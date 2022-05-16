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Новини Війна
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З території РФ обстріляно прикордонні населені пункти на Чернігівщині та Сумщині, - ОК "Північ"

сумщина

Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти на Сіверському напрямку з території Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Так, сьогодні з 9:20 до 9:40 спостерігачі зафіксували 4 вибухи в бік населеного пункту Шалигине (Сумська область) та 20 вибухів в бік населеного пункту Миколаївка (Чернігівська область).

"Втрат серед особового складу немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні зранку з боку РФ обстріляно населений пункт на Чернігівщині. Зафіксовано 8 вибухів, - ОК "Північ"

Автор: 

армія рф (18034) обстріл (29517) росія (66417) Сумська область (3953) Чернігівщина (1585)


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Топ коментарі
+8
С таких обстрелов начиналась оккупация Донбасса в 2014 году. Тогда тоже боялись ответить. Что изменилось? Может пора перестать бояться рашистов. Все равно большинство расиян хотят нашего уничтожения. Так что "дружественный" огонь по оркам е помешает.
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16.05.2022 11:13 Відповісти
+5
Если вы не знаете - знакомитесь. Министр обороны Украины
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16.05.2022 11:16 Відповісти
+3
У гівнокомандуючого відсутні фаберже.
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16.05.2022 11:14 Відповісти
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16.05.2022 11:10 Відповісти
У гівнокомандуючого відсутні фаберже.
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16.05.2022 11:14 Відповісти
Если вы не знаете - знакомитесь. Министр обороны Украины
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16.05.2022 11:16 Відповісти
у шалыгинцев пока нет миномётов. Везите из Израиля.
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16.05.2022 12:15 Відповісти
С таких обстрелов начиналась оккупация Донбасса в 2014 году. Тогда тоже боялись ответить. Что изменилось? Может пора перестать бояться рашистов. Все равно большинство расиян хотят нашего уничтожения. Так что "дружественный" огонь по оркам е помешает.
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16.05.2022 11:13 Відповісти
ЗСУ з кожним днем стають сильніше та більш озброєні,зараз в приоритеті звільнення окупованих територій,звичайно було б непогано проводити операції на території ворога.
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16.05.2022 11:30 Відповісти
конкретно по шалыгинской ситуации ваши преложения?
куда стрелять, координаты?
кто должен из Шалыгино стрелять?
из чего стрелять?
где это "чего" брать?

или просто *********?
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16.05.2022 12:20 Відповісти
Друже, дивись, в нас "два путя": або орки роблять 30-40 км мертвої зони вглиб нашої території, або ми робимо 30-40 км мертвої зони вглиб мокшанського царства.
Пох координати, пох куди, просто на кожний їхній постріл відповідати вогнем у підповідь... Пох з чого, з градів, з арти, з мінометів...
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16.05.2022 15:22 Відповісти
И раньше стреляли со своей территории....
Только вопрос - хватит ли яиц Зеленскому чтобы отвечать и упреждать?
Порошенко не хватало....
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16.05.2022 11:22 Відповісти
ну да. При Порошенко Шалыгино вообще с землей сравняли. Спасибо Владималександрочиву за восстановление дороги до границы. Теперь хоть в Валетовку можно доехать.
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16.05.2022 15:04 Відповісти
поки не будемо відповідати будемо отримувати...зелені зассанці
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16.05.2022 11:28 Відповісти
Как там говорили пингвины из мультфильма "Мадагаскар" - Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем.
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16.05.2022 11:28 Відповісти
Скоты таки вынуждают бить по их территории и даже заходить на нее для уничтожения арт расчетов.
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16.05.2022 11:29 Відповісти
Пока в Шалыгино бить нечем. И заходить некому. Сейчас все на работе. Можем только из дашки и АГСа на дежурном пикапе погранцов шугануть кацапов обратно.
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16.05.2022 15:09 Відповісти
Украина не только может , но и обязана отвечать по населенным пунктам врага, даже если это оккупированная территория,. Все дело в политическом решении.
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16.05.2022 12:16 Відповісти
все дело в отсутствии для этого сил и средств.
Не думайте, что из Румынии Вам виднее.
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16.05.2022 15:12 Відповісти
 
 