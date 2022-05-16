Партія Шольца програє вибори у важливій для себе німецькій землі - Північному Рейні-Вестфалії

Соціал-демократична партія Німеччини програє регіональні вибори у Північному Рейні-Вестфалії, який традиційно підтримує ліві сили

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bild.

За попередніми оцінками, партія канцлера Олафа Шольца СДПН набирає біля 27%, тоді як християнські демократи – біля 65%.

ХДС очолила цю землю після виборів 2017 року. Проте до того кілька десятиліть там перемагали соціал-демокракти.

Саме тому перемога у цьому регіоні називалася "тестом на лідерство " для Олафа Шольца. Це стало важливо після поразки соціал-демократів у Шлезвіг-Гольштейні.

Перемога ХДС мала довести претензії нового лідера "партії Меркель" Фрідріха Мерца на канцлерство

Християнські демократи не зможуть повторити формат коаліції із "Вільними демократами", рейтинг яких впав з 12,5% до 5,5%.

Таким чином, доля коаліції у землі залежатиме від "зелених".

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