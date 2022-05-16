9 з 10 українців в разі затяжної війни опиняться за межею бідності, - прогноз ООН

Якщо війна в Україні затягнеться, то 9 з 10 українців можуть опинитися за межею бідності.

Такий прогноз робить ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна: зруйновано будинки, дороги, мости, лікарні, школи на суму не менше 100 млрд доларів США. Половина підприємств повністю закрита, інша половина зазнає труднощів. Затяжний конфлікт може призвести до того, що 9 із 10 українців опиняться за межею бідності", - йдеться у повідомленні.

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