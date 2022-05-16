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Ворожі ДРГ намагались зранку прорватись через державний кордон на території Сумщини, - Живицький

кордон

Ворожі ДРГ намагались зранку прорватись через державний кордон на території Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи", - йдеться у повідомленні.

Очільник Сумської ОВА зауважив, що прикордонники дали бій росіянам, ті ж відступили за лінію державного кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З території РФ обстріляно прикордонні населені пункти на Чернігівщині та Сумщині, - ОК "Північ"

Сумська область (3953) диверсія (359) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+22
Фагот Коровьев
@Lucius_J_Brutus
·
2 год
Сосед:
- Друг (ВСУ) сейчас под Марьинкой. Говорит "это ******. Не знаю кто ими командует и под чем они, но чтобы ты понимал - горы трупов орков, которых никто не собирает и не считает. И прямо по ним прёт их же техника, перемалывая всё в грязь. Не поверил бы, если б не увидел".
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16.05.2022 11:49 Відповісти
+20
Тепер тримайте кордон на замку.
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16.05.2022 11:44 Відповісти
+16
За відмову від вступу у НАТО.
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16.05.2022 12:00 Відповісти
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Тепер тримайте кордон на замку.
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16.05.2022 11:44 Відповісти
Фіг там перегрупуються спокійно на своїй території і знов підуть вбивати наших людей... доки війна не перейде на територію ворога, якого фінансує весь світ купуючи нафту, газ, добрива... на 1.7 млрд.$ в день її не зупинити....
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16.05.2022 11:55 Відповісти
Навіть якщо від сьогодні перекрити ********* всі потоки , сил , мяса і засобів орді вистачить на роки такої війни
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16.05.2022 12:06 Відповісти
нажаль світ не готовий за день і навіть за місяць відмовитись від цього всього з підарашки, а поки відмовляються у них є ресурс підтримувати війну.
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16.05.2022 12:22 Відповісти
А Зеленський каже що НАТО нам потрібно. Ні, без НАТО спокою не буде. Це гарантія 100% від чортів.
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16.05.2022 13:14 Відповісти
Хоч кількох орків "замокрячить" вдалося?
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16.05.2022 11:46 Відповісти
Мабуть не в повітря ж пуляли стой кто ідьот.
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16.05.2022 11:49 Відповісти
Було б більше сил, можно було б впустити і в полон Хоча... Краще мабуть дійсно вбити. Ідеальний варіант - лупонуть мінами у відповідь...
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16.05.2022 12:17 Відповісти
пограничники БМ-37 в наряд не таскают.
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16.05.2022 12:44 Відповісти
Нисколько. Кацапы ********* в Крупец за школу. Координаты школы дать?
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16.05.2022 12:48 Відповісти
А об'єктів інфраструктури у зоні досяжності нашої арти на території курської і бєлгородської областей немає?
Мостів, складів з ГСМ, міндобривами, залізничних станцій, АЗС, трансформаторних підстанцій, елеваторів, водонасосних станцій?
Взагалі нічого немає? Ні?
До чого тут школа?
Немає в Зелі і Дерьмака політичної волі перенести бойові дії на територію мокши.
Школа тут зовсім ні до чого...
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16.05.2022 13:12 Відповісти
Фагот Коровьев
@Lucius_J_Brutus
·
2 год
Сосед:
- Друг (ВСУ) сейчас под Марьинкой. Говорит "это ******. Не знаю кто ими командует и под чем они, но чтобы ты понимал - горы трупов орков, которых никто не собирает и не считает. И прямо по ним прёт их же техника, перемалывая всё в грязь. Не поверил бы, если б не увидел".
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16.05.2022 11:49 Відповісти
Читав спогади солдатів вермахту. Кулеметники божеволіли від цього. Ми їх косимо, а ваньки лізуть і лізуть на кулемети.
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16.05.2022 11:54 Відповісти
Мабуть, з чогось подібного і були написані твори про нашестя зомбі.
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16.05.2022 13:11 Відповісти
Промедол.
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16.05.2022 11:55 Відповісти
кісєльов с пушкіним...
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16.05.2022 11:59 Відповісти
ні, кетамін або ще якась схожа фігня, колись в аптеках продавалась масово, на Стіролі випускають навіть в окупації
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16.05.2022 12:28 Відповісти
Отож мобіки. Скоро на фронт попре м'ясо з херсонської + запорізької областей... Нажаль
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16.05.2022 12:19 Відповісти
козлота опять собрались за стиральными машинами
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16.05.2022 11:51 Відповісти
Пральні машини у них є. З ручним приводом.
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16.05.2022 12:04 Відповісти
В Україні настане мирне життя коли зникне московська орда !!!)))
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16.05.2022 11:53 Відповісти
3000 км границы с мордором, прущие разбросанные орды прорывающихся через границу, дохнущие тысячами, убивающих мирных людей. За что это всё Украине?
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16.05.2022 11:56 Відповісти
За відмову від вступу у НАТО.
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16.05.2022 12:00 Відповісти
Яке НАТО,коли при владі були колективні шуфричі та мертвечуки.
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16.05.2022 12:09 Відповісти
Юлька не поїхала на саміт в 2008 році, бо не на часі було
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16.05.2022 12:31 Відповісти
Ви б зараз ще покійного Кравчука згадали б ще. у нас зараз зєлєнскій.
В НАТО не запрошують, як на весілля. Ти сам подаєш заявку, отримуєш план дій - стандарти. Коли їх виконаєш, приймають. До осені 2019 року наша заявка діяла, Рада приймала закони, ми рухалися по плану. Восени був Саміт НАТО, треба було їхати й отримувати подальші пункти плану.

А ми, точніше зеленський, проігнорували Саміт і не поїхали, бо з путіним президент хотів зустрітися. До того ж і представника України в НАТО з цієї ж причини не призначили. А потім почали задавати питання, чому ми не там? Заявку хоча б знов подайте! Процедури заради нас змінювати не будуть.

А зараз виборець оце все і вигрібає.
Дуже влучно сказав один знайомий: "На моє життя найбліше вплинули два фільми: "Доґвіль" Ларса фон Трієра і "Слуга Народу". Причому останній я навіть не дивився."
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16.05.2022 12:55 Відповісти
сумские партизаны перейдут границу россии и дадут им п.........ды.
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16.05.2022 11:57 Відповісти
На Сумщині діти спалили російський танк коктейлями Молотова, - Бобиренко
https://www.youtube.com/watch?v=WZ3q7HlcR9s&t=5s https://www.youtube.com/watch?v=WZ3q7HlcR9s&t=5s см. с 5.50 мин
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16.05.2022 17:52 Відповісти
Після звільнення окупованих територій варто було б зачистити артилерією від регулярних військових формувань прикордонні території рашистської орди...
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16.05.2022 12:03 Відповісти
ну, до этого еще пару годков...
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16.05.2022 12:09 Відповісти
Їбаште їх, А взагалі треба 30 км буферна зона на території РФ.
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16.05.2022 12:04 Відповісти
причому без будь-яких насаджень, щоб здалеку бачити, що щось рухається
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16.05.2022 12:30 Відповісти
Головне, що орків не було. А інші тварини хай гуляють. Щось потрідно для ідентифікації.
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16.05.2022 13:26 Відповісти
Не сидимо, а руйнуємо. Усі шляхи у бік російського та білоруського кордону. Щоб знову легко не зайшли колонами, як в перший раз.
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16.05.2022 12:42 Відповісти
кожного разу чекати що будуть атакувати?

дронами слідкувати за їхнім кордоном на їх території і мінометами доставляти бандерольки
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16.05.2022 14:50 Відповісти
Ну так воно до того йшло обстріли обстріли і пішли дрг.Що не зрозумілого?Бийте їх.
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16.05.2022 16:43 Відповісти
нарушение границы ща приравнено к краже шиколадки...плюс погибший..
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16.05.2022 20:48 Відповісти
 
 