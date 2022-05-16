З території РФ обстріляно прикордонні населені пункти на Чернігівщині та Сумщині, - ОК "Північ"

Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти на Сіверському напрямку з території Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Так, сьогодні з 9:20 до 9:40 спостерігачі зафіксували 4 вибухи в бік населеного пункту Шалигине (Сумська область) та 20 вибухів в бік населеного пункту Миколаївка (Чернігівська область).

"Втрат серед особового складу немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні зранку з боку РФ обстріляно населений пункт на Чернігівщині. Зафіксовано 8 вибухів, - ОК "Північ"