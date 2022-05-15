15 жінок-військовослужбовців загинули на "Азовсталі" від початку війни, - заступник командира полку "Азов" Паламар

Серед українських військових, які загинули за час повномасштабної війни на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області, було 15 жінок.

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар (Калина), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"За цей період тут, на території заводу загинуло 15 військовослужбовців-жінок. Це діловоди, кухарі, (представниці) тилових організацій, медики, психологи. 15 жінок", - сказав він.

Говорячи про втрати українських військових на "Азовсталі", Паламар 8 травня сказав, що кількості загиблих не озвучуватиме, але йдеться про сотні людей.

"Поранених - приблизно 600 людей. Але ця цифра збільшується кожного дня, як і кількість загиблих", – додав він.

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