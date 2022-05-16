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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 27,7 тис. осіб, 200 літаків, 165 гелікоптерів, 1 228 танків і 2 974 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 16 травня втрати особового складу противника становлять близько 27,7 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 27700 (+300) осіб ліквідовано,

танків  - 1228 (+8) од,

бойових броньованих машин - 2974 (+16) од,

артилерійських систем - 577 (+22) од,

РСЗВ - 195 (+0) од,

засоби ППО - 89 (+0) од,

літаків - 200 (+0) од,

гелікоптерів  - 165 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 427 (+11),

крилаті ракети - 97 (+2),

кораблі /катери  - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2101 (+14) од,

спеціальна техніка  - 42 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 27,7 тис. осіб, 200 літаків, 165 гелікоптерів, 1 228 танків і 2 974 броньованих машини 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі ЗСУ.

Автор: 

армія рф (18043) Генштаб ЗС (6878) росія (66461) знищення (7702) техніка (1873) втрати (4479)


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Топ коментарі
+23
Финский генерал ответил на угрозы Путина по поводу вступления Финляндии в НАТО:
«Приглашаем вас присоединиться к 200 000 россиянам, которые уже находятся в Финляндии зарытыми в землю на несколько метров после вашей последней попытки в 1939 году».
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16.05.2022 10:53 Відповісти
+13
На XXIV летних Дефлимпийских играх (спортивные соревнования наивысшего уровня для людей, которые не слышат) в Бразилии украинская сборная завоевала 137 наград - 61 золотых, 38 серебряных, 38 бронзовых.
По показателю добытых медалей и по количеству золота Украина - единоличный лидер.

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16.05.2022 10:56 Відповісти
+12
Приємно вражає кількість знищених орківських артсистем - 22 за день це мабудь один з рекордів війни
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16.05.2022 10:58 Відповісти
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Финский генерал ответил на угрозы Путина по поводу вступления Финляндии в НАТО:
«Приглашаем вас присоединиться к 200 000 россиянам, которые уже находятся в Финляндии зарытыми в землю на несколько метров после вашей последней попытки в 1939 году».
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16.05.2022 10:53 Відповісти
нажаль серед цих рускіх людей велика кількість українців. Це зараз московія жене гарматним мясом до нас бурятів, в тамті часи в них вибір був набагато ширший
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16.05.2022 12:05 Відповісти
Це не українці-це хохли.яких кацапи гнали на забій як зараз бурятів.
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16.05.2022 12:43 Відповісти
Не треба називати хохлами заручників тоталітарної системи, яких використовували як гарматне м'ясо!
А козаків, які тисячами гинули в болотах, будуючи нову кацапську столицю ви теж назвете хохлами?
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16.05.2022 14:08 Відповісти
Де вони всі такі сміливі були до 24 лютого?
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16.05.2022 12:57 Відповісти
І це добре. Слава ЗСУ, Слава Україні, Смерть запоребріковой області.
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16.05.2022 10:54 Відповісти
де 201-ший літун, про який вже прозвітували?
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16.05.2022 10:56 Відповісти
"14 травня зенітні ракетні війська Повітряних Сил розпакували третю сотню збитих літаків російських окупантів. Близько 18-ї вечора, на Харківщині, у глибині ворожої території збито 201-й винищувач окупантів. Тип встановлюється".
Джерело:
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16.05.2022 10:57 Відповісти
Значить повного підтвердження ще немає або дані уточнили. Писали вже раніше про статистику, чому вона саме так оновлюється.
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16.05.2022 11:40 Відповісти
На XXIV летних Дефлимпийских играх (спортивные соревнования наивысшего уровня для людей, которые не слышат) в Бразилии украинская сборная завоевала 137 наград - 61 золотых, 38 серебряных, 38 бронзовых.
По показателю добытых медалей и по количеству золота Украина - единоличный лидер.

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16.05.2022 10:56 Відповісти
Футбол. Финал.
Украина - Франция - 1:0
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16.05.2022 11:00 Відповісти
Приємно вражає кількість знищених орківських артсистем - 22 за день це мабудь один з рекордів війни
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16.05.2022 10:58 Відповісти
Антибатарейні радари+американські гаубиці.
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16.05.2022 11:05 Відповісти
Так,то не тільки приємно но і важливо.Думаю це зараз першочерговим завданням перед наступом
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16.05.2022 12:10 Відповісти
Дуже й дуже обнадійливі дані, схоже почали новою точною зброєю точно ліквідувати кацапську арту здалека...
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16.05.2022 22:10 Відповісти
Щось по танкам впали показники, зате зросли по артилерії. Літак наче вже 201 збитий.
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16.05.2022 11:07 Відповісти
Так це ж дуже добре. Танки або закінчуються, або не їдуть в атаку. А артсистеми, то стоять подалі і їх знищення свідчить про можливий контрнаступ/небезпечність оркам бути за лінією фронту
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16.05.2022 11:21 Відповісти
К 20 Чернобаевкам добавилась Змеинобаевка...
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16.05.2022 11:13 Відповісти
https://texty.org.ua/fragments/106683/bytva-za-harkiv-********-peremahaye-zsu-vyjshly-na-kordon-z-rosiyeyu/ Це для тих хто гоне на призидента і на владу .хотіли мене зьїсти і обзивали мене зеленим .ось хто поважае призидента --
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16.05.2022 11:33 Відповісти
Заспокойся, тобі нічого не загрожує - українці не їдять зелене гівно. 💩
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16.05.2022 13:16 Відповісти
+31

Його потрібно судити, а йому нагороди дають.

ось провокатор або колобрант
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16.05.2022 11:39 Відповісти
Хорошо идёт утилизация кацапской арты и бавовняного мясоматериала. СЛАВА ЗСУ!
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16.05.2022 11:57 Відповісти
А де ж 201-й збитий літак, про який відрапортували позавчора?
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16.05.2022 14:04 Відповісти
якими треба бути тупими зомбі щоб після 30 тис трупів далі наступати на іншу державу не відомо для чого
хіба що намародерити,
і ці бомжі мародери хочуть бути в G20 чи G7?
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16.05.2022 14:54 Відповісти
 
 