Глава Пентагону Остін розповів Резнікову про розмову із Шойгу
Очільник Пентагону Ллойд Остін 15 травня провів телефонну розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник американського Міноборони Джон Кірбі.
Остін розповів українському візаві про свою телефонну розмову з главою міністерства оборони РФ Сергієм Шойгу, в якій "закликав до негайного припинення конфлікту в Україні та наголосив на важливості підтримання каналів зв’язку".
Також шеф Пентагону запевнив міністра оборони України в незламній підтримці суверенітету України, а також заходів із надання Києву безпекової допомоги для посилення його спроможностей у протидії російській агресії.
"Сторони домовилися підтримувати тісний зв’язок", — додав Кірбі. Українська сторона поки не повідомляла про телефонну розмову.
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Договорняки бесплатные не бывают.
Или война или договорняки.
кто то перекупит сообщение подороже. Гешефт, знаете ли.