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Партія Шольца програє вибори у важливій для себе німецькій землі - Північному Рейні-Вестфалії

шольц

Соціал-демократична партія Німеччини програє регіональні вибори у Північному Рейні-Вестфалії, який традиційно підтримує ліві сили

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Bild.

За попередніми оцінками, партія канцлера Олафа Шольца СДПН набирає біля 27%, тоді як християнські демократи – біля 65%.

ХДС очолила цю землю після виборів 2017 року. Проте до того кілька десятиліть там перемагали соціал-демокракти.

Саме тому перемога у цьому регіоні називалася "тестом на лідерство " для Олафа Шольца. Це стало важливо після поразки соціал-демократів у Шлезвіг-Гольштейні.

Перемога ХДС мала довести претензії нового лідера "партії Меркель" Фрідріха Мерца на канцлерство

Християнські демократи не зможуть повторити формат коаліції із "Вільними демократами", рейтинг яких впав з 12,5% до 5,5%.

Таким чином, доля коаліції у землі залежатиме від "зелених".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина підтримає Україну на шляху до ЄС, але за чіткими критеріями, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7511) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+17
Будь-якому кловану так і треба.
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16.05.2022 01:31 Відповісти
+14
Якось *****, там всі одним миром мазані підераси.
Нам важливіші наші ЗЕпідараси!
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16.05.2022 01:37 Відповісти
+13
Так и нужно этому клоуну.
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16.05.2022 01:27 Відповісти
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Так и нужно этому клоуну.
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16.05.2022 01:27 Відповісти
Будь-якому кловану так і треба.
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16.05.2022 01:31 Відповісти
Якось *****, там всі одним миром мазані підераси.
Нам важливіші наші ЗЕпідараси!
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16.05.2022 01:37 Відповісти
пля чему ты радуешься что победила Меркель? головой думай а не шольцом
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16.05.2022 05:14 Відповісти
payback time...
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16.05.2022 01:34 Відповісти
Погнался за двумя зайцами. Там где либеральная демократия - это не работает)
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16.05.2022 01:39 Відповісти
Так этому ****** и надо
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16.05.2022 01:43 Відповісти
идиоты - чему вы радуетесь ? победила партия меркельши
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16.05.2022 05:13 Відповісти
Буде наука іншим невпевненим пуйлолизам ....
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16.05.2022 10:31 Відповісти
Я розумію, що "так йому й треба", але який зиск нам з цього? Хтось знає, переможці будуть краще за Шольца?
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16.05.2022 02:08 Відповісти
Земля в зовнішній політиці нічого не вирішує, але тиск на канцелярію посилить дуже дійсно, бо це - найпотужій субʼєкт в Німеччині.
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16.05.2022 02:31 Відповісти
там той тиск можливий мабуть буде тільки в інтересах кремля, бо перемогла в цій землі партія Меркельши.
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16.05.2022 03:10 Відповісти
кремлівське бабло токсичне, як золото леприконів
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16.05.2022 02:09 Відповісти
чего чего токсичне ? так победила партия меркель
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16.05.2022 05:15 Відповісти
Кремлівців в Бонні легко визначити - їх призвіща починаються на "Ш"
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16.05.2022 02:58 Відповісти
а на "Мэ" ?
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16.05.2022 05:16 Відповісти
Когда там Украина откажется от покупки агресорского газа и вернёт
5000 плохих шлемов назад Шольцу?
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16.05.2022 05:02 Відповісти
сразу после трепанации черепа твоему путлеру
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16.05.2022 05:17 Відповісти
Якого агресорського газу? https://www.epravda.com.ua/rus/projects/gazpravda/2021/11/29/680209/ https://www.epravda.com.ua/rus/projects/gazpravda/2021/11/29/680209/

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16.05.2022 06:26 Відповісти
Ну как можно 73%объяснить, что такое закон и что их выполнять нужно,а не
договорняками заменять.
Тяжело.В какое ЕС собираются те,кто не знает,что такое законы?
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16.05.2022 06:04 Відповісти
Тобі, схоже, марно щось пояснювати, бо ти швейцарську так і не вивчив.
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16.05.2022 06:29 Відповісти
а ти прям іксперд... вали на рашасру і там смерди
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16.05.2022 06:06 Відповісти
Самая проукраинская партия в Германии - это die Grünen (Зелёные). За ней идёт CDU (Христианско-демократический союз), лидер которой критиковал Шольца за нерешительность в предоставлении оружия. Именно эти партии победили, и это хорошо. SPD (социал-демократическая партия) - ни рыба, ни мясо. Именно её представителями являются Штайнмайер и Шольц. Но есть у Украины и явные враги - это леваки die Linke и правые AfD. Они наиболее популярны в бывшей ГДР, которая с одной стороны как жертва коммунистов тяготеет к левачеству, а с другой тяготеет к правым как реакция на коммунистическую оккупацию и чувство неполноценности по отношению к американцам. Две последние - это главные друзья наших врагов.
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16.05.2022 06:23 Відповісти
He 65 a 35,7 %
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16.05.2022 07:34 Відповісти
Выборы в Германии, это круговорот дерьма.
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16.05.2022 07:57 Відповісти
Круговорот кацапского дерьма у тебя в голове. Никакая швейцарская действительность на этот процесс не влияет.
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16.05.2022 09:00 Відповісти
Тобто переможе партія Меркель - у тупорилих ідіотів чергова радість
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16.05.2022 09:03 Відповісти
Партия меркель на лету переобулась за Украину. Партия шольца тормозила - и профукала. ХДПГ при любом раскладе придётся вступать в коалицию с Зелёными, набравшими 18%, а Зелёные за Украину.
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16.05.2022 09:43 Відповісти
Шольц не з чесних.За що й ляпас.
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16.05.2022 09:16 Відповісти
В новости ошибка.

Христианские демократы набрали не 65%, а 35.7%. СПДГ потеряла 8%, но всё равно набрала чуть больше четверти всех голосов. На третьем месте Зелёные с 18% - втрое больше, чем на предыдущих выборах. Сильно потеряли, но, к несчастью, остались в ландтаге с 5.7% путинфершееры АдГ.

Сейчас будет формироваться коалиция. Наиболее вероятные: "Ямайка" = "чёрно-жёлто-зелёные", т.е. ХДС + Свободные + Зелёные; либо, как в бундестаге, "Светофор" = "красно-жёлто-зелёные", с СПДГ вместо ХДС. Впрочем "чёрно-зелёная" коалиция тоже возможна, и она была бы целиком про-украинская.
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16.05.2022 09:40 Відповісти
Tjeperj CDU pridjetsja otkrestjitsa or Merkelshi.
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16.05.2022 12:03 Відповісти
 
 