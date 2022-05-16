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Повідомлення про вихід захисників "Азовсталі" з білим прапором - це фейк, - радник мера Маріуполя Андрющенко

азовсталь

Окупанти вже тричі повідомляли про взяття в полон всіх оборонців Маріуполя. Чергове повідомлення - такий самий фейк.

Про це пише радник мера міста Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни не принияють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів. Більшість наземних операцій ведуться на периметрі заводу. Ніякого глобального наближення не відбувається, саме через те зростає щільність обстрілів", - повідомив він.

Андрющенко нагадав, що росіяни вже тричі повідомляли про нібито полон всіх захисників Маріуполя, і щоразу ця інформація виявлялася фейком.

"З урахуванням інформації, що ми отримували з фільтраційного табору у Безимянне, інформаційних джерел України та самим характером джерела повідомлення про "вийшли з білим прапором" наполягаєм на черговому фейку. Не новина", - написав радник мера.

Також читайте: Путін не дає згоди на евакуацію українських захисників з "Азовсталі", - Маляр

Автор: 

Маріуполь (3254) фейк (750) Азовсталь (447) Андрющенко Петро (700)


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Топ коментарі
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Запад по-прежнему не хочет выходить из зоны комфорта - мнение 16 мая, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/05/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d0%b7.html#comments Комментарии: 1



Весь мир ПРОСИТ выродка Владимира Путина, чьи войска насилуют и убивают детей в Украине, чтобы он смилостивился и дал коридор для защитников Мариуполя. Ничто так не характеризует слабоволие современных лидеров, как эти унизительные мольбы, обращенные к чудовищу, сброд которого мог бы быть физически уничтожен в течение недели, если бы упомянутая выше воля к этому - была.

Такое мнение https://www.facebook.com/aleksandrkushnar высказал в Фейсбуке известный российский журналист и публицист Александр Кушнарь.

У НАТО есть все возможности для того, чтобы не ПРОСИТЬ Путина, а сделать так, чтобы просил ОН - о пощаде.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/05/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4.html Путин провел репетицию своего последнего слова на Мариупольском процессе - Пионтковский

Задумайтесь, до чего мы дожили: жены бойцов батальона «Азов» говорят о том, что их мужья готовятся к последнему бою, а окружающий мир бессильно вздыхает со словами «Путин не соглашается на предложения!» Эта беззубость тем более поражает на фоне того, с какой скоростью то же НАТО, которое недавно отказывало Украине в членстве, принимает сейчас в свои ряды Финляндию с Швецией и даже дает им гарантии промежуточной безопасности, совершенно не боясь «разозлить» Владимира Путина.

Так ответьте мне: если его нельзя разозлить ни Финляндией и Швецией в НАТО, если его нельзя разозлить ленд-лизом для Украины и если его нельзя разозлить сообщениями американских СМИ о помощи разведки США в уничтожении русских генералов, то почему его можно разозлить тем, что Пентагон объявит сектор вокруг Мариуполя и эвакуационный путь из него защищенными зонами, где в случае, если упадет хоть один русский снаряд, то всё это сборище путинских убийц будет ликвидировано точечными ударами с моря и воздуха?

В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/04/%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD.html Именно на Зеленском лежит ответственность за Мариуполь - Бутусов

Ответ здесь только один: Запад по-прежнему не хочет выходить из зоны комфорта.

Так уж и быть, даст Украине столько оружия, чтобы она сломала Россию, но рисковать самим?

Зачем, если можно пойти по пути наименьшего сопротивления и опереться на горстку людей, готовых пить техническую воду, спать по два часа в день и штурмовать десятикратно превосходящего врага «Джавелинами», который в ответ сбрасывает противобункерные и прочие запрещенные снаряды?

Такова логика Запада, и это логика пресыщенных мещан.

К счастью, общий сдвиг все же наметился, но до цели, которая состоит в возвращении к приоритету гуманизма над «валовым внутренним продуктом», нашему «цивилизованному мирку» еще неимоверно далеко.
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16.05.2022 13:55 Відповісти
+5
Проскочила інфа шо кацапи на будь-яких умовах вимінюють своїх плєнних каДиркіних ослойобів то чому ослойобів горних повіддавали??(хоча вони були) якщо у нас Азов 3-й місяць в блокаді!
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16.05.2022 10:57 Відповісти
+4
так ..теж чув цю інфу...дон кадиров напевно дорого дає за своїх ,бо він в майбутьньому ,хоче царювати в маскві.там же народонасєлєнія рашки,сруть в штани при вигляді кадировців
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16.05.2022 12:12 Відповісти
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Азов крепко подготовился оборону держать на азовстали👍💪. Но уже скоро три месяца в осаде❗Это что то странное☝👍
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16.05.2022 10:51 Відповісти
Наподобие ситуация была в Крыму в катакомбах во время 2-й мировой❗
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16.05.2022 10:52 Відповісти
теж саме Брестська фортеця
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16.05.2022 11:54 Відповісти
Не те саме, Брестська трималась куда як менше, 12 днів
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16.05.2022 17:53 Відповісти
Проскочила інфа шо кацапи на будь-яких умовах вимінюють своїх плєнних каДиркіних ослойобів то чому ослойобів горних повіддавали??(хоча вони були) якщо у нас Азов 3-й місяць в блокаді!
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16.05.2022 10:57 Відповісти
так ..теж чув цю інфу...дон кадиров напевно дорого дає за своїх ,бо він в майбутьньому ,хоче царювати в маскві.там же народонасєлєнія рашки,сруть в штани при вигляді кадировців
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16.05.2022 12:12 Відповісти
‼️Внимание. Мариуполь. Для распространения‼️

россия в Мариуполе готовит самую большую подделку «свидетельств свидетелей» о том, что Мариуполь был уничтожен украинскими военными. Свидетельства будут подготовлены жителями Мариуполя, которые остались в городе, в письменной форме.

Для проведения такой операции российские оккупанты объявили начало регистрации на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи. За жилье - 500 тыс. рублей (ориентировочно 6 тыс. долларов США), за погибшего члена семьи - 3 млн. рублей. (ориентировочно 33 тыс. долларов США)
Регистрация заявлений на компенсацию проводят в помещении школы №9. Однако при представлении собственноручно составленного письменного заявления мариупольцы должны обязательно отметить, что имущество «было уничтожено украинскими военными», а близкие «убиты украинской армией». В случае отсутствия/отказа такой отметки оккупанты сообщают, что никакая компенсация произведена не будет. Учитывая психологическое давление и состояние информационной блокады, мариупольцы в надежде подают заявления с соответствующими примечаниями.
В итоге россия получает десятки тысяч собственноручно составленных письменных «свидетельств» о «зверствах украинской армии».

Которые должны использоваться для влияния на международное мнение, в т.ч. с широкой оглаской через пропагандистские медиа-каналы, продолжающие свою деятельность на территории стран ЕС.

В реальности проведение подобной компенсации не возможно. Только на выполнение этих обещаний мариупольцам россия должна потратить не менее 2,5 млрд долларов США. Что в текущем состоянии экономики россии невозможно.
https://t.me/tanya_adams/2863
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16.05.2022 13:35 Відповісти
Скорее всего всё, что Вы написали - правда.
Но есть одно но

Россия не будет должна доллары, так как выплаты обещают в рублях, в них и дадут.
Предполагается, что там же эти рубли будут тратиться.
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16.05.2022 15:15 Відповісти
Шойху побєждал Сирию кажись 4 раза ...путлер от счастья такого наградил оленевода медалькой...
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16.05.2022 11:08 Відповісти
десь на ютюбі було "Азов" це залізо і сталь
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16.05.2022 12:13 Відповісти
Запад по-прежнему не хочет выходить из зоны комфорта - мнение 16 мая, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/05/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d0%b7.html#comments Комментарии: 1



Весь мир ПРОСИТ выродка Владимира Путина, чьи войска насилуют и убивают детей в Украине, чтобы он смилостивился и дал коридор для защитников Мариуполя. Ничто так не характеризует слабоволие современных лидеров, как эти унизительные мольбы, обращенные к чудовищу, сброд которого мог бы быть физически уничтожен в течение недели, если бы упомянутая выше воля к этому - была.

Такое мнение https://www.facebook.com/aleksandrkushnar высказал в Фейсбуке известный российский журналист и публицист Александр Кушнарь.

У НАТО есть все возможности для того, чтобы не ПРОСИТЬ Путина, а сделать так, чтобы просил ОН - о пощаде.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/05/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4.html Путин провел репетицию своего последнего слова на Мариупольском процессе - Пионтковский

Задумайтесь, до чего мы дожили: жены бойцов батальона «Азов» говорят о том, что их мужья готовятся к последнему бою, а окружающий мир бессильно вздыхает со словами «Путин не соглашается на предложения!» Эта беззубость тем более поражает на фоне того, с какой скоростью то же НАТО, которое недавно отказывало Украине в членстве, принимает сейчас в свои ряды Финляндию с Швецией и даже дает им гарантии промежуточной безопасности, совершенно не боясь «разозлить» Владимира Путина.

Так ответьте мне: если его нельзя разозлить ни Финляндией и Швецией в НАТО, если его нельзя разозлить ленд-лизом для Украины и если его нельзя разозлить сообщениями американских СМИ о помощи разведки США в уничтожении русских генералов, то почему его можно разозлить тем, что Пентагон объявит сектор вокруг Мариуполя и эвакуационный путь из него защищенными зонами, где в случае, если упадет хоть один русский снаряд, то всё это сборище путинских убийц будет ликвидировано точечными ударами с моря и воздуха?

В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/04/%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD.html Именно на Зеленском лежит ответственность за Мариуполь - Бутусов

Ответ здесь только один: Запад по-прежнему не хочет выходить из зоны комфорта.

Так уж и быть, даст Украине столько оружия, чтобы она сломала Россию, но рисковать самим?

Зачем, если можно пойти по пути наименьшего сопротивления и опереться на горстку людей, готовых пить техническую воду, спать по два часа в день и штурмовать десятикратно превосходящего врага «Джавелинами», который в ответ сбрасывает противобункерные и прочие запрещенные снаряды?

Такова логика Запада, и это логика пресыщенных мещан.

К счастью, общий сдвиг все же наметился, но до цели, которая состоит в возвращении к приоритету гуманизма над «валовым внутренним продуктом», нашему «цивилизованному мирку» еще неимоверно далеко.
показати весь коментар
16.05.2022 13:55 Відповісти
Так нужно определиться
Он либо выродок, либо гуманист.
А то в одном предложении эти два термина смотрятся дико.
Ненормально просить от выродка гуманности
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16.05.2022 15:18 Відповісти
Що це, пля, за армія?! когось постійно просять, і Папу Римського, і Ердогана, і Євробачення... Зеленський приніс нам війну, тепер несе нам ганьбу
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17.05.2022 00:17 Відповісти
зеля здав наших Воїнів в полон! На тортури,муки і вірну смерть!
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17.05.2022 05:06 Відповісти
Зеля не приказал Азову держать оборону. Это была воля Азова.
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17.05.2022 07:50 Відповісти
Раненые с Азовстали эвакуировались не в полон, а на обмен.
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17.05.2022 07:51 Відповісти
 
 