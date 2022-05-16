За добу 15 травня знищено 2 гелікоптера, 7 безпілотників та 2 крилаті ракети, наша авіація нанесла удар по переправі на Інгульці, - Повітряні Сили
15 травня Повітряні Сили ЗСУ уразили 11 повітряних сил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Комндування Поовітряних Сил.
У повідомленні зазначається: "15 травня ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдає чергове ураження по водній переправі окупантів. Цього разу йдеться про переправу через річку Інгулець.
Винищувачі продовжують патрулювання повітряного простору України, а штурмовики та бомбардувальники завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, скупченню військ та колонах ворожої техніки.
Зенітні ракетні війська Повітряних Сил 15 травня збили дві крилаті ракети, три БпЛА "Орлан-10" та вертоліт Ка-52.
Протиповітряною обороною Сухопутних військ та уражено вертоліт Мі-28 та чотири БпЛА "Орлан-10".
Загалом за добу уражено 11 повітряних цілей: 2 вертольоти (Ка-52, Мі-28); 7 БпЛА (ОТР); 2 крилаті ракети".
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Не бачу тут гарних новин.