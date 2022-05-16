Ворожі ДРГ намагались зранку прорватись через державний кордон на території Сумщини, - Живицький

Ворожі ДРГ намагались зранку прорватись через державний кордон на території Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи", - йдеться у повідомленні.

Очільник Сумської ОВА зауважив, що прикордонники дали бій росіянам, ті ж відступили за лінію державного кордону.

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