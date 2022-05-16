УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8262 відвідувача онлайн
Новини
3 092 11

Стокгольм готовий вирішити розбіжності з Туреччиною щодо НАТО, - глава МЗС Швеції Лінде

нато,швеція

Стокгольм і Анкара владнають розбіжності, що виникли у зв'язку з можливим вступом Швеції до складу НАТО. Країни продовжать вести взаємовигідні двосторонні відносини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави МЗС Швеції Анн Лінде.

"Ми продовжимо діалог з Туреччиною і постараємося залагодити всі існуючі непорозуміння", - заявила Лінде.

Крім цього, глава зовнішньополітичного відомства Королівства підкреслила, що уряд Швеції найближчим часом нормалізує відносини з Туреччиною за допомогою двостороннього діалогу.

Раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час прес-конференції в Берліні заявив, що турецький уряд не заперечує проти розширення НАТО, проте не згоден з позицією країн, які підтримують терористів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО досягне консенсусу щодо вступу Швеції та Фінляндії, - Блінкен

Автор: 

Туреччина (3636) Швеція (976) Лінде Анн (56)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Какие такие? Тебе Швеция что то плохое сделала? Или быть может, Турция не ведет двойных стандартов?
показати весь коментар
16.05.2022 02:18 Відповісти
+4
Тільки хвора на голову людина може порівнювати лнр з Курдистаном. Курди - це древня нація зі своєю культурою, національними святинями і цінностями, що споконвіків проживає на своїйх споконвічних землях. Про лнр - додумай сам... Курди боряться за своє існування, забезпечити котре їм може лише Державність. Люба Нація реалізує себе через Державу. Турки уперто не дають їм цього зробити, фактично заперечуючи їхнє право на існування. Як кацапи щодо Українців - тільки для турків курди терористи, а для кацапів Українці - нацисти. А то, що босурмани торгуються зі шведами і фінами, шантажуючи їх питанням вступу до НАТО (точно так же, як росія цивілізований світ українським питанням) - лише видає їхню (бусурманську=кацапську) паскудну сутність.
показати весь коментар
16.05.2022 08:32 Відповісти
+2
Вовкины друзья турки и китайцы,от которых бесплатно 0 шлемов получили.
показати весь коментар
16.05.2022 04:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у запада всегда двойные стандарты.
показати весь коментар
16.05.2022 02:09 Відповісти
Какие такие? Тебе Швеция что то плохое сделала? Или быть может, Турция не ведет двойных стандартов?
показати весь коментар
16.05.2022 02:18 Відповісти
А тобі відомо, що таке "курди"? Віками ця нація була поставником "башибузуків" - нерегулярної кінноти, в турецькій армії Це були "бандити на службі держави" І так вони і жили - бандитствуючи Це був їх образ життя - від війни до війни Жить спокійним мирним життям їм не подобалося Між війнами вони займалися контрабандою, грабунками території суміжних держав (тієї ж Персії, Грузії, Вірменії, Азербайджану Викрадали людей і продавали на невільничих ринках ) Зараз вони продовжили своє напівкримінальне життя, трішки "змінивши пріорітети" - додалася наркоторгівля В 50-ті роки СРСР підігрів їх націоналістичні настрої, "прикормив" (бо цим він спричинював шкоду Туреччині як країні НАТО) Зараз просто все продовжується - бо Росія бажає "рулить" на Близькому Сході щоб не пропускать катарський газ у Європу А туреччині теж газ катарський потрібен То як турки повинні на це реагувать? А щодо "власної країни курдів" - ти ЛДНР бачив? "Сектор Газа"? Оте саме буде і в "державі курдів"
показати весь коментар
16.05.2022 06:41 Відповісти
Тільки хвора на голову людина може порівнювати лнр з Курдистаном. Курди - це древня нація зі своєю культурою, національними святинями і цінностями, що споконвіків проживає на своїйх споконвічних землях. Про лнр - додумай сам... Курди боряться за своє існування, забезпечити котре їм може лише Державність. Люба Нація реалізує себе через Державу. Турки уперто не дають їм цього зробити, фактично заперечуючи їхнє право на існування. Як кацапи щодо Українців - тільки для турків курди терористи, а для кацапів Українці - нацисти. А то, що босурмани торгуються зі шведами і фінами, шантажуючи їх питанням вступу до НАТО (точно так же, як росія цивілізований світ українським питанням) - лише видає їхню (бусурманську=кацапську) паскудну сутність.
показати весь коментар
16.05.2022 08:32 Відповісти
Відлипни віз кацапських зомбоЗМІ нарешті і перестань верзти херню
показати весь коментар
16.05.2022 09:07 Відповісти
Які іще претензії у вас синособак до запада?
показати весь коментар
16.05.2022 09:06 Відповісти
Вовкины друзья турки и китайцы,от которых бесплатно 0 шлемов получили.
показати весь коментар
16.05.2022 04:59 Відповісти
Турция и Китай что-то должны Украине? Да еще и бесплатно?
показати весь коментар
16.05.2022 08:03 Відповісти
Ні друзі вашого ***** нам нічого не далжни. І ми це запам'ятаємо...
показати весь коментар
16.05.2022 09:08 Відповісти
Хитрий лис Эрдоган на двух стульях одной жопой сидит. И с НАТО дружит, и московитам корабли на турецких верфях до сих пор строит. Тот судно, что он предложил для Мариупольского Азова, сам и сдаст кацапским подлодкам. Босфор он как бы перекрыл, а на гражданских судах военную технику путлера пропускает, зерно наше тоже помогает воровать.
показати весь коментар
16.05.2022 11:27 Відповісти
Pro kurdov terroristov snachala nado napominatj anglichanam. Kotorije poslje pervoi mirovoi prosto podelilji blizhnij vostok lineikoi. Ne smotrja na realnije territoriji narodov i religij tam. Pustj eto onji teperj s Erdoganom torguetsja. A shvedi i finni tam vobsche njepricom.
показати весь коментар
16.05.2022 11:55 Відповісти
 
 