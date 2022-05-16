Між колаборантами та окупантами у Запорізькій області почались конфлікти через гроші, - ОВА
Зрадники України та окупанти не хочуть поступатися першість один одному.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.
"Між колаборантами та окупантами починаються серйозні непорозуміння. Вони не хочуть поступатися першістю один одному. Відомий запоріжцям зрадник Рогов звинуватив самопризначеного "губернатора" Балицького в тому, що через нього "загубилися дорогою" з Москви до Мелітополя обіцяні виплати по 10 000 рублів до 9 травня", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 Urs
показати весь коментар16.05.2022 02:39 Відповісти Посилання
+13 Slava Lavochkin
показати весь коментар16.05.2022 00:17 Відповісти Посилання
+12 Олександр Карін
показати весь коментар16.05.2022 00:31 Відповісти Посилання
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«Леш. В городе появились шептуны завезенные. Ходят по рынкам, (и там где скопление людей), и говорят… Мол Украина всех бросила. Теперь город будут бомбить потому что тут предатели!» (с)
Да! Стоит отдать должное информационной работе Лубянки. Специалисты там ещё те. Пока в наше информационное пространство, потомственный ****@бол Люся (позывной Про#бали), монотонно вбрасывает очередную дэзу и гнилые зерна раздора, Москва гнёт свою линию. Топорно, но упорно! Тут не отнять…
Так вот, мои дорогие земляки из родного Мелитополя, чуть менее родного Бердянска и обожаемого Приморска. А так же все те, кто оказался в оккупации… Послушайте меня уважно!
Никто!
Про вас!
Не забыл!
И никогда не забудет! Это как бросить в беде родного человека или друга. Как такое возможно? Правильный ответ, никак!
Могу даже предположить, что пока вы меня читаете, в этот самый момент, в нужных кабинетах Генерального штаба ВСУ, уже зреют планы по освобождению Мелитополя, Бердянска, Херсона, Донецка, Геническа, Джанкоя и Ялты от российских оккупантов. Да! Пока осторожные наброски, пробные штрихи, но будьте уверены друзья… Мы ещё с вами увидим итоговую картину в которую каждый из нас внесёт свою лепту.
С этим разобрались. Поехали дальше.
«Будут бомбить Мелитополь, потому, что там предатели?!»… А зачем? Зачем утюжить артиллерией город, чтобы отминусовать пару десяток говноедов, сиречь предателей своей страны? Украина воюет иначе. ССО действуют точечно и филигранно. Ж/д мост под Акимовкой помните? Уто ж бо… Именно так! Точечно и филигранно. И ведь ни один прохожий суслик не пострадал.
Так что, все бабки-шептуны идут вслед за тем самым военным кораблём. А предателям… ПРИГОТОВИТЬСЯ!
А что делать вам, дорогие мои украинцы, те кто оказался в оккупации? Ну во-первых, верить в ЗСУ. Вы можете не верить политикам. Или раз в два года переобувающимся медийным фиглярам, которых «про#бали» по жизни, ну и так далее… А вот украинской армии верить вы обязаны.
Во-вторых… Нужно собирать информацию о каждом предателе Украины. Повторяюсь, любую и о каждом. (Точное целеуказание очень важно). Так же ВАЖНО собирать всю информацию про оккупационные войска. Количество и тип техники. Количество живой силы. Моральное состояние. Географическая привязка личного состава. Или потомки Батыя, (а может Ваньки из Сызрани), ну или расходное пушечное мясо из ОРДЛО. Куда отправлять информацию, вы прекрасно знаете!
Ну и главное… Помнить тот факт, что оккупация, это временная форма захвата земель. Украина знает каждый шаг оккупантов и тех, кто пошёл к ним лизать сапоги.
Вы, мои дорогие земляки, должны знать одну простую истину… За нашей спиной, весь цивилизованный мир. А за спиной российских оккупантов, телеги, бревенчатые избы, пьянь, Машка Захарова и безнадёга!
Всё будет Украина! Вот посмотрите!)))
p.s. Как-то мой друг https://www.facebook.com/pogrebiskij?__cft__[0]=AZVmKuKX60Mci0QzWZ-0UshtGJ6S7oNVx6QTa1IF9wtGiJ0XXD-fc33eFwNC0QcR_gRgXusaBfn1wQZfQPSzB5_ZcSfeFeAyL97f2RBaNsdvO6Est2XvBPlgCTfkQxSNr2k&__tn__=-]K-R Олександр Погребиський сказал вот что, «Петров! Знаешь как я мечтаю зайти в Донецк? На десантном бэтэре… с огромной колонкой на броне, и чтобы AC/DC на увєсь… Их "Thunderstruck"…
И что примечательно. Сашка наступного тижня уходит в десантуру. Что-то видать задумал, колонку выбрал и трек уже скачал)))
Верьте в ЗСУ!
Верьте в генералов: Валерия Залужного, Сергея Наева, Виктора Муженко, Михаила Забродского и в остальных солдат и офицеров. В каждого, кто с оружием в руках дерётся за свій рідний садок вишневий коло хати!
Верьте в Украину!