Лукашенко не хоче воювати з Україною: боїться відповіді й санкцій, - розвідка Великої Британії
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, балансує між підтримкою Росії і бажанням уникнути прямої участі своїх військ у російсько-українській війні, аби країни Заходу не запроваджували ще більше санкцій проти його режиму.
Про це йдеться у черговому повідомленні розвідки Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Білорусі Лукашенко, ймовірно, балансує на межі підтримки російського вторгнення і бажання уникнути прямої військової участі через ризик західних санкцій, помсти українців та можливе невдоволення білоруських військ", - йдеться у повідомленні.
Британські розвідники зазначають, що Білорусь на початку травня оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів протиповітряної оборони, артилерії та ракетних військ на полігонах на заході країни.
"Присутність білоруських сил біля кордону, ймовірно, зафіксує українські війська, тому вони не можуть розгортатися для підтримки операцій на Донбасі", - йдеться у звіті.
Але при цьому, попри попередні припущення, білоруські війська ще не були безпосередньо залучені до конфлікту. Територію Білорусі використовували лише як плацдарм для наступу на Київ та Чернігів. Також Росія здійснила з території Білорусі ракетні удари та повітряні вильоти.
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А та курка-чубатурка По садочку ходить та й ходить,
Курчаточок водить та й водить.
Ви згадайте, шо на днях Ціхановська наплела за Київ.
нравитсяих главный, якобы либеральныйсайт хартия97 ... с ручной модерацией комментариев аля Аушвиц и новостями типа одна гадалка сказала 🤣
белорусы это этнический компонент среди восточных славян, но не сложившаяся политическая нация ... у них не было республиканской формы правления за всю историю, а все новое время, пока их рашисты заливали нефтью по себестоимости, они называли себя помярковаными, а по факту они просто терпилы 😀
часть из них действительно ждет что их освободит ВСУ .... а некоторые наоборот гонят на Украину, типа после 2020 года, когда они там с надувными шариками и цветами решили устроить революцию, Украина их якобы не поддержала
не нужно придаваться илюзиям, белорашисты черти еще хуже рашистов, ибо враг подлый хуже чем открытый .... я читал на их сайтах комментарии в сторону Украины до 2020 года, и это был трешак, а когда их в 2020 бульбафюрер причесал, так они сразу переобулись
Вони вже воюють по факту, є учасником війни на стороні окупантів.
А решта - то просто словесна порнографія.
Гитлерпутлер, но еще не вечер и первым к финишу может приехать александрино лукашини
А зараз із Росії підходять ешелони з бомбами і розвантажуються на білоруських складах - ***** повертає "позичене"!
9-ти мільйонна Біларусь, притому що більшість біларусів тупо вважає себе з кацапами одним народом, не має ніяких шансів воювати проти 140 мільйонної країни, в якій майже все населення налаштоване на захоплення всього що тільки вдасться.
Пусть оно, лучше ищет виновных в атаке и под конвоем, передаст Украине! Может и рейтинг таракана подымется до 0,8%, хоть кто то будет передачи слать в тюрьму, когда восторжествует закон...
Територію надав? ТАК!!!
Пальним забезпечував? ТАК!!!
********** авіаційні (а може не тільки авіаційні і не тільки **********) передав? ТАК!!!
Аеродроми та їх інфраструктуру у розпорядження росіян надав? ТАК!!!
Хіба цього мало?!!!
Воно, дєбільне, збиралось до Лондона за 3 дні дойти, а потім побачило, що таке Чернігівська ТрО.
Тепер очкує...