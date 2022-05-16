У Києві із 16 травня дозволили продаж алкоголю у закладах громадського харчування
У Києві із 16 травня дозволили продаж алкоголю у закладах громадського харчування з 11:00 до 22:00.
Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
"Місто зацікавлене у надходженні коштів до бюджету столиці, а це можливо лише за умови максимальної відкритості ведення бізнесу", – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Зазначається, що продаж алкоголю в магазинах можливий з 11:00 до 16:00.
У КМДА нагадали, що у Києві та Київській області комендантська година тепер триває щоночі із 23:00 до 05:00.
Громадський транспорт працює: метрополітен – із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30.
Топ коментарі
+5 Сергей Иванченко #512756
показати весь коментар16.05.2022 11:49 Відповісти Посилання
+2 5 копійок
показати весь коментар16.05.2022 11:39 Відповісти Посилання
+2 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар16.05.2022 11:39 Відповісти Посилання
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легальный алкоголь выгоден и государству и обществу вцелом.