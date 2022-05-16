У Конгресі США планують затвердити допомогу Україні на $40 млрд 18 травня
Очікується, що 18 травня Сенат Конгресу США голосуватиме за схвалення допомоги Україні на $40 млрд.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.
"Ми очікуємо застосувати cloture (процедура, що обмежує дебати до 30 годин)… Сподіваюся, відчутна перевага допоможе нам затвердити допомогу у середу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Igor Uh
показати весь коментар16.05.2022 07:06 Відповісти Посилання
+3 Ан Мур
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+2 Анатолий Точ
показати весь коментар16.05.2022 08:25 Відповісти Посилання
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https://t.me/BerezaJuice/14745 Это - член Палаты представителей Конгресса США, республиканка (трампістка, а хто ж ще?) Марджори Тейлор Грин, сообщает The Washington Post.
Также она аргументировала свое негативное отношение к санкциям против рф тем, что они якобы не действуют. "Позвольте мне спросить вас: из-за всех этих санкций владимир путин прекратил свою войну в Украине? Нет, совсем нет... Знаете что? Я забочусь о нашей стране, США и нашем народе. Вот и все", - заявила Грин.
Она заявила, что США собираются предоставить Украине 40 миллиардов долларов, тогда как в магазинах нельзя найти детскую смесь. Так что популизм свойственен не только нашим политикам.