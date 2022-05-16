Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 229 дітей, 421 - поранено, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 16 травня 2022 року більше ніж 650 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів, 229 дітей загинуло та понад 421 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 140, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Також повідомляється, що 14 травня внаслідок обстрілу ворогом с.Леб’яже Чугуївського району Харківської області отримав поранення 15-річний хлопчик.

"Стало відомо, що 8 березня у результаті авіаудару військами РФ по м. Маріуполю Донецької області загинула 15-річна дівчина. А 18 березня через обстріл окупантами міста - 16-річний підліток", - інформують в Офісі генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 227 дітей, 420 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1748 закладів освіти. При цьому 144 з них зруйновано повністю.