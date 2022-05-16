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За добу 15 травня знищено 2 гелікоптера, 7 безпілотників та 2 крилаті ракети, наша авіація нанесла удар по переправі на Інгульці, - Повітряні Сили

гелікоптер

15 травня Повітряні Сили ЗСУ уразили 11 повітряних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Комндування Поовітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "15 травня ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдає чергове ураження по водній переправі окупантів. Цього разу йдеться про переправу через річку Інгулець.

Винищувачі продовжують патрулювання повітряного простору України, а штурмовики та бомбардувальники завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, скупченню військ та колонах ворожої техніки.

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил 15 травня збили дві крилаті ракети, три БпЛА "Орлан-10" та вертоліт Ка-52.

Протиповітряною обороною Сухопутних військ та уражено вертоліт Мі-28 та чотири БпЛА "Орлан-10".

Загалом за добу уражено 11 повітряних цілей: 2 вертольоти (Ка-52, Мі-28);  7 БпЛА (ОТР);  2 крилаті ракети".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні Сили ЗСУ "розпакували" третю сотню збитих літаків російських окупантів

Автор: 

безпілотник (4430) крилаті ракети (1082) вертоліт (884) Повітряні сили (2811)


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Топ коментарі
+13
Где белгородцы, почему не встречают с цветами освободителей?
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16.05.2022 00:54 Відповісти
+11
Честь і хвала нашим славним та мужнім Воінам 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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16.05.2022 00:50 Відповісти
+5
малоросам не до этого. На белгороде опять бавовна.
https://t.me/belgorod_informant/405

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16.05.2022 01:05 Відповісти
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Где белгородцы, почему не встречают с цветами освободителей?
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16.05.2022 00:54 Відповісти
малоросам не до этого. На белгороде опять бавовна.
https://t.me/belgorod_informant/405

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16.05.2022 01:05 Відповісти
У чаті жорстка бійня. )
українці ****** малоросів та підарашок у всі дірки )
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16.05.2022 01:39 Відповісти
у них новый тренд - в огородах окопы копают и блиндажики строят.
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16.05.2022 01:16 Відповісти
Красені!
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16.05.2022 07:07 Відповісти
Честь і хвала нашим славним та мужнім Воінам 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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16.05.2022 00:50 Відповісти
Коли вже су-57 будуть?
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16.05.2022 00:50 Відповісти
В одно время с Т-14 Армата - никогда,ввиду отсутствия таковых( и то и другое "парадное").
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16.05.2022 00:57 Відповісти
та да, клавиши рядом. Я тоже часто промахиваюсь по букве "ш".
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16.05.2022 01:20 Відповісти
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16.05.2022 05:05 Відповісти
Сьогодні в Чорнобаївці вже 20:0 (накрили склад ***********, хлопОк був ефектний)! 💥🔥👀
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16.05.2022 01:10 Відповісти
Росiйська дуристь неперевершенна.
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16.05.2022 03:31 Відповісти
Повітряні сили, ви неймовірні! Бачимо вас з балконів А от звук двигунів реактивних на наднизьких висотах в багатоповерховій забудові - це жахливіше за вибух ракети і мерзенніше сирени повітряної тривоги разом взятих. Лячно, ніяк не звикну.
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16.05.2022 05:13 Відповісти
Тобто ситуація на окупованій правобережній частині Херсонської області така, що ЗСУ вимушені не звільняти незрозуміло яким чином захоплену ворогом територію, а вдаватися до таких крайніх засобів оборони, як підрив мостів.
Не бачу тут гарних новин.
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16.05.2022 09:01 Відповісти
 
 