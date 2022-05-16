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Новини
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У Києві із 16 травня дозволили продаж алкоголю у закладах громадського харчування

кафе

У Києві із 16 травня дозволили продаж алкоголю у закладах громадського харчування з 11:00 до 22:00.

Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Місто зацікавлене у надходженні коштів до бюджету столиці, а це можливо лише за умови максимальної відкритості ведення бізнесу", – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зазначається, що продаж алкоголю в магазинах можливий з 11:00 до 16:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві з 16 травня повертають плату за проїзд у комунальному транспорті

У КМДА нагадали, що у Києві та Київській області комендантська година тепер триває щоночі із 23:00 до 05:00.

Громадський транспорт працює: метрополітен – із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30.

алкоголь (1252) КМДА (2382) Київ (19788) продаж (2299)


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Топ коментарі
+5
Я конечно не ханжа, но на военное время нахер бы запретил продажу алкоголя, и наливайки все убрал. Народ на "передке" жизнью рискует, ваше так сказать покой прикрывает, а тут бухнячят на полную. Мораль как то на ноль падает... Кому война а кому...
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16.05.2022 11:49 Відповісти
+2
Хех! Що заважало купити бухло в магазині і прийти з ним у кахве?
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16.05.2022 11:39 Відповісти
+2
За победу 🍻❗
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16.05.2022 11:39 Відповісти
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За победу 🍻❗
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16.05.2022 11:39 Відповісти
Я конечно не ханжа, но на военное время нахер бы запретил продажу алкоголя, и наливайки все убрал. Народ на "передке" жизнью рискует, ваше так сказать покой прикрывает, а тут бухнячят на полную. Мораль как то на ноль падает... Кому война а кому...
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16.05.2022 11:49 Відповісти
ну тут такое. пить-то никто особо не бросил... а самогонщики платить акциз в бюджет тоже как-то не настроены.
легальный алкоголь выгоден и государству и обществу вцелом.
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16.05.2022 13:08 Відповісти
Но по-сотке
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16.05.2022 11:32 Відповісти
Це не цікаво...розливайка має працювати з 11-00 до 11-05. Скільки встиг, стільки й випив...Бажано це транслювати у прямому ефірі.
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16.05.2022 11:37 Відповісти
Накопили бабла за время военного положения? Все в ресторан бухать.
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16.05.2022 11:38 Відповісти
Хех! Що заважало купити бухло в магазині і прийти з ним у кахве?
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16.05.2022 11:39 Відповісти
👍доречно
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16.05.2022 11:41 Відповісти
вернувшиеся "мажоры" требуют возобновления шикарной жизни ?
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16.05.2022 12:35 Відповісти
продажа алкоголю тільки з пред'явленням паспорту та внесення персональних данних у реестр алкашні ..Навіщо перетворювати націю на кшталт сусідів алкашів-орків ? Я вважаю продаж алкоголю в даний час просто жалке видовище ,коли бачу на касі людей ,навіть з пивом .Це 300 убитих дітей під час війни приливають ,чи що ?
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16.05.2022 12:38 Відповісти
Давно пора. С каждой выпитой 100 идет 20% НДС + акцызы + остальные налоги, а они ой как государству нужны. И лучше, что б даже в кабаках\наливайках пили, а не дома. Там еще и наценки и работа для народа. И самогона\паленки поменьше будет.
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16.05.2022 13:35 Відповісти
НА ЧОМУ І ПРОТРИМАЛАСЬ Зе ВЛАДА ЦІ ДВА МІСЯЦІ, ТАК ЦЕ НА ПРОДАЖІ АЛКОГОЛЮ - ТВЕРЕЗОМУ НАРОДУ ТАКА ВЛАДА НЕ ПОТРІБНА.
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16.05.2022 13:45 Відповісти
******
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16.05.2022 14:05 Відповісти
Це типа совковому бидлу трошки пряніка після кнута у вигляді включення камер автофіксації порушень?
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16.05.2022 15:22 Відповісти
 
 