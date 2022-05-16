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Між колаборантами та окупантами у Запорізькій області почались конфлікти через гроші, - ОВА

рф,орки,війна,окупанти,рашисти

Зрадники України та окупанти не хочуть поступатися першість один одному.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"Між колаборантами та окупантами починаються серйозні непорозуміння. Вони не хочуть поступатися першістю один одному. Відомий запоріжцям зрадник Рогов звинуватив самопризначеного "губернатора" Балицького в тому, що через нього "загубилися дорогою" з Москви до Мелітополя обіцяні виплати по 10 000 рублів до 9 травня", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Наслідки обстрілу Гуляйполя російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Автор: 

окупація (6762) Запорізька область (3779) колабораціонізм (1178)


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Топ коментарі
+14
Сегодня написали люди, которые живут в оккупации. Кстати.. Кто бы мог подумать, что спустя почти восемьдесят лет, в словарный обиход украинцев снова вернётся понятие - жить в оккупации.

«Леш. В городе появились шептуны завезенные. Ходят по рынкам, (и там где скопление людей), и говорят… Мол Украина всех бросила. Теперь город будут бомбить потому что тут предатели!» (с)

Да! Стоит отдать должное информационной работе Лубянки. Специалисты там ещё те. Пока в наше информационное пространство, потомственный ****@бол Люся (позывной Про#бали), монотонно вбрасывает очередную дэзу и гнилые зерна раздора, Москва гнёт свою линию. Топорно, но упорно! Тут не отнять…

Так вот, мои дорогие земляки из родного Мелитополя, чуть менее родного Бердянска и обожаемого Приморска. А так же все те, кто оказался в оккупации… Послушайте меня уважно!

Никто!

Про вас!

Не забыл!

И никогда не забудет! Это как бросить в беде родного человека или друга. Как такое возможно? Правильный ответ, никак!

Могу даже предположить, что пока вы меня читаете, в этот самый момент, в нужных кабинетах Генерального штаба ВСУ, уже зреют планы по освобождению Мелитополя, Бердянска, Херсона, Донецка, Геническа, Джанкоя и Ялты от российских оккупантов. Да! Пока осторожные наброски, пробные штрихи, но будьте уверены друзья… Мы ещё с вами увидим итоговую картину в которую каждый из нас внесёт свою лепту.

С этим разобрались. Поехали дальше.

«Будут бомбить Мелитополь, потому, что там предатели?!»… А зачем? Зачем утюжить артиллерией город, чтобы отминусовать пару десяток говноедов, сиречь предателей своей страны? Украина воюет иначе. ССО действуют точечно и филигранно. Ж/д мост под Акимовкой помните? Уто ж бо… Именно так! Точечно и филигранно. И ведь ни один прохожий суслик не пострадал.

Так что, все бабки-шептуны идут вслед за тем самым военным кораблём. А предателям… ПРИГОТОВИТЬСЯ!

А что делать вам, дорогие мои украинцы, те кто оказался в оккупации? Ну во-первых, верить в ЗСУ. Вы можете не верить политикам. Или раз в два года переобувающимся медийным фиглярам, которых «про#бали» по жизни, ну и так далее… А вот украинской армии верить вы обязаны.

Во-вторых… Нужно собирать информацию о каждом предателе Украины. Повторяюсь, любую и о каждом. (Точное целеуказание очень важно). Так же ВАЖНО собирать всю информацию про оккупационные войска. Количество и тип техники. Количество живой силы. Моральное состояние. Географическая привязка личного состава. Или потомки Батыя, (а может Ваньки из Сызрани), ну или расходное пушечное мясо из ОРДЛО. Куда отправлять информацию, вы прекрасно знаете!

Ну и главное… Помнить тот факт, что оккупация, это временная форма захвата земель. Украина знает каждый шаг оккупантов и тех, кто пошёл к ним лизать сапоги.

Вы, мои дорогие земляки, должны знать одну простую истину… За нашей спиной, весь цивилизованный мир. А за спиной российских оккупантов, телеги, бревенчатые избы, пьянь, Машка Захарова и безнадёга!

Всё будет Украина! Вот посмотрите!)))

p.s. Как-то мой друг https://www.facebook.com/pogrebiskij?__cft__[0]=AZVmKuKX60Mci0QzWZ-0UshtGJ6S7oNVx6QTa1IF9wtGiJ0XXD-fc33eFwNC0QcR_gRgXusaBfn1wQZfQPSzB5_ZcSfeFeAyL97f2RBaNsdvO6Est2XvBPlgCTfkQxSNr2k&__tn__=-]K-R Олександр Погребиський сказал вот что, «Петров! Знаешь как я мечтаю зайти в Донецк? На десантном бэтэре… с огромной колонкой на броне, и чтобы AC/DC на увєсь… Их "Thunderstruck"…

И что примечательно. Сашка наступного тижня уходит в десантуру. Что-то видать задумал, колонку выбрал и трек уже скачал)))

Верьте в ЗСУ!

Верьте в генералов: Валерия Залужного, Сергея Наева, Виктора Муженко, Михаила Забродского и в остальных солдат и офицеров. В каждого, кто с оружием в руках дерётся за свій рідний садок вишневий коло хати!

Верьте в Украину!
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16.05.2022 02:39 Відповісти
+13
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16.05.2022 00:17 Відповісти
+12
"Какіє служащіє? Шура, какіє масси? Коґда ми будєм дєліть наши деньґі!?" (с)
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16.05.2022 00:31 Відповісти
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16.05.2022 00:08 Відповісти
Карл у Клары украл кораллы ,а Клара у Карла украла кларнет.
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16.05.2022 03:43 Відповісти
В цьому випадку, скоріше Клара Карлу зробила мінєт.
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16.05.2022 05:32 Відповісти
отправьте туда Ермака https://www.youtube.com/watch?v=EiT-1-W9K0k
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16.05.2022 00:13 Відповісти
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16.05.2022 00:17 Відповісти
"Какіє служащіє? Шура, какіє масси? Коґда ми будєм дєліть наши деньґі!?" (с)
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16.05.2022 00:31 Відповісти
Незабаром їх утихомирить М777.
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16.05.2022 00:49 Відповісти
90 штук? Аж по 2 шт. на каждые 10 км. фронта. На каждую по 2 000 снарядов. Исходя из скорострельности 3 выстрела/мин, хватит аж на 11 часов интенсивных боев.
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16.05.2022 08:28 Відповісти
...ну всё!!! Снаряды кончатся...больше их не дадут... гаубицы металлолом... всё пропало... русня наступает....)))) Ты хоть понимаешь..что пишешь? Если гаубица выпустит 180 снарядов за час....?? Так она превратится в хлам даже после десятой минуты интенсивной стрельбы..согласно твоим расчётам..))) Твои расчёты содраны со статеек RU.? Ну один в один.... Там рассказывают что гаубицы говно... снарядов мало.. нечего бояться... и хохлы с американцами идиоты...___)))) Тупость так и прёт. Давай... начинай думать!!! Начинай понимать..что будет Ленд Лиз, что будет производство и поставки боеприпасов... Ну ..давай... запускай мозговой движок...))))
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16.05.2022 09:31 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте ? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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16.05.2022 14:19 Відповісти
Хай швидше вони перестріляють один одного, а для ЗСУ буде менше роботи, і тоді швидше звільнять наші території, окуповані рашистами! 🤔😁
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16.05.2022 00:50 Відповісти
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16.05.2022 01:16 Відповісти
обычные тёрки. Конфликт - это когда короткими очередями.
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16.05.2022 02:33 Відповісти
Сегодня написали люди, которые живут в оккупации. Кстати.. Кто бы мог подумать, что спустя почти восемьдесят лет, в словарный обиход украинцев снова вернётся понятие - жить в оккупации.

«Леш. В городе появились шептуны завезенные. Ходят по рынкам, (и там где скопление людей), и говорят… Мол Украина всех бросила. Теперь город будут бомбить потому что тут предатели!» (с)

Да! Стоит отдать должное информационной работе Лубянки. Специалисты там ещё те. Пока в наше информационное пространство, потомственный ****@бол Люся (позывной Про#бали), монотонно вбрасывает очередную дэзу и гнилые зерна раздора, Москва гнёт свою линию. Топорно, но упорно! Тут не отнять…

Так вот, мои дорогие земляки из родного Мелитополя, чуть менее родного Бердянска и обожаемого Приморска. А так же все те, кто оказался в оккупации… Послушайте меня уважно!

Никто!

Про вас!

Не забыл!

И никогда не забудет! Это как бросить в беде родного человека или друга. Как такое возможно? Правильный ответ, никак!

Могу даже предположить, что пока вы меня читаете, в этот самый момент, в нужных кабинетах Генерального штаба ВСУ, уже зреют планы по освобождению Мелитополя, Бердянска, Херсона, Донецка, Геническа, Джанкоя и Ялты от российских оккупантов. Да! Пока осторожные наброски, пробные штрихи, но будьте уверены друзья… Мы ещё с вами увидим итоговую картину в которую каждый из нас внесёт свою лепту.

С этим разобрались. Поехали дальше.

«Будут бомбить Мелитополь, потому, что там предатели?!»… А зачем? Зачем утюжить артиллерией город, чтобы отминусовать пару десяток говноедов, сиречь предателей своей страны? Украина воюет иначе. ССО действуют точечно и филигранно. Ж/д мост под Акимовкой помните? Уто ж бо… Именно так! Точечно и филигранно. И ведь ни один прохожий суслик не пострадал.

Так что, все бабки-шептуны идут вслед за тем самым военным кораблём. А предателям… ПРИГОТОВИТЬСЯ!

А что делать вам, дорогие мои украинцы, те кто оказался в оккупации? Ну во-первых, верить в ЗСУ. Вы можете не верить политикам. Или раз в два года переобувающимся медийным фиглярам, которых «про#бали» по жизни, ну и так далее… А вот украинской армии верить вы обязаны.

Во-вторых… Нужно собирать информацию о каждом предателе Украины. Повторяюсь, любую и о каждом. (Точное целеуказание очень важно). Так же ВАЖНО собирать всю информацию про оккупационные войска. Количество и тип техники. Количество живой силы. Моральное состояние. Географическая привязка личного состава. Или потомки Батыя, (а может Ваньки из Сызрани), ну или расходное пушечное мясо из ОРДЛО. Куда отправлять информацию, вы прекрасно знаете!

Ну и главное… Помнить тот факт, что оккупация, это временная форма захвата земель. Украина знает каждый шаг оккупантов и тех, кто пошёл к ним лизать сапоги.

Вы, мои дорогие земляки, должны знать одну простую истину… За нашей спиной, весь цивилизованный мир. А за спиной российских оккупантов, телеги, бревенчатые избы, пьянь, Машка Захарова и безнадёга!

Всё будет Украина! Вот посмотрите!)))

p.s. Как-то мой друг https://www.facebook.com/pogrebiskij?__cft__[0]=AZVmKuKX60Mci0QzWZ-0UshtGJ6S7oNVx6QTa1IF9wtGiJ0XXD-fc33eFwNC0QcR_gRgXusaBfn1wQZfQPSzB5_ZcSfeFeAyL97f2RBaNsdvO6Est2XvBPlgCTfkQxSNr2k&__tn__=-]K-R Олександр Погребиський сказал вот что, «Петров! Знаешь как я мечтаю зайти в Донецк? На десантном бэтэре… с огромной колонкой на броне, и чтобы AC/DC на увєсь… Их "Thunderstruck"…

И что примечательно. Сашка наступного тижня уходит в десантуру. Что-то видать задумал, колонку выбрал и трек уже скачал)))

Верьте в ЗСУ!

Верьте в генералов: Валерия Залужного, Сергея Наева, Виктора Муженко, Михаила Забродского и в остальных солдат и офицеров. В каждого, кто с оружием в руках дерётся за свій рідний садок вишневий коло хати!

Верьте в Украину!
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16.05.2022 02:39 Відповісти
бабкам-шептунам "перо" в дупу
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16.05.2022 06:56 Відповісти
Люди мають розуміти, що Україна - не к@ц@пстан! Тільки к@ц@пи називають "прєдатєлямі" мешканців окупованих територій і ******** та знищують їх, тільки к@ц@пи кидають своїх на полі бою, тільки у к@ц@пів "баби єщьо нАрАжАют"! І саме усі свої звірячі властивості і дії вони намагаються почепити на інших. Усі злочини, в скоєнні яких вони намагалися і продовжують намагатись звинувачувати інші народи, вони робили і продовжують робити самі, викриваючи таким чином самих себе.
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16.05.2022 07:14 Відповісти
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16.05.2022 11:23 Відповісти
ещё хотят взять окуп.тер. в состав(чего?)! шоб развалился скорей рашкостан...
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16.05.2022 06:18 Відповісти
 
 