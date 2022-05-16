Повідомлення про вихід захисників "Азовсталі" з білим прапором - це фейк, - радник мера Маріуполя Андрющенко

Окупанти вже тричі повідомляли про взяття в полон всіх оборонців Маріуполя. Чергове повідомлення - такий самий фейк.

Про це пише радник мера міста Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни не принияють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів. Більшість наземних операцій ведуться на периметрі заводу. Ніякого глобального наближення не відбувається, саме через те зростає щільність обстрілів", - повідомив він.

Андрющенко нагадав, що росіяни вже тричі повідомляли про нібито полон всіх захисників Маріуполя, і щоразу ця інформація виявлялася фейком.

"З урахуванням інформації, що ми отримували з фільтраційного табору у Безимянне, інформаційних джерел України та самим характером джерела повідомлення про "вийшли з білим прапором" наполягаєм на черговому фейку. Не новина", - написав радник мера.

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