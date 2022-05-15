Українські воїни вийшли на лінію державного кордону в Харківській області. ВIДЕО

Українські воїни з 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони вийшли на межу державного кордону з Росією в Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко.

Він зазначив: "Українські військові показали відео, як виходять до кордону із Росією у Харківській області. До кордону вийшов 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони".