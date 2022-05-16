УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8401 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
41 917 41

Глава Пентагону Остін розповів Резнікову про розмову із Шойгу

остін,ллойд

Очільник Пентагону Ллойд Остін 15 травня провів телефонну розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник американського Міноборони Джон Кірбі.

Остін розповів українському візаві про свою телефонну розмову з главою міністерства оборони РФ Сергієм Шойгу, в якій "закликав до негайного припинення конфлікту в Україні та наголосив на важливості підтримання каналів зв’язку".

Також шеф Пентагону запевнив міністра оборони України в незламній підтримці суверенітету України, а також заходів із надання Києву безпекової допомоги для посилення його спроможностей у протидії російській агресії.

"Сторони домовилися підтримувати тісний зв’язок", — додав Кірбі. Українська сторона поки не повідомляла про телефонну розмову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очільник Пентагону Остін закликав Шойгу припинити вогонь в Україні

Автор: 

Шойгу Сергій (630) Резніков Олексій (1447) Остін Ллойд (521)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+55
Не так! Американці побачили, що у "Блазня" з "блазенятами" (в тому числі і у Рєзнікова), "язик - як собачий хвіст", і вони ним теліпають, не думаючи про наслідки Тому і урізали інформування!
показати весь коментар
16.05.2022 05:00 Відповісти
+27
Мабуть дЄрмак як завжди є причиною.
показати весь коментар
16.05.2022 04:03 Відповісти
+18
заклики до Росії-це Голос волаючого в пустелі.
показати весь коментар
16.05.2022 03:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
заклики до Росії-це Голос волаючого в пустелі.
показати весь коментар
16.05.2022 03:08 Відповісти
Чому розвідка США припинила надання інформації щодо високих армійських посадовців армії загарбника? Чтось чув адекватні причини?
показати весь коментар
16.05.2022 03:11 Відповісти
Х. З! Хороший вопрос❗
показати весь коментар
16.05.2022 03:32 Відповісти
Они испугались, что украинцам покажи где ***** они и его завалят. Американцы к такому пока не готовы
показати весь коментар
16.05.2022 03:41 Відповісти
Не так! Американці побачили, що у "Блазня" з "блазенятами" (в тому числі і у Рєзнікова), "язик - як собачий хвіст", і вони ним теліпають, не думаючи про наслідки Тому і урізали інформування!
показати весь коментар
16.05.2022 05:00 Відповісти
треба завжди залишати ворогу золотий міст. Сунь Цзи.
показати весь коментар
16.05.2022 03:44 Відповісти
Мабуть дЄрмак як завжди є причиною.
показати весь коментар
16.05.2022 04:03 Відповісти
Да они стали поступать как лаптеногие-это не мы
показати весь коментар
16.05.2022 05:14 Відповісти
Юрий Швец в ролике № 221 всё объяснил.
показати весь коментар
16.05.2022 06:09 Відповісти
а що воно таке оте "швец", щоб вважати його теліпання язиком за якусь достовірну інформацію, ще на гандона пошлись, чи всяких обдристовичів.
показати весь коментар
16.05.2022 06:52 Відповісти
Ну тобі мабуть на люську посилатись потрібно.
показати весь коментар
16.05.2022 07:31 Відповісти
Судя по тому что Пуйло лежит на операции, а Шойгу впервые с начала войны разговаримает с минобороны США ща спиной у Пуйла, есть шанс, что из операционной его вывезут вперед ногами.
показати весь коментар
16.05.2022 06:23 Відповісти
Разговор состоялся 14.05.2022. Сегодня 16.05, питин возможно еще и не оперировался.
показати весь коментар
16.05.2022 10:00 Відповісти
А з чого ви то взяли,в вас є джерело в Пентагоні або ЦРУ ?
показати весь коментар
16.05.2022 07:45 Відповісти
Американцы поняли, что павлин Арестович пребывая в экстазе от вздохов экзальтированных дамочек, запросто выложит у Фейгина информацию особой секретности и даже люсей не поведет.
показати весь коментар
16.05.2022 09:56 Відповісти
В них був витік інфи. Американське видання написало, що штати дають нам інформацію про місце розташування вищого військового керівництва кацапів, а також допомагало в наведенні "Нептунів"/розвідці на "Москву".
показати весь коментар
16.05.2022 11:11 Відповісти
Дивні ці розмови з агресорами та оккупантами. Виростили на свою голову мавпу з ядерною бомбою. Чим займалися всі ці роки-хрен його знає. Зате тепер займаються перевіркою власних розвідорганів за неадекватні дані.
показати весь коментар
16.05.2022 03:11 Відповісти
Не помню чтобы они так с Усамой Бен Ладеном болтали
показати весь коментар
16.05.2022 03:15 Відповісти
Не помню что бы Бенладен с ООН договаривался и отпускал гражданских как с Мариуполя
Договорняки бесплатные не бывают.
Или война или договорняки.
показати весь коментар
16.05.2022 04:56 Відповісти
И сколько ***** гражданских с Мариуполя выпустило? И в какую сторону?
показати весь коментар
16.05.2022 06:28 Відповісти
шмаркля звітувався, що всіх, але шмарклі вірити, ну таке
показати весь коментар
16.05.2022 06:53 Відповісти
Я читав що Паламар говорив що всіх цивільних, які були з ними.
показати весь коментар
16.05.2022 11:01 Відповісти
Не помню, чтобы у Бен Ладена было ЯО.
показати весь коментар
16.05.2022 06:24 Відповісти
Ха-ха. Америкоїди самі й підготували Бін Ладена, самі навчили і виплекали цього терориста. А потім щось пішло не так...
показати весь коментар
16.05.2022 07:40 Відповісти
Та ну да зато наш наполеон звісно посилено готувався до війни закатуючи бабки в будівництво доріг та інфрастуктури особливо на сході. Зараз мабуть половину того що побудували знищено тобто бабки коту під хвість. Про армію не дуже торбувався. Наступні вибори знову за вами зеленоголовими и на шашлики.
показати весь коментар
16.05.2022 07:35 Відповісти
Ой, мабуть більше. Війна продовжується, втрати і збитки лише збільшується.
показати весь коментар
16.05.2022 07:38 Відповісти
Ядерна держава, мусять.
показати весь коментар
16.05.2022 07:36 Відповісти
тільки що російські окупанти обстріяли миколаїв словом preser
показати весь коментар
16.05.2022 05:31 Відповісти
Кежугет Шайбуллин ничего не решает. Но яблочко раздора в стане врага не помешает
показати весь коментар
16.05.2022 06:25 Відповісти
пів-години і тим в джанкої, ще пів-години, і ти в Евпаторії, там мечеть, але відчувається, що вона під окупантами. не розумію як Джемільов викупає активістів.
показати весь коментар
16.05.2022 06:28 Відповісти
ніяк, а потриндіти
показати весь коментар
16.05.2022 06:54 Відповісти
З Вами все норм? Може мікроклізму?
показати весь коментар
16.05.2022 08:02 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2022 06:44 Відповісти
Для начала почитай как партия Единая Россия образовалась и кем был шойгу. Так что там дело не в собачке
показати весь коментар
16.05.2022 08:17 Відповісти
Короткий зміст цвєї недо-новини: Ніґґа розповів Рєзнікову, що домовився домовлятись і комунікувати комунікації із путлєром.
показати весь коментар
16.05.2022 08:20 Відповісти
Тому що так працює світ, поділений на 3 зони впливу, США не просто виростили совок, і дали йому жити, вороги ворогами, але вони їм потрібні були, інакше б Буш старший не намагався зберегти СОВОК! такі контакти потрібні, вони оцінюють стан речей, стан моральний ворога, та можливості застосування зброї масового ураження, зокрема ЯЗ. це нам хіханьки-хаханьки, а в них на кону - цілий світ. українців 40 мільонів, там інших людей ще 7.96 млрд, так що... не треба зайвих емоцій, ми не ПУП світу, і так, за нашими спинами йдуть договірняки, це ось така плата за мученицьку жертовну позицію завжди, немає ні Державних діячів, ні Величних державників у нас, одни шашличники, пасрєдіннікі і дебіли відкриті з даунбаса
показати весь коментар
16.05.2022 08:37 Відповісти
Свiт то подiлений, та ми болтаэмось як гiвно в ополонцi - хто бiльше дасть щоб зразу ж сп..., ой, пробачте, вкрасти, а бидлу навiшати "локшини на вуха". I, саме погане, що навiть вiйна не допомога прийти до тями, що треба ОДИН раз визначитись ХТО i ЩО ми i будувати СВОЮ Незалежну Украiну. Не махлювати, не красти, вести себе достойно - тодi й СПРАВЖНI друзу з"являться.
показати весь коментар
16.05.2022 09:07 Відповісти
Всё очень просто: нельзя много говорить , сразу сдают! То ли предатели, то ли болтуны, то ли
кто то перекупит сообщение подороже. Гешефт, знаете ли.
показати весь коментар
16.05.2022 09:42 Відповісти
"закликав до негайного припинення конфлікту в Україні та наголосив на важливості підтримання каналів зв'язку". Остін, в оцінці ситуації, відстав на місяць. Після Рамштайну риторика має змінитися. Він мав би вимагати капітуляції россії. Потрібно методично вбивати цю думку в голови москалів. "Спочатку було слово. "
показати весь коментар
16.05.2022 10:42 Відповісти
чукча мерзотная ,косить под инфаркт заканчивай урод,ответить придётся по полной,так что под узкоплёночного косить не надо,факт на лицо ,дрочи опу,времяХ на пороге узкоглазая обезьяна.
показати весь коментар
16.05.2022 11:09 Відповісти
А Я БЫ СПРОСИЛ У РЕЗНИКОВА КТО СДАЛ ЮГОВОСТОК УКРАИНЫ !!!
показати весь коментар
15.06.2022 17:46 Відповісти
 
 