9 з 10 українців в разі затяжної війни опиняться за межею бідності, - прогноз ООН
Якщо війна в Україні затягнеться, то 9 з 10 українців можуть опинитися за межею бідності.
Такий прогноз робить ООН, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна: зруйновано будинки, дороги, мости, лікарні, школи на суму не менше 100 млрд доларів США. Половина підприємств повністю закрита, інша половина зазнає труднощів. Затяжний конфлікт може призвести до того, що 9 із 10 українців опиняться за межею бідності", - йдеться у повідомленні.
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Николаев Юг
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Вангую, чем больше ЗСУ будет ******* кацапов и гнать их с нашей земли, тем истеричнее будут разгоняться темы о "вреде войны" и призывы сохранять ботоксную жопу.