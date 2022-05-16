Ленд-ліз не призведе до появи в України шаленого боргу після війни, - Квін

Поставки американських озброєнь по ленд-лізу для України не призведуть до появи шаленого боргу перед США. Сам ленд-ліз просто прискорить поставки зброї.

Про це тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін заявила в інтерв'ю для "Європейської правди", інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, немає мови про те, що Україна повинна повернути все, що отримає по цьому ленд-лізу. Його сенс в обході експортної процедури і додаткових погоджень.

"Скажу відверто, це просто процедура прискорення поставок зброї. Тому, звичайно ж, ленд-ліз не призведе до появи в України якогось шаленого боргу після війни", - додала Квін.

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