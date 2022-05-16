Українська збірна зайняла перше місце на Дефлімпіаді. Це найкращий результат за всю історію

Українці за два тижні змагань вибороли 138 медалей: 62 золотих, 38 срібних, 38 бронзових. Наші спортсмени посіли перше місце у загальнокомандному заліку та за загальною кількістю здобутих нагород.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, інформує Цензор.НЕТ.

Збірну України представляли 170 атлетів у 15 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі, боротьбі, велоспорті, волейболі, дзюдо, карате, кульовій стрільбі, легкій атлетиці, плаванні, пляжному волейболі, спортивному орієнтуванні, настільному тенісі, тхеквондо та футболі.

До першої трійки загальнокомандного заліку також увійшли США - 55 нагород (20, 11, 24) та Іран - 40 (14, 12, 14).

Дефлімпійські ігри - це спортивні змагання найвищого рівня для людей, які не чують. Їх проводять із 1924 року, Україна бере участь у змаганнях з 1993.

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