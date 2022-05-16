У Конгресі США планують затвердити допомогу Україні на $40 млрд 18 травня

Очікується, що 18 травня Сенат Конгресу США голосуватиме за схвалення допомоги Україні на $40 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

"Ми очікуємо застосувати cloture (процедура, що обмежує дебати до 30 годин)… Сподіваюся, відчутна перевага допоможе нам затвердити допомогу у середу", - йдеться в повідомленні.

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