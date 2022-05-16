З території РФ обстріляно прикордонні населені пункти на Чернігівщині та Сумщині, - ОК "Північ"
Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти на Сіверському напрямку з території Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Так, сьогодні з 9:20 до 9:40 спостерігачі зафіксували 4 вибухи в бік населеного пункту Шалигине (Сумська область) та 20 вибухів в бік населеного пункту Миколаївка (Чернігівська область).
"Втрат серед особового складу немає", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+8 Frol Fedoroff
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куда стрелять, координаты?
кто должен из Шалыгино стрелять?
из чего стрелять?
где это "чего" брать?
или просто *********?
Пох координати, пох куди, просто на кожний їхній постріл відповідати вогнем у підповідь... Пох з чого, з градів, з арти, з мінометів...
Только вопрос - хватит ли яиц Зеленскому чтобы отвечать и упреждать?
Порошенко не хватало....
Не думайте, что из Румынии Вам виднее.