За добу 15 травня знищено 2 гелікоптера, 7 безпілотників та 2 крилаті ракети, наша авіація нанесла удар по переправі на Інгульці, - Повітряні Сили

15 травня Повітряні Сили ЗСУ уразили 11 повітряних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Комндування Поовітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "15 травня ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдає чергове ураження по водній переправі окупантів. Цього разу йдеться про переправу через річку Інгулець.

Винищувачі продовжують патрулювання повітряного простору України, а штурмовики та бомбардувальники завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, скупченню військ та колонах ворожої техніки.

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил 15 травня збили дві крилаті ракети, три БпЛА "Орлан-10" та вертоліт Ка-52.

Протиповітряною обороною Сухопутних військ та уражено вертоліт Мі-28 та чотири БпЛА "Орлан-10".

Загалом за добу уражено 11 повітряних цілей: 2 вертольоти (Ка-52, Мі-28); 7 БпЛА (ОТР); 2 крилаті ракети".

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