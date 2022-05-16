Росія в односторонньому порядку розірвала угоду про співпрацю із НАТО. Акт від 1997 року не вартує більше нічого, – Бербок

Дії Росії фактично припинили дію основоположної угоди від 1997-го року про співпрацю між НАТО та РФ.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Російський уряд зробив очевидним, що Основоположний акт між НАТО і Росією не вартує більше нічого. Тому нам тепер слід визнати, що цей базовий акт був в односторонньому порядку розірваний Росією, не НАТО", - сказала Бербок.

Зазначається також, що укладена в 1997-му році угода була покликана розбудувати довіру та обмежити військову присутність обох сторін у східній Європі.

"НАТО припинило практичну співпрацю із Росією у 2014-му після захоплення Москвою українського кримського півострова. Росія закрила свою місію у НАТО та офіс Альянсу у москві в жовтні 2021-го у відповідь на видворення російських дипломатів", - нагадує Reuters.

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