Журналістам поки не дозволяють працювати у Раді через високий ступінь небезпеки, - Стефанчук

Парламентські журналісти поки що не зможуть повернутися до роботи у стінах Верховної Ради, оскільки це пов'язано з високим рівнем небезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

"Апарат Верховної Ради звернувся до спеціальних структур, які можуть повідомити про рівень безпеки чи небезпеки перебування у парламенті, щодо того, чи можемо ми вже повертати журналістів. Ще не всі відповіли, але з тих відповідей, які вже надійшли, можу сказати, що станом на зараз існує високий рівень небезпеки повернення журналістів до Верховної Ради", - зазначив спікер українського парламенту.

Водночас він запевнив: щойно рівень безпеки буде нормалізовано, ВР повернеться до традиційної діяльності з участю парламентських журналістів.

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