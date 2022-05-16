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Лукашенко не хоче воювати з Україною: боїться відповіді й санкцій, - розвідка Великої Британії

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, балансує між підтримкою Росії і бажанням уникнути прямої участі своїх військ у російсько-українській війні, аби країни Заходу не запроваджували ще більше санкцій проти його режиму.

Про це йдеться у черговому повідомленні розвідки Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Білорусі Лукашенко, ймовірно, балансує на межі підтримки російського вторгнення і бажання уникнути прямої військової участі через ризик західних санкцій, помсти українців та можливе невдоволення білоруських військ", - йдеться у повідомленні.

Британські розвідники зазначають, що Білорусь на початку травня оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів протиповітряної оборони, артилерії та ракетних військ на полігонах на заході країни.

Дивіться: Лукашенко похвалив ЗСУ перед своїм оточенням за ефективні операції мобільних груп українських захисників. ВIДЕО

"Присутність білоруських сил біля кордону, ймовірно, зафіксує українські війська, тому вони не можуть розгортатися для підтримки операцій на Донбасі", - йдеться у звіті.

Але при цьому, попри попередні припущення, білоруські війська ще не були безпосередньо залучені до конфлікту. Територію Білорусі використовували лише як плацдарм для наступу на Київ та Чернігів. Також Росія здійснила з території Білорусі ракетні удари та повітряні вильоти.

Також читайте: Малоймовірно, що Лукашенко найближчим часом дасть вказівку своїй армії вторгнутися на територію України, - Денисенко

Автор: 

Білорусь (7987) Велика Британія (5687) Лукашенко Олександр (2668) розвідка (3894)


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Топ коментарі
+23
хто повісить?білоруси?..ой не смішіть...ви почитайте тих білорусів,що вони пишуть, в своїх так званих "опозиційних" сайтах ,вони чекають що ВСУ прийде їх звільняти..а вони по хатах і з телевізора будуть дивитись.
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16.05.2022 09:58 Відповісти
+16
Бульбафюрер щас принесёт карту и покажет,где он не хочет воевать с Украиной.)
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16.05.2022 09:53 Відповісти
+14
Нікого вже не колише, чого хоче найвища посадова особа білорашки.
Вони вже воюють по факту, є учасником війни на стороні окупантів.

А решта - то просто словесна порнографія.
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16.05.2022 09:56 Відповісти
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спецпризначенці були в Бучі Гостомелі Ірпіні Бородянці, і ракети 700 майже, і літаки ********... все що вні робить це торгує з зешоблою за спинами українців, якби зешобла розірвала дип і торгові відносини 24 лютого, всі би війська були тут
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16.05.2022 09:50 Відповісти
А те кача дрібно скаче,
А та курка-чубатурка По садочку ходить та й ходить,
Курчаточок водить та й водить.
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16.05.2022 09:50 Відповісти
Лука даже не санкций боится. Он уже и так весь в дерьме. Он боится что всех его лукашистов в Украине перебьют и останется один на один со своим народом без защиты, который его на березе повесит
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16.05.2022 09:53 Відповісти
хто повісить?білоруси?..ой не смішіть...ви почитайте тих білорусів,що вони пишуть, в своїх так званих "опозиційних" сайтах ,вони чекають що ВСУ прийде їх звільняти..а вони по хатах і з телевізора будуть дивитись.
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16.05.2022 09:58 Відповісти
А ... і до речі гордяться успіхами ЗСУ..ніби то їх армія ЗСУ...
Ви згадайте, шо на днях Ціхановська наплела за Київ.
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16.05.2022 10:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kSHAkghVUmg ЧОРНОВІЛ поставив жорсткі питання білоруській опозиції
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16.05.2022 10:31 Відповісти
Киньте ссилочку будь ласка , хочу почитати що та радістка ***** розказує світу
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16.05.2022 10:32 Відповісти
Размечтались
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16.05.2022 10:20 Відповісти
ахах ... это да ... особенно мне нравится их главный, якобы либеральный сайт хартия97 ... с ручной модерацией комментариев аля Аушвиц и новостями типа одна гадалка сказала 🤣

белорусы это этнический компонент среди восточных славян, но не сложившаяся политическая нация ... у них не было республиканской формы правления за всю историю, а все новое время, пока их рашисты заливали нефтью по себестоимости, они называли себя помярковаными, а по факту они просто терпилы 😀

часть из них действительно ждет что их освободит ВСУ .... а некоторые наоборот гонят на Украину, типа после 2020 года, когда они там с надувными шариками и цветами решили устроить революцию, Украина их якобы не поддержала

не нужно придаваться илюзиям, белорашисты черти еще хуже рашистов, ибо враг подлый хуже чем открытый .... я читал на их сайтах комментарии в сторону Украины до 2020 года, и это был трешак, а когда их в 2020 бульбафюрер причесал, так они сразу переобулись
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16.05.2022 10:52 Відповісти
Если вы украинцы такие свободолюбивые, почему жители Херсона до сих пор не скинули оккупантов, а сидят под властью рашки, в чем дело?
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20.05.2022 11:16 Відповісти
Бульбафюрер щас принесёт карту и покажет,где он не хочет воевать с Украиной.)
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16.05.2022 09:53 Відповісти
лукашенка завжди балансує..житрюча тварюка...памятаю як він говорив салавьйову----да ми валодя за трі,максімум четирє дня Києв вазьмьом
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16.05.2022 09:55 Відповісти
Головне,чого він лякається,те що війська можуть приєднатися до ЗСУ,щоб деокупувати Белорусь і загратувати Лукашенка!
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16.05.2022 09:55 Відповісти
Нікого вже не колише, чого хоче найвища посадова особа білорашки.
Вони вже воюють по факту, є учасником війни на стороні окупантів.

А решта - то просто словесна порнографія.
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16.05.2022 09:56 Відповісти
Санкції вже є,у річному еквіваленті до 18 млрд.дол це більше половини бюджету.Наступного року лукашенку немає буде чим платити силовикам за лояльність,я вже не згадую іншу соціальну сферу.
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16.05.2022 09:57 Відповісти
В гонке на лафетах пока явно с отрывом побеждает Гитлер путлер, но еще не вечер и первым к финишу может приехать александрино лукашини
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16.05.2022 09:59 Відповісти
Він уже воює, бо дозволяє обстрілювати нас зі своєї території.
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16.05.2022 10:00 Відповісти
Ксеніє! Не знаю як з ракетами, а от бомби, що нам на голови сипали більше місяця - з білоруських складів! Я ще курсантом їздив у "виїздні варти" і охороняв при перевезеннях ************** А потім у нас при в/ч були склади Так що мені відомо, якої мороки при завантаженні-розвантаженні це вимагає та скільки вагонів треба, щоб перевезти таку кількість авіабомб А кацапи ж збиралися "одним махом" нас перемогти! Тому, якщо й привезли з собою в Білорусь авіаційне озброєння - то тільки ракети! Саме ними вони по Чернігову (в тому числі) і молотили перший час А потім на бомби перейшли!
А зараз із Росії підходять ешелони з бомбами і розвантажуються на білоруських складах - ***** повертає "позичене"!
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16.05.2022 10:44 Відповісти
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16.05.2022 10:01 Відповісти
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16.05.2022 10:04 Відповісти
Он не ваших санкций боится. он боится ВСУ. Не может таракан остаться без своих силовиков
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16.05.2022 10:02 Відповісти
Так це факт..він боїться ЗСУ..на недавньому його збіговиську він просто хвалив ЗСУ...а поруч сиділи його генерали з такими мордами ,як у сабак
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16.05.2022 10:08 Відповісти
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16.05.2022 10:02 Відповісти
Шоб там и подохли сегодня в кремле на встрече,******...
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16.05.2022 10:11 Відповісти
Україну з білорусії овочами обстрілюють?
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16.05.2022 10:11 Відповісти
Главная проблема Картофельного Папы как бы выкрутится за счет предательства Путина.
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16.05.2022 10:03 Відповісти
А где новость, что синепалый потащил свою задницу по вызову на маскву? Прямо сейчас.
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16.05.2022 10:08 Відповісти
ааа...точно..він має к нагє припасти )(уйла,там збіговисько ОДКБ .)(уйло шукає резерв,щоб набрати м'со на убой
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16.05.2022 10:10 Відповісти
Санкции он уже заработал, ответка придет в скором будущем.
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16.05.2022 10:08 Відповісти
З бульби виходят непогані драники,до бурятського шашличка,файна річ!!!!))))
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16.05.2022 10:09 Відповісти
вони вже воюють з нами.....з іх території ракетні атаки та вхід рашистів.....падли бульбашскі
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16.05.2022 10:11 Відповісти
В лукашенка ніхто не питав дозволу на введення московськиї військ в Біларусь, для дій звідти по Україні. Путін сказав "надо", тай усе.
9-ти мільйонна Біларусь, притому що більшість біларусів тупо вважає себе з кацапами одним народом, не має ніяких шансів воювати проти 140 мільйонної країни, в якій майже все населення налаштоване на захоплення всього що тільки вдасться.
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16.05.2022 10:14 Відповісти
9 миллионов беларусов не в состоянии воевать со 140 лимонами кацапов, а 5 миллионов финнов в состоянии. Может дело не столько в количестве а в мотивации?
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16.05.2022 10:22 Відповісти
5 миллионов финнов все были патриотами. 9 миллионов беларусов, из которых большая часть, если кто не считает московитов одним народом, то считают братьями, притом старшими. Поэтому виноват не только лукашенко, а беларусский народ в целом.
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16.05.2022 11:40 Відповісти
Ох как заговорили, тогда у вас уже четверть Украины такие же как мы получается, сидят в херсоне мелитополе под властью рашки молчат.
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20.05.2022 11:19 Відповісти
Нам їм за це сказать "дякую"?!!!
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16.05.2022 10:48 Відповісти
білоруський манкурт лукашеску ,.апріорі не може противитися мацковському "хозяїну-орку" "капутіну куйлу большому" .З цією білоруською гнидою,котра незаловго до війни запевняла різьних"зелених слуг" в тому, що з території Білорусії ніколи війна не прийде в Україну, завжди потрібно бути на готові і ні на хвилину не спускати з нього уваги.Воно гірше скаженої собаки,адже скажена собака не завжди може вкусити людину, ця підла гнида кусає завжди .
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16.05.2022 10:17 Відповісти
таракан3% всё таки атаковала Украину!
Пусть оно, лучше ищет виновных в атаке и под конвоем, передаст Украине! Может и рейтинг таракана подымется до 0,8%, хоть кто то будет передачи слать в тюрьму, когда восторжествует закон...
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16.05.2022 10:27 Відповісти
ЧОРНОВІЛ поставив жорсткі питання білоруській опозиції https://www.youtube.com/watch?v=kSHAkghVUmg
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16.05.2022 10:32 Відповісти
Лука - не дурень. Поки з його території рашисти бомбили Україну, він ще міг якось виправдатись. Мене ніхто навіть не питав, я був у них в заручниках. Друга справа, якщо він, як верховний головнокомандувач, віддасть наказ почати війну проти Україні, то він стає таким самим військовим злочинцем як Путлер. Він - лис хитрий і чудово це розуміє. Тим більше, що він вже добре усвідомив - за два дні нічого не вийшло. До того ж, його армії наші ЗСУ можуть пі#дюлєй наваляти, а воно йому треба?
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16.05.2022 10:37 Відповісти
Він уже злочинець! Юридичною мовою кримінального кодексу: "ПОСІБНИК" - "Особа, що надала приміщення, транспортні засоби, знаряддя для вчинення злочину та переховувала злочинців чи вкрадене, а також іншим способом сприяла вчиненню злочинних дій... "
Територію надав? ТАК!!!
Пальним забезпечував? ТАК!!!
********** авіаційні (а може не тільки авіаційні і не тільки **********) передав? ТАК!!!
Аеродроми та їх інфраструктуру у розпорядження росіян надав? ТАК!!!
Хіба цього мало?!!!
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16.05.2022 11:34 Відповісти
чего уже человеку со справкой с дурки бояться... он с 24 февраля соучастник войны против Украины... саня, дурик ты, окстись... лучше застрелись...
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16.05.2022 10:39 Відповісти
Важливо що падла відтягує енну кількість наших військ
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16.05.2022 12:21 Відповісти
Що там ***** на болотах ОДКБістам збіговисько влаштував ?
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16.05.2022 13:01 Відповісти
Лукаш очкує.
Воно, дєбільне, збиралось до Лондона за 3 дні дойти, а потім побачило, що таке Чернігівська ТрО.
Тепер очкує...
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16.05.2022 15:15 Відповісти
Лукашенко надо вступать в НАТО, чтоб его русские друзья не пристрелили, я отталкиваясь от той теории, что если Лукашенко объявит войну Украине, его сразу же застрелят русские товарищи и возьмут власть в Белоруссии в свои руки.
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16.05.2022 16:11 Відповісти
Він боїться що його с воїж задавять на другу добу.Або наші війська задавлять і повісять.
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16.05.2022 16:51 Відповісти
 
 