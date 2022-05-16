"Фонд Добра та Любові" проводить навчання працівників ДСНС з домедичної допомоги. ФОТО

Міжнародний благодійний фонд "Фонд Добра та Любові" у партнерстві з ГО "Центр порятунку життя" організували всеукраїнський навчальний проєкт щодо надання першої домедичної допомоги відповідно до європейських та американських стандартів для працівників ДСНС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу фонду.

Як зазначається, навчання проводять сертифіковані інструктори міжнародних організацій та співробітники навчально-тренувального відділу екстреної допомоги Рівненської області. Курси проходять у Київській, Луганській, Донецькій, Волинській, Рівненській Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях.

Станом на 1 травня 2022 року відповідне навчання пройшли понад 2300 осіб в різних установах України.

"В умовах війни в Україні ця ініціатива є критично важливою, адже саме працівники ДСНС перебувають на передовій, зокрема, здійснюють аварійно-рятувальні роботи в зонах гуманітарного розмінування, ліквідують наслідки ракетних ударів. Вони є першими, хто знаходить постраждалих та надає їм необхідну медичну допомогу, рятуючи життя", - зазначив голова Опікунської Ради фонду Олександр Дубовий.

Також повідомляється, що курс складається із трьох базових модулів.

Перший - "Базова підтримка життя" - розроблений відповідно до стандартів МОЗ України та Європейської ради реанімації. Він передбачає навчання наданню допомоги при зупинці серця.

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Модуль "Критичні кровотечі та методи їх зупинки" розроблений відповідно до стандартів МОЗ України та рекомендацій Американського коледжу хірургів. За статистикою, у разі травми саме неконтрольована кровотеча є головною причиною смертності. У ході тренінгу учасники отримують знання, як запобігти смерті у разі поранення.

Модуль "Медичне сортування при масовому надходженні постраждалих" спрямований на працівників лікарень та госпіталів. Він передбачає навчання навичкам визначення пріоритету надання допомоги пацієнтам в залежності від складності їхнього стану. Медичне сортування також допомагає визначити першочерговість надання невідкладної медичної допомоги та пріоритет невідкладного транспортування або місця призначення транспортування пацієнта.

Очікується, що навчання пройдуть ще близько 1500 працівників ДСНС України.