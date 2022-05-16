Протягом 15 травня в області ворог здійснював вогневе ураження наших військ із РСЗО, артилерії та мінометів, - Запорізька ОВА

На Запорізькому напрямку противник здійснював вогневе ураження українських військ із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Були спроби вести контрбатарейну боротьбу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Запорізької ОВА.

У повідомленні зазначається: "Ворог продовжує інженерне обладнання зайнятих позицій.

Днями військові гірсько-штурмової Закарпатської бригади у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю здійснили вогневу атаку позицій російської армії, в результаті чого ворог був змушений тікати, кинувши практичне неушкоджену БМП-3 з повним боєкомплектом, документами, особистими речами та зброєю (гранатомети, міни, вогнемет). А сьогодні військові Сил оборони знешкодили ще одну БМП-3 з повним боєкомплектом.

Російські військові в Оріхові артударами пошкодили три відділення місцевої лікарні та храм релігійної громади.

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Вчора, 14 травня, впродовж усієї доби окупанти продовжували обстрілювати Гуляйполе та трощити цивільну інфраструктуру. Внаслідок збройної атаки росіян пошкоджені житлові будинки місцевих. Деякі приміщення від прямих ракетних влучень повністю зруйновані. Також пошкоджено прибудинкову територію та гаражні споруди мирного населення. Інформації щодо постраждалих людей не надходило.

В селі Мала Токмачка Пологівського району внаслідок артилерійського обстрілу окупантами було пошкоджено господарчу будівлю на території Оріхівської виправної установи. Російські окупаційні війська поблизу Дорожнянки підірвали дорогу мінами як зі сторони Поліг, так і зі сторони Гуляйполя. Глибина руйнувань близько півтора метри. Таким чином росіяни відрізали село, а також транспортне сполучення між Пологами та Гуляйполе.

Між колаборантами та окупантами починаються серйозні непорозуміння. Вони не хочуть поступатися першістю один одному. Відомий запоріжцям зрадник Рогов звинуватив самопризначеного "губернатора" Балицького в тому, що через нього "загубилися дорогою" з Москви до Мелітополя обіцяні виплати по 10 000 рублів до 9 травня".

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