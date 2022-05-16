Росія погрожує посилити угруповання на кордоні, якщо Фінляндія вступить до НАТО
Голова комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки Віктор Бондарєв заявив, що Москва посилить угруповання військ на спільному кордоні, якщо Фінляндія вступить до НАТО. До цього Росія погрожувала "військовими кроками".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ресурси.
"У разі, якщо у Фінляндії, в безпосередній близькості від нас, будуть розміщені наступальні, ударні озброєння НАТО, ми зміцнимо рубежі, посилимо російське угруповання військ на кордоні. Безпеці Росії нічого не загрожує", - заявив сенатор.
Топ коментарі
+33 Rulya Kosh
показати весь коментар16.05.2022 00:13 Відповісти Посилання
+29 мврина
показати весь коментар16.05.2022 00:10 Відповісти Посилання
+28 Small Jerboa
показати весь коментар16.05.2022 00:11 Відповісти Посилання
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Лаптями, табуретками, та гвинтівками Мосіна?
Десь далеко на Сході зловісно збудилися японці...
И єто все? Ааааа страшно на НАТО переть?
может фиги ещё из-за кустов показать.
им недолго осталось усиливать
прекратятся поездки выходного дня за " жрачкой" из этих районов в
Финляндию.