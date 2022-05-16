Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 27,7 тис. осіб, 200 літаків, 165 гелікоптерів, 1 228 танків і 2 974 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 16 травня втрати особового складу противника становлять близько 27,7 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 27700 (+300) осіб ліквідовано,

танків - 1228 (+8) од,

бойових броньованих машин - 2974 (+16) од,

артилерійських систем - 577 (+22) од,

РСЗВ - 195 (+0) од,

засоби ППО - 89 (+0) од,

літаків - 200 (+0) од,

гелікоптерів - 165 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 427 (+11),

крилаті ракети - 97 (+2),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2101 (+14) од,

спеціальна техніка - 42 (+0).

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"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі ЗСУ.