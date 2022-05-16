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Новини
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Українська збірна зайняла перше місце на Дефлімпіаді. Це найкращий результат за всю історію

дефлімпіада

Українці за два тижні змагань вибороли 138 медалей: 62 золотих, 38 срібних, 38 бронзових. Наші спортсмени посіли перше місце у загальнокомандному заліку та за загальною кількістю здобутих нагород.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, інформує Цензор.НЕТ.

Збірну України представляли 170 атлетів у 15 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі, боротьбі, велоспорті, волейболі, дзюдо, карате, кульовій стрільбі, легкій атлетиці, плаванні, пляжному волейболі, спортивному орієнтуванні, настільному тенісі, тхеквондо та футболі.

До першої трійки загальнокомандного заліку також увійшли США - 55 нагород (20, 11, 24) та Іран - 40 (14, 12, 14).

Дефлімпійські ігри - це спортивні змагання найвищого рівня для людей, які не чують. Їх проводять із 1924 року, Україна бере участь у змаганнях з 1993.

Також читайте: Україна здобула перші медалі на Invictus Games у Гаазі: взяли золото у штовханні ядра, срібло й бронзу у стрибках в довжину. ФОТОрепортаж

Автор: 

Міністерство молоді та спорту (150) спорт (1637)


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Топ коментарі
+7
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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16.05.2022 11:03 Відповісти
+5
Разом до Перемоги. Бережіть себе
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16.05.2022 11:15 Відповісти
+5
Не учтена золотая медаль за футбол. Украина - Франция - 1:0

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16.05.2022 11:48 Відповісти
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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16.05.2022 11:03 Відповісти
Разом до Перемоги. Бережіть себе
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16.05.2022 11:15 Відповісти
Найбільше здобула Бразилія Але і так радий за наших хлопців і дівчат https://www.deaflympics.com/games/2022-s#countries
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16.05.2022 11:08 Відповісти
В этой таблице указано количество участников, а не медальный зачёт
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16.05.2022 11:45 Відповісти
то вибачаюсь, прогледів
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16.05.2022 11:56 Відповісти
Не учтена золотая медаль за футбол. Украина - Франция - 1:0

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16.05.2022 11:48 Відповісти
Молодці. Україна понад усе.
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16.05.2022 11:50 Відповісти
кацапів погнали, і немає конкуренції, бо в инших країнах люди з обмеженими можливостями живуть у комфорті, тому й не звикли змагатися
на попередніх літніх змаганнях 2017 року кацапстан виборов 199 медалей (85 золотих), а Україна 99 (21 золотих)
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16.05.2022 14:18 Відповісти
Лише такого типу спортивні змагання і має фінансувати держава, а усі олімпійці кацапообнімалки мають йти лісом!
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16.05.2022 15:21 Відповісти
Вітаємо спортсменів з перемогою! Слава Україні!
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16.05.2022 20:57 Відповісти
 
 