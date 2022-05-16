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Новини Війна
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Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 229 дітей, 421 - поранено, - Офіс генпрокурора

дети,діти

Станом на ранок 16 травня 2022 року більше ніж 650 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів, 229 дітей загинуло та понад 421 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 140, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Також повідомляється, що 14 травня внаслідок обстрілу ворогом с.Леб’яже Чугуївського району Харківської області отримав поранення 15-річний хлопчик.

"Стало відомо, що 8 березня у результаті авіаудару військами РФ по м. Маріуполю Донецької області загинула 15-річна дівчина. А 18 березня через обстріл окупантами міста - 16-річний підліток", - інформують в Офісі генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 227 дітей, 420 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1748 закладів освіти. При цьому 144 з них зруйновано повністю.

Автор: 

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Продовження терміну дії воєнного стану в Україні є абсурдним та вважаю що вже прийшов час оголосити війну РФ. Саме оголошення війни, надає в правовому полі підстави переведення економіки на військові рейки, після перемоги наділяти наших військових статусом ветеран війни з відповідними пільгами та й перемога, як явище закінчення війни, може існувати лише після неї. Перемога не святкується після закінчення воєнного стану. Адже він цього не передбачає, а може лише закінчитися його термін. От і виходить, що на справді у нас йде війна та є жертви, про неї говорять навіть політики та називають її повномаштабною, а в правовій площині - лише воєнний стан. Він доречний лише як короткостроковий захід підготовки до війни. Але він є абсурдним у разі коли ворог змішує з землею наші міста та села на протязі майже трьох місяців. Затягнення з оголошенням війни, приведе до затягненням ведення військовий дій на території України під час воєнного стану. А по-друге, не слід розраховувати на закриття неба від Європи, адже ми ж самі не оголошуємо ситуацію війною. Ще раз нагадаю що згідно чинного законодавства, ветеранами можуть бути лише ветерани війни, а не воєнного стану. Тим паче, якщо ми називаємо російські військові звірства геноцидом, то прийшов час оголосити війну РФ як окупанту. Ще цікавим залишається факт збирання доказів військових злочинів Путіна, якщо України не оголосила війну. То як він може бути військовим злочинцем, якщо у нас немає війни? З їхнього боку - це військова операція, з нашого - лише довготривалий воєнний стан. Виходить, що цей абсурд з підміною понять, може негативно для України вплинути на міжнародні судові рішення стосовно визнання злочинів Росії. Я навіть можу спрогнозувати російську лінію захисту. Вона буде побудована на тому, що російських військ в Україні не було. Та Росія лише допомогала ДНР у ведені боротьбі за свої права. Саме тому в Україні зараз й відбувається підготовка до самопроголошень республік. Саме тому окупантами знищуються докази участі російської армії.
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16.05.2022 08:51 Відповісти
В цьому разі орки почнуть в себе офіційну примусову мобілізацію гівна. А поки війна не оголошена, вони це не можуть зробити, лише приховано. Мабуть це основний момент чому її не оголошують. Та й зараз все і так працює на перемогу. Ленд ліз той же...

Велика біда що ці суки викрали тисячі дітей і вивезли в мордор. Лише з Херсону вкрали 50 дітей-сиріт і вивезли в Крим.
Маю надію що всі діти будуть повернуті до України після тотальної переомги над ордою.
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16.05.2022 12:03 Відповісти
229 детей. И это только те что официально признаны убитыми орками. Реального количества не знает ни кто. Может в одном только Мариуполе число погибших детей в разы больше.
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16.05.2022 08:59 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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16.05.2022 09:21 Відповісти
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16.05.2022 10:09 Відповісти
 
 