 40 км вариантов прибавилось
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16.05.2022 00:08 Відповісти
А де ж найвеличніший на білому коні який привів військо до ворожого лігва?
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16.05.2022 00:18 Відповісти
пусть лучше скачет в направлении мариуполя!!
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16.05.2022 01:07 Відповісти
Дякуємо вам!!! Бережить себе! Слава Україні Слава нашим героям захисникам! Об'єднуйтесь навколо ЗСУ це вони хто захищає Україну!!!!
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16.05.2022 00:27 Відповісти
Слава нашим мужнім Героям и щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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16.05.2022 00:39 Відповісти
гордо отчет дают
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16.05.2022 00:52 Відповісти
ждем когда россияни попросят защитить их от путинского режима
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16.05.2022 01:01 Відповісти
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16.05.2022 01:09 Відповісти
шось забагато слів "пане презеденте". Боневтік і так не вміє оцінити такі зусилля.

а так, неймовірні ви наші герої!!!
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16.05.2022 01:14 Відповісти
Отже, друга велика Перемога у цій війні. Спочатку звільнили Північ (Київщину, Чернігівщину та Сумщину), а тепер виграли битву за Харків.
Скоро і Південь буде очищено від орків... а потім і Донбас повернеться... і наша прекрасна перлина - Крим!
Слава ЗСУ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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16.05.2022 01:59 Відповісти
От за Крым не знаю, не знаю. Нужен ли Украине тот хомут на шее, бюджета не хватит содержать то змеиное вражеское кубло? Разве только ради крымских татар, если теперешних крымлядей лишить прав.
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16.05.2022 06:20 Відповісти
Заради татар + заселити півострів бажаючими українцями. А зрадників - нахій на кацапщину, щоб аж мови з рота теліпалися
Те саме стосується і Донбасу, до речі.
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16.05.2022 07:40 Відповісти
А я бы подумал над отдать Крым Турции...
Во-первых, они там курорты сделают нормальные, летать не надо. А самое главное - база турецкого военного флота в Севастополе будет Украине существенным подспорьем - Расия-то никуда, увы, не денется!
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16.05.2022 08:43 Відповісти
Віддавати півострів би не став... А от базу в Севастополі в оренду турецькому флоту - це ідея
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16.05.2022 10:41 Відповісти
а чим їм зараз партизанити? палками та камінням? це потрібно було робити 2014р роздавати з місцевих частин озброєння,тоді б історія з Донбасом не відбулася..
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16.05.2022 11:58 Відповісти
Після звільнення те кубло саме щезне. Хто втіче, кого посадимо.
А на рахунок вати - просто треба прийняти закон про подвійне громадянство. Тобто одне дає право обиратись та бути обраним, займати державні посади. А друге - ні. І перше надавати тільки громадянам, які здали елементарний тест на знання історії України та Української мови. Але спершу відмова від кацапського паспорту.
Плюс у Криму та ОРДЛО потрібно років на 5-7 взагалі вибори заборонити та провести деватизацію (крім місцевих виборів для татар).

Але звільняти їх потрібно - бо це Українська земля.
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16.05.2022 08:34 Відповісти
ніяких там виборів не потрібно,тільки військова адміністрація, мінімум на 50 років!
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16.05.2022 12:01 Відповісти
нет, это говно нам даром не надо. Можем согласиться, если население к себе заберете. А ту пустыню законсервировать "на потом" - на ту разруху никаких планов Маршала не хватит.
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16.05.2022 02:09 Відповісти
Або як я написав вище - нехай відокремлюються від ерефії та створюють народні республіки. Нас там "не буде" - хіба що хтось "за покликом серця", українські військові у відпустках... ну ви зрозуміли
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16.05.2022 04:05 Відповісти
нашим военным оно ***** не надо - они большей частью вернутся к своим семьям и к своему прежнему занятию - кто-то снова будет класть плитку, кто-то снова наденет судейскую мантию, кто-то улетит домой в Израиль или Южную Корею.... Останутся дежурные на AN\TPQ и на М777.
А кацапы пусть своё понаехавшее из дыныры говно сами черпают.
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16.05.2022 11:25 Відповісти
в мае 1942 года Довгеньке было оккупировано немецкими нацистами. Прошло ровно 80 лет. Теперь оно оккупировано расейскими фашистами.
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16.05.2022 02:05 Відповісти
Фінал у фашистів буде той самий.
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16.05.2022 07:40 Відповісти
Слава Україні !!! Героям слава, слава нації !!! Смерть ворогам !!!
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16.05.2022 02:21 Відповісти
Я думал что войны отбивают землю ради детей и батьков ,а кто-то ради наград
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16.05.2022 07:25 Відповісти
Було б гарно, якби не було так сумно. Цікаво лише одне, ця піар-ація вдбулася на замовлення прЕзидента чі сам командир підрозділу вирішив, що головне прокукурікати? По факту, після зйомки підрозділ відступив майже на 10 км, втративши один населенний пункт. Копіювати брехливі методи мордорської пропаганди ненайкращій вибір.
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16.05.2022 07:34 Відповісти
Зате скільки разів верховному доповіли,шоб добре почув у Києві, вождь як не як. Звісно хлопці то герої. Мабуть дуже хвилювались інакше як зрозуміть.
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16.05.2022 08:00 Відповісти
Ця інформація, як і те що бійці ідуть до кордону не нова,сам факт виходу є,а якщо є бажання допоможіть відновити ті 10 км. До речі про втрачені села,рівно як і визволені не дозволяють писати. Так що ваше прокукурікали віднесіть до себе.
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16.05.2022 09:17 Відповісти
Пацаны, несите этот столб в Белгород.
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16.05.2022 08:09 Відповісти
Хорошо .Теперь переходите границу и захватывайте кацапские населённые пункты для обмена на оккупированные наши
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16.05.2022 08:39 Відповісти
А я плачу, слів від емоцій не має .Тримайтесь і бережіть Україну
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16.05.2022 09:09 Відповісти
Через територію білгородчини, яка ще не укріплена, можна зайти оркам в тил.
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16.05.2022 09:15 Відповісти
Волгоград наш!
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16.05.2022 09:17 Відповісти
https://www.unian.ua/world/byelgorodom-shiryatsya-listivki-iz-zaklikom-povernuti-region-do-skladu-ukrajini-foto-novini-svitu-11827437.html
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16.05.2022 09:23 Відповісти
Спасибо, родненькие, наше ВСУ, мы на ВАС молимся, Вы - наши святые!
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16.05.2022 09:32 Відповісти
Молодцы, но имхо это ничего особо не меняет. Ракеты и дальбойная арта и рсзо будут кошмарить нас с территории раисси, а мы, как обычно, будем терпилами «атопутеннападёт».
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16.05.2022 09:59 Відповісти
 
 