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Новини Війна
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9 з 10 українців в разі затяжної війни опиняться за межею бідності, - прогноз ООН

бідність

Якщо війна в Україні затягнеться, то 9 з 10 українців можуть опинитися за межею бідності.

Такий прогноз робить ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна: зруйновано будинки, дороги, мости, лікарні, школи на суму не менше 100 млрд доларів США. Половина підприємств повністю закрита, інша половина зазнає труднощів. Затяжний конфлікт може призвести до того, що 9 із 10 українців опиняться за межею бідності", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: З України виїхали вже шість мільйонів біженців, - ООН

Автор: 

бідність (143) ООН (3393) прогноз (1398)


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Топ коментарі
+63
А якщо капітулювати, то раша знищить 9 з 10 українців.
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16.05.2022 12:31 Відповісти
+54
окупація тим більше не сприяє і вже не тільки добробуту, а взагалі як показала практика з життям не сумісна.
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16.05.2022 12:33 Відповісти
+52
О, пошла разгоняться тема: прекращайте войну на условиях *****, а то будет бо-бо! И литцо ему сохраняйте!
Вангую, чем больше ЗСУ будет ******* кацапов и гнать их с нашей земли, тем истеричнее будут разгоняться темы о "вреде войны" и призывы сохранять ботоксную жопу.
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16.05.2022 12:36 Відповісти
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ООН - кулена рашей, поэтому и высеры про 9из 10.
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16.05.2022 14:55 Відповісти
А один з десяти-це ті, хто будуть будувати дороги?
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16.05.2022 15:00 Відповісти
Один з десяти, це ті хто працює на зарубіжжя. Айтішники наприклад
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16.05.2022 16:49 Відповісти
Можливо за межою бідності зате в межах своєї держави стоятимо а не на колінах перед агресором діди прадіди вистояли зараз наша черга довести справу до перемоги.
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16.05.2022 15:43 Відповісти
бедность и нищета все 30 лет у нас ... власть имущие шакалы жируют за счёт народа .
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16.05.2022 15:58 Відповісти
так не отдавай власть имущим свой жир - они и не будут жировать
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16.05.2022 16:00 Відповісти
А до війни,виходить, ну просто шикували...
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16.05.2022 16:24 Відповісти
да лучше голодать но быть свободным чем быть рабом рашки или быть ими уничтоженным лишь за то что ты УКРАИНЕЦ!
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16.05.2022 16:52 Відповісти
Є ще хтось котрий не розуміє що це гімно з двох букв О і однієї Н повинно підти на#уй за своїм спонсором
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16.05.2022 17:51 Відповісти
Виновок один: потрібне повне руйнування олігархічної системи в Україні побудованої Кучмою та його послідовниками!
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16.05.2022 17:51 Відповісти
а ще більш довгої дороги нема від ВолодимираРуйнівникаПобудованого
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16.05.2022 18:02 Відповісти
і є ще такі особливо "кмітливі" , що не бачать , що французи і німці поки що діють на стороні раші
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16.05.2022 18:00 Відповісти
На визволених кацапами територіях буде все, і денацифікація, і депортація, і голодомор , все по методиці. Ми це проходили. Так що бідність яку пророчить якась незрозуміла організація оОН нам українцям ще великим щастям буде. Переживемо !!!
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18.05.2022 00:10 Відповісти
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