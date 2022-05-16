Між колаборантами та окупантами у Запорізькій області почались конфлікти через гроші, - ОВА

Зрадники України та окупанти не хочуть поступатися першість один одному.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"Між колаборантами та окупантами починаються серйозні непорозуміння. Вони не хочуть поступатися першістю один одному. Відомий запоріжцям зрадник Рогов звинуватив самопризначеного "губернатора" Балицького в тому, що через нього "загубилися дорогою" з Москви до Мелітополя обіцяні виплати по 10 000 рублів до 9 травня", - йдеться в повідомленні.

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