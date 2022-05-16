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Новини Війна
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Росія в односторонньому порядку розірвала угоду про співпрацю із НАТО. Акт від 1997 року не вартує більше нічого, – Бербок

бербок

Дії Росії фактично припинили дію основоположної угоди від 1997-го року про співпрацю між НАТО та РФ.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Російський уряд зробив очевидним, що Основоположний акт між НАТО і Росією не вартує більше нічого. Тому нам тепер слід визнати, що цей базовий акт був в односторонньому порядку розірваний Росією, не НАТО", - сказала Бербок.

Зазначається також, що укладена в 1997-му році угода була покликана розбудувати довіру та обмежити військову присутність обох сторін у східній Європі.

"НАТО припинило практичну співпрацю із Росією у 2014-му після захоплення Москвою українського кримського півострова. Росія закрила свою місію у НАТО та офіс Альянсу у москві в жовтні 2021-го у відповідь на видворення російських дипломатів", - нагадує Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Платформи для діалогу з РФ нема, - Бербок

Автор: 

договір (323) НАТО (6638) росія (66461) співпраця (1069) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+18
Вот и хорошо. Пора НАТО дать звизды Параше.
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16.05.2022 08:29 Відповісти
+17
В яких угод та договорів засрашка взагалі притримується? Абсолютно зайва територія на тілі планети.
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16.05.2022 08:33 Відповісти
+17
Ви такі наївні люди. це ж орки, неофашисти, пора вже давно перестати сприймати їх як якихось співрозмовників, прости господи, партнерів.
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16.05.2022 08:34 Відповісти
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Вот и хорошо. Пора НАТО дать звизды Параше.
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16.05.2022 08:29 Відповісти
Треба терміново почати будувати СП-3. Це допоможе відновити довіру орків.
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16.05.2022 08:32 Відповісти
В яких угод та договорів засрашка взагалі притримується? Абсолютно зайва територія на тілі планети.
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16.05.2022 08:33 Відповісти
Ви такі наївні люди. це ж орки, неофашисти, пора вже давно перестати сприймати їх як якихось співрозмовників, прости господи, партнерів.
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16.05.2022 08:34 Відповісти
Строят из себя абидженных ""опущенных"" россияне казлы вонючие и дебильные чуть что не так сразу в истерику падают на пол и

об пол головой ударяются крича при этой Вэй Вэй россиян бьют и ненавидят тьфу гыдота а не страна массовая шизоидная вывернутая наизнанку логика и мотивация...
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16.05.2022 08:37 Відповісти
вчора подивився Луганського,як він спілкується з орками..Як у нього хватає нервів ,щоб говорити з орками..це просто мозок плавиться від тупості мордора..пропаганда так засрала там голови,що причиино-наслідкові зв'язки геть чисто втрачені.Це неможливо передати словами..хочеться мордою їх в гівно тицяти і показувати,що насправді відбувається,хоча не факт що допоможе,там геть відсутнє елементарне логічне мислення
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16.05.2022 08:46 Відповісти
Достатньо було б щоб з їхніми "людьми" і їхньою інфрастуктурою відбувалось те,що в Україні.
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16.05.2022 08:54 Відповісти
Ті рукожопі тобі відбудують
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16.05.2022 09:10 Відповісти
Пора піднімати питання про постачання нафти і газу по міжнародних договорах, безпосередньо укладених з "Народними республіками" Уренгойською, Іділь-Урал
Головне зараз направити "республікам" пропозиції щодо таких договорів, нехай кацапи "обсмоктують ідею"
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16.05.2022 08:39 Відповісти
З російських телеканалів давно лунали пропозиції перетворити штати у радіаційний попіл.
Або ви не чули, або вважали це жартом. Анн нєт. То були ц є плани. Проспали ви ворога у Європі.
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16.05.2022 08:41 Відповісти
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16.05.2022 08:42 Відповісти
Вот так сегодня сразу взяла и разорвала? А что до сих пор Рашка выполняла договора? Все подписанные договора с рашкой это самообман. Вы еще с наркоманом договор подпишите что он не будет колоться
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16.05.2022 08:47 Відповісти
Продовження терміну дії воєнного стану в Україні є абсурдним та вважаю що вже прийшов час оголосити війну РФ. Саме оголошення війни, надає в правовому полі підстави переведення економіки на військові рейки, після перемоги наділяти наших військових статусом ветеран війни з відповідними пільгами та й перемога, як явище закінчення війни, може існувати лише після неї. Перемога не святкується після закінчення воєнного стану. Адже він цього не передбачає, а може лише закінчитися його термін. От і виходить, що на справді у нас йде війна та є жертви, про неї говорять навіть політики та називають її повномаштабною, а в правовій площині - лише воєнний стан. Він доречний лише як короткостроковий захід підготовки до війни. Але він є абсурдним у разі коли ворог змішує з землею наші міста та села на протязі майже трьох місяців. Затягнення з оголошенням війни, приведе до затягненням ведення військовий дій на території України під час воєнного стану. А по-друге, не слід розраховувати на закриття неба від Європи, адже ми ж самі не оголошуємо ситуацію війною. Ще раз нагадаю що згідно чинного законодавства, ветеранами можуть бути лише ветерани війни, а не воєнного стану. Тим паче, якщо ми називаємо російські військові звірства геноцидом, то прийшов час оголосити війну РФ як окупанту. Ще цікавим залишається факт збирання доказів військових злочинів Путіна, якщо України не оголосила війну. То як він може бути військовим злочинцем, якщо у нас немає війни? З їхнього боку - це військова операція, з нашого - лише довготривалий воєнний стан. Виходить, що цей абсурд з підміною понять, може негативно для України вплинути на міжнародні судові рішення стосовно визнання злочинів Росії. Я навіть можу спрогнозувати російську лінію захисту. Вона буде побудована на тому, що російських військ в Україні не було. Та Росія лише допомогала ДНР у ведені боротьбі за свої права. Саме тому в Україні зараз й відбувається підготовка до самопроголошень республік. Саме тому окупантами знищуються докази участі російської армії. (Андрій Овчаров)
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16.05.2022 08:52 Відповісти
Це - дуже серйозне питання.
Я впевнена, що західні держави консультували наших і щодо цієї теми.

З іншого боку, ніхто фактично вже не говорить про конфлікт (це не 2014), а про війну. Хоч вона і не оголошена.

Думаю, що самого поняття війни достатньо для того, щоб кваліфікувати дії рашки належним чином без формального оголошення.

Війна в її класичному розумінні - збройне протистояння двох держав. (с)

Але я далеко не фахівець, щоб стверджувати, який варіант правильніший для України: оголошувати чи ні. Вважається, що війну повинен оголошуватий той, хто нападає / напав.

В принципі, москалі і оголосили, назвавши її =спєцаперацієй=. Падлюки.
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16.05.2022 09:24 Відповісти
спецоперація - це не оголошена війна, не вводьте людей в оману.
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16.05.2022 10:50 Відповісти
Популізм. Саме це пропихують боти останню неділю.
Це нічого не дасть Україні, але дасть юридичний привід показати саме Україну таким собі агрессором, та відрізати її від постачання ззброєю Заходом. Саме через таке відношення Ічкеріі не отримала підтримки, коли її виставили ворогом та агресивною не контрольованою територією. Більше того, всі права людей будуть обмежені, назавжди. тому що тліюча війна буде з рашкою вічна. Це лише дасть Заходу привід припинити постачання зброї та ізолювати Україну від світу. Тим паче що саме війна - прямо заборонена оон, і це також привід накласти санкціі. І саме тому всі воєнні дії агресорів відбуваються як "воєнні операціі".
Ви хочете добити країну зсередини?
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16.05.2022 10:49 Відповісти
Так вроде другой немец ,Бисмарк , давным давно все насчет договоров с Россией растолковал! Забыли что ли ?
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16.05.2022 09:05 Відповісти
Останутся, голодные, без окорочка . Я реально не понимаю, этих ********* , там отсутствует, всякая логика к примеру, перестать поставлять электричество в Финляндию
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16.05.2022 09:15 Відповісти
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16.05.2022 09:59 Відповісти
Позор! НАТО должен был разорвать договор сразу после 24 февраля.
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16.05.2022 10:03 Відповісти
Згадайте слова старого Бісмарка
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16.05.2022 10:14 Відповісти
 
 