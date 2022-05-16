Росія погрожує посилити угруповання на кордоні, якщо Фінляндія вступить до НАТО

Голова комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки Віктор Бондарєв заявив, що Москва посилить угруповання військ на спільному кордоні, якщо Фінляндія вступить до НАТО. До цього Росія погрожувала "військовими кроками".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ресурси.

"У разі, якщо у Фінляндії, в безпосередній близькості від нас, будуть розміщені наступальні, ударні озброєння НАТО, ми зміцнимо рубежі, посилимо російське угруповання військ на кордоні. Безпеці Росії нічого не загрожує", - заявив сенатор.

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