Росія в односторонньому порядку розірвала угоду про співпрацю із НАТО. Акт від 1997 року не вартує більше нічого, – Бербок
Дії Росії фактично припинили дію основоположної угоди від 1997-го року про співпрацю між НАТО та РФ.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Російський уряд зробив очевидним, що Основоположний акт між НАТО і Росією не вартує більше нічого. Тому нам тепер слід визнати, що цей базовий акт був в односторонньому порядку розірваний Росією, не НАТО", - сказала Бербок.
Зазначається також, що укладена в 1997-му році угода була покликана розбудувати довіру та обмежити військову присутність обох сторін у східній Європі.
"НАТО припинило практичну співпрацю із Росією у 2014-му після захоплення Москвою українського кримського півострова. Росія закрила свою місію у НАТО та офіс Альянсу у москві в жовтні 2021-го у відповідь на видворення російських дипломатів", - нагадує Reuters.
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об пол головой ударяются крича при этой Вэй Вэй россиян бьют и ненавидят тьфу гыдота а не страна массовая шизоидная вывернутая наизнанку логика и мотивация...
Головне зараз направити "республікам" пропозиції щодо таких договорів, нехай кацапи "обсмоктують ідею"
Або ви не чули, або вважали це жартом. Анн нєт. То були ц є плани. Проспали ви ворога у Європі.
Я впевнена, що західні держави консультували наших і щодо цієї теми.
З іншого боку, ніхто фактично вже не говорить про конфлікт (це не 2014), а про війну. Хоч вона і не оголошена.
Думаю, що самого поняття війни достатньо для того, щоб кваліфікувати дії рашки належним чином без формального оголошення.
Війна в її класичному розумінні - збройне протистояння двох держав. (с)
Але я далеко не фахівець, щоб стверджувати, який варіант правильніший для України: оголошувати чи ні. Вважається, що війну повинен оголошуватий той, хто нападає / напав.
В принципі, москалі і оголосили, назвавши її =спєцаперацієй=. Падлюки.
Це нічого не дасть Україні, але дасть юридичний привід показати саме Україну таким собі агрессором, та відрізати її від постачання ззброєю Заходом. Саме через таке відношення Ічкеріі не отримала підтримки, коли її виставили ворогом та агресивною не контрольованою територією. Більше того, всі права людей будуть обмежені, назавжди. тому що тліюча війна буде з рашкою вічна. Це лише дасть Заходу привід припинити постачання зброї та ізолювати Україну від світу. Тим паче що саме війна - прямо заборонена оон, і це також привід накласти санкціі. І саме тому всі воєнні дії агресорів відбуваються як "воєнні операціі".
Ви хочете добити країну зсередини?