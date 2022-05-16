Партія Шольца програє вибори у важливій для себе німецькій землі - Північному Рейні-Вестфалії
Соціал-демократична партія Німеччини програє регіональні вибори у Північному Рейні-Вестфалії, який традиційно підтримує ліві сили
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bild.
За попередніми оцінками, партія канцлера Олафа Шольца СДПН набирає біля 27%, тоді як християнські демократи – біля 65%.
ХДС очолила цю землю після виборів 2017 року. Проте до того кілька десятиліть там перемагали соціал-демокракти.
Саме тому перемога у цьому регіоні називалася "тестом на лідерство " для Олафа Шольца. Це стало важливо після поразки соціал-демократів у Шлезвіг-Гольштейні.
Перемога ХДС мала довести претензії нового лідера "партії Меркель" Фрідріха Мерца на канцлерство
Християнські демократи не зможуть повторити формат коаліції із "Вільними демократами", рейтинг яких впав з 12,5% до 5,5%.
Таким чином, доля коаліції у землі залежатиме від "зелених".
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5000 плохих шлемов назад Шольцу?
договорняками заменять.
Тяжело.В какое ЕС собираются те,кто не знает,что такое законы?
Христианские демократы набрали не 65%, а 35.7%. СПДГ потеряла 8%, но всё равно набрала чуть больше четверти всех голосов. На третьем месте Зелёные с 18% - втрое больше, чем на предыдущих выборах. Сильно потеряли, но, к несчастью, остались в ландтаге с 5.7% путинфершееры АдГ.
Сейчас будет формироваться коалиция. Наиболее вероятные: "Ямайка" = "чёрно-жёлто-зелёные", т.е. ХДС + Свободные + Зелёные; либо, как в бундестаге, "Светофор" = "красно-жёлто-зелёные", с СПДГ вместо ХДС. Впрочем "чёрно-зелёная" коалиция тоже возможна, и она была бы целиком про-украинская.