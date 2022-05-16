Журналістам поки не дозволяють працювати у Раді через високий ступінь небезпеки, - Стефанчук
Парламентські журналісти поки що не зможуть повернутися до роботи у стінах Верховної Ради, оскільки це пов'язано з високим рівнем небезпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив в інтерв’ю Укрінформу.
"Апарат Верховної Ради звернувся до спеціальних структур, які можуть повідомити про рівень безпеки чи небезпеки перебування у парламенті, щодо того, чи можемо ми вже повертати журналістів. Ще не всі відповіли, але з тих відповідей, які вже надійшли, можу сказати, що станом на зараз існує високий рівень небезпеки повернення журналістів до Верховної Ради", - зазначив спікер українського парламенту.
Водночас він запевнив: щойно рівень безпеки буде нормалізовано, ВР повернеться до традиційної діяльності з участю парламентських журналістів.
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Журналисты должны доводить до народа нормальным языком, то, что вы там напридумали.
Или то, что вам сказали придумать. И, как всегда, в таком случае, возникают мысли: или там из
депутатов мало кто есть, т.е. укрываются где то не в Украине, в безопасности, либо проводят
какие то подозрительные указы голосованием из трёх человек( как когда то тройки решали),
либо бомбят враги целенаправленно именно нашу Раду, и там опасно для всех. А что там охраны
нет, часть Армии не охраняет? Нужно раздать всем каски и бронежилеты, можно и автоматы.
А ещё лучше всем на фронт, там люди важнее, нужно там Родину защищать, а указы примут
без голосования, всё равно спускаются сверху. Толку то, и огромные средства сЪэкономятся
для Армии, а то просим у всего мира.