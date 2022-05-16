Глава Пентагону Остін розповів Резнікову про розмову із Шойгу

Очільник Пентагону Ллойд Остін 15 травня провів телефонну розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник американського Міноборони Джон Кірбі.

Остін розповів українському візаві про свою телефонну розмову з главою міністерства оборони РФ Сергієм Шойгу, в якій "закликав до негайного припинення конфлікту в Україні та наголосив на важливості підтримання каналів зв’язку".

Також шеф Пентагону запевнив міністра оборони України в незламній підтримці суверенітету України, а також заходів із надання Києву безпекової допомоги для посилення його спроможностей у протидії російській агресії.

"Сторони домовилися підтримувати тісний зв’язок", — додав Кірбі. Українська сторона поки не повідомляла про телефонну розмову.

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