У Києві із 16 травня дозволили продаж алкоголю у закладах громадського харчування з 11:00 до 22:00.

Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Місто зацікавлене у надходженні коштів до бюджету столиці, а це можливо лише за умови максимальної відкритості ведення бізнесу", – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зазначається, що продаж алкоголю в магазинах можливий з 11:00 до 16:00.

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У КМДА нагадали, що у Києві та Київській області комендантська година тепер триває щоночі із 23:00 до 05:00.

Громадський транспорт працює: метрополітен – із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30.