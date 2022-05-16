Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 27,7 тис. осіб, 200 літаків, 165 гелікоптерів, 1 228 танків і 2 974 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 16 травня втрати особового складу противника становлять близько 27,7 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 27700 (+300) осіб ліквідовано,
танків - 1228 (+8) од,
бойових броньованих машин - 2974 (+16) од,
артилерійських систем - 577 (+22) од,
РСЗВ - 195 (+0) од,
засоби ППО - 89 (+0) од,
літаків - 200 (+0) од,
гелікоптерів - 165 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 427 (+11),
крилаті ракети - 97 (+2),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2101 (+14) од,
спеціальна техніка - 42 (+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі ЗСУ.
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«Приглашаем вас присоединиться к 200 000 россиянам, которые уже находятся в Финляндии зарытыми в землю на несколько метров после вашей последней попытки в 1939 году».
А козаків, які тисячами гинули в болотах, будуючи нову кацапську столицю ви теж назвете хохлами?
Джерело:
По показателю добытых медалей и по количеству золота Украина - единоличный лидер.
Украина - Франция - 1:0
Його потрібно судити, а йому нагороди дають.
ось провокатор або колобрант
хіба що намародерити,
і ці бомжі мародери хочуть бути в G20 чи G7?