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Ленд-ліз не призведе до появи в України шаленого боргу після війни, - Квін

сша,лендліз

Поставки американських озброєнь по ленд-лізу для України не призведуть до появи шаленого боргу перед США. Сам ленд-ліз просто прискорить поставки зброї.

Про це тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін заявила в інтерв'ю для "Європейської правди", інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, немає мови про те, що Україна повинна повернути все, що отримає по цьому ленд-лізу. Його сенс в обході експортної процедури і додаткових погоджень.

"Скажу відверто, це просто процедура прискорення поставок зброї. Тому, звичайно ж, ленд-ліз не призведе до появи в України якогось шаленого боргу після війни", - додала Квін.

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Автор: 

зброя (7564) США (23607) Квін Крістіна (110) ленд-ліз (56)


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Топ коментарі
+24
Слава США!
Слава! Слава! Слава!
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16.05.2022 13:02 Відповісти
+18
Так власне воно так і є. За лендлізом не потрібно віддавати борги за ту зброю, що знищена на полі бою. Не треба віддавати за ********** та амуніцію з продовольством. Після війни вцеліла зброя, що придатна до використання, або повертається, або за згодою сторін залишається. Борг віддається тільки за техніку подвійного призначення. Тобто ту, яку можна використовувати у цивільний час. Доречі після Другої Світової Радянський Союз повернув тільки 7% лендлізу. Так що це кацапські наративи буцімто Україна з лендлізом залізе в шалені борги.
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16.05.2022 13:06 Відповісти
+18
Люди, если вам кацапы начинают задвигать про долги по ленд лизу, отвечайте что платить будет хрюсия из своих репараций. Не ввязывайтесь в споры, не мечите бисер перед свиньями.
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16.05.2022 13:08 Відповісти
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Слава США!
Слава! Слава! Слава!
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16.05.2022 13:02 Відповісти
По закінченню війни зброю повернуть назад.
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16.05.2022 13:05 Відповісти
По ее словам, нет речи о том, что Украина должна вернуть все, что получит по этому ленд-лизу. Источник:
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16.05.2022 13:07 Відповісти
Те, що не буде знищено в бою, треба буде або повернути, або заплатити. Те, що було знищено у бойових діях, не оплачується.
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16.05.2022 13:07 Відповісти
А може воно залишиться тут. Бо нам обіцяли озброєння щоб запобігти повторному нападові.
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16.05.2022 13:14 Відповісти
Це питання вирішується за згодою сторін. І щось мені підказує, що вирішиться це питання досить легко.
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16.05.2022 13:18 Відповісти
Так,, це опція.
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16.05.2022 13:25 Відповісти
З огляду на те, що від протитанкової зброї і вистрілів лишаються самі порожні ящики і тубуси, дрони-камікадзе призначені для того, щоби перестати існувати, а спорядження стирається і зношується, після кількох місяців війни вартість активів, що лишиться, не перевищуватиме 20%. Ще частина ленд-лізу полягатиме в наданні інформації, навчанні. Це можна спробувати повернути, але гадаю, за нього гроші не спитають.
Щоби запобігти майбутнім зіткненням буде потрібна нова зброя з новими якостями. Бо навряд чи керівництво піде на територію кацапів. Відповідно, прикордонні зіткнення триватимуть, де б не пролягав той кордон.
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16.05.2022 20:17 Відповісти
А техніку яку вони дають і ще дадуть ?
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16.05.2022 20:31 Відповісти
Майже все, що буде замовлено. Літаки включно.
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16.05.2022 20:45 Відповісти
Не зрозумів відмінювання вашого питання.
Техніка складає ті самі 20-30% відсотків від вартості навчання, логістики, амуніції, палива, запчастин, тощо, які до неї поставляються. Тому так швидко втікають сотні мільйонів, щотижневих траншів. І тому країни НАТО намагаються мати власні заводи з виробництва витратних матеріалів.
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16.05.2022 20:52 Відповісти
Ви ж написали про пусті ящики і тубуси. Але ще ж техніку дають.
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16.05.2022 20:57 Відповісти
Та так. Недопетрив.
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16.05.2022 21:13 Відповісти
Там може бути досить не висока оцінка. Десь зустрічалась цифра в 10% від вартості. А може і взагалі нічого.
Тут питання не в ленд лізі. Сьогодні держава потребує грошима для підтримки бюджета 3+ млрд доларів на місяць. І ці гроші дають в блог, хоч і під малий процент. Не важко порахувати у що це виллється.
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16.05.2022 13:39 Відповісти
Про борг нех даже думать. Тут 2 варианта или наша победа или наш проигрыш и в обоих случаях долг не имеет никакого значения. В первом случае все оплачивает *********, во втором с кого долг будет опять с *********а?
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16.05.2022 14:01 Відповісти
або наша перемога або наша смерть, русскіє не приховують вже що прийшли нас всіх вбити, залишать може троха,щоб було над ким знущатися.
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16.05.2022 14:06 Відповісти
Прочтите начало диалога. Речь идёт о долге, который в любом случае нас не должен волновать.
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16.05.2022 15:15 Відповісти
В 40 млрд $ ленд-лиза включены и деньги на "поддержание штанов", а поскольку их, в отличии от техники, точно потратят, то и возвращать ничего не надо.
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16.05.2022 17:10 Відповісти
не обов'язково повертати. Можуть домовитись, що Україна оплатить якусь символічну сумму. Бо навіщо США тягнути назад уживані М113, наприклад. Або іншу техніку, котра стояла на зберіганні
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16.05.2022 16:34 Відповісти
Цьом,Квин!
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16.05.2022 13:05 Відповісти
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16.05.2022 13:10 Відповісти
Так власне воно так і є. За лендлізом не потрібно віддавати борги за ту зброю, що знищена на полі бою. Не треба віддавати за ********** та амуніцію з продовольством. Після війни вцеліла зброя, що придатна до використання, або повертається, або за згодою сторін залишається. Борг віддається тільки за техніку подвійного призначення. Тобто ту, яку можна використовувати у цивільний час. Доречі після Другої Світової Радянський Союз повернув тільки 7% лендлізу. Так що це кацапські наративи буцімто Україна з лендлізом залізе в шалені борги.
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16.05.2022 13:06 Відповісти
Может от уцелевшего 7%,а от общего
0,4%.
3 Нефтеперерабатующие завода тоже
в подарок
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16.05.2022 13:18 Відповісти
Не буду спорить. Цифры по памяти давал. Когда-то на глаза попадалось. Но суть не в том. Суть в том, что не стоит считать ленд-лиз долговой удавкой, как это пытаются кацапы представить и разганяют подобные наративы.
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16.05.2022 13:20 Відповісти
За долги можем отдать Коломойского.
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16.05.2022 13:25 Відповісти
его сначала найти надо
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16.05.2022 13:32 Відповісти
В Днепре
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16.05.2022 15:11 Відповісти
Люди, если вам кацапы начинают задвигать про долги по ленд лизу, отвечайте что платить будет хрюсия из своих репараций. Не ввязывайтесь в споры, не мечите бисер перед свиньями.
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16.05.2022 13:08 Відповісти
Можемо в уплату боргу віддати американцям Крим років на 15
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16.05.2022 13:11 Відповісти
в аренду )
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16.05.2022 13:12 Відповісти
Базу в Севастополі якраз буде дуже зручно в аренду років на 100 здати.
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16.05.2022 13:14 Відповісти
Щоб вату перевиховували )
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16.05.2022 13:23 Відповісти
Крымская Окинава московитам понравится.
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16.05.2022 13:27 Відповісти
Гадаю, місцеві не будуть проти. Бо зарплати зростуть.
А за якийсь час поз'являються темненькі діточки, як у свій час на Окінаві.
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16.05.2022 22:31 Відповісти
V Sevastopolje nado delatj bazu flota NATO. Nu vi ponjali
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16.05.2022 17:08 Відповісти
быть дОлжником - это всегда "неесть - хорошо"..
но долг перед бандитско-террористическим или цивилизованным миром - это "две большие разницы"..
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16.05.2022 13:13 Відповісти
Кредиты вполне цивилизованная схема ведения хозяйственной деятельности. В экономике без кредитования вообще никуда.
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16.05.2022 13:16 Відповісти
В штатах твоя репутація і довіра в тому числі залежить від кредитної історії.
Якщо ти ніколи не брав кредиту - ти мутна і підозріла особистість.
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16.05.2022 13:24 Відповісти
А нічого , що багато країн - надаючи Україні не зовсім послідню ... і точно не найновішу зброю ...
Просто роблять у себе переозброєння
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16.05.2022 13:32 Відповісти
Одним словом:
Використайте увесь моторесурс озброєння проти кацапів, що не використаєте, то залиште собі , щоб було на озброєні!!!

Thank you USA!!!
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16.05.2022 13:17 Відповісти
Даже если приведет к появлению долга - пофиг, отдадим. Сейчас главное выбить оккупантов.
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16.05.2022 13:17 Відповісти
кацапы все компенсируют еще и с процентами
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16.05.2022 13:19 Відповісти
Отдавать надо с процентами. Только это уже должно будет прописано в списке репараций
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16.05.2022 13:22 Відповісти
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16.05.2022 13:24 Відповісти
Долг платежом не красе н...дохлый Совок....и рабZeя ничего не вернули США и Британии по лэнд-лизу...Учитесь...
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16.05.2022 13:29 Відповісти
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16.05.2022 14:02 Відповісти
Лично я очень хочу, чтобы долг составил 0$ - то есть ничего, но как бы не оказалось, что в фразе
"Скажу откровенно, это просто процедура ускорения поставок оружия. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-нибудь безумного долга после войны", - добавила Квин.
Ключевым не оказалось "безумного"
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16.05.2022 15:02 Відповісти
Долг будет только за не потраченное/уничтоженное и только если то, что осталось Украина захочет оставить себе. Естественно оценивается это все по тех. состоянию на конец войны, а значит как б/у убитая в хлам техника, которая стоит меньше стоимости обратной транспортировки. Короче, остаток вооружений Украина сможет оставить себе за чуть больше чем ничего, уж точно на много дешевле самостоятельного производства или покупки древней б/у техники на рынке.
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16.05.2022 17:07 Відповісти
Хорошо если так
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16.05.2022 21:35 Відповісти
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16.05.2022 15:10 Відповісти
А він буде той ленд-ліз?
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16.05.2022 21:30 Відповісти
 
 