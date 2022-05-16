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Ленд-ліз не призведе до появи в України шаленого боргу після війни, - Квін
Поставки американських озброєнь по ленд-лізу для України не призведуть до появи шаленого боргу перед США. Сам ленд-ліз просто прискорить поставки зброї.
Про це тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін заявила в інтерв'ю для "Європейської правди", інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, немає мови про те, що Україна повинна повернути все, що отримає по цьому ленд-лізу. Його сенс в обході експортної процедури і додаткових погоджень.
"Скажу відверто, це просто процедура прискорення поставок зброї. Тому, звичайно ж, ленд-ліз не призведе до появи в України якогось шаленого боргу після війни", - додала Квін.
Топ коментарі
+24 A San
показати весь коментар16.05.2022 13:02 Відповісти Посилання
+18 Странник Виртуальный #486477
показати весь коментар16.05.2022 13:06 Відповісти Посилання
+18 Мобильный крематорий
показати весь коментар16.05.2022 13:08 Відповісти Посилання
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Слава! Слава! Слава!
Щоби запобігти майбутнім зіткненням буде потрібна нова зброя з новими якостями. Бо навряд чи керівництво піде на територію кацапів. Відповідно, прикордонні зіткнення триватимуть, де б не пролягав той кордон.
Техніка складає ті самі 20-30% відсотків від вартості навчання, логістики, амуніції, палива, запчастин, тощо, які до неї поставляються. Тому так швидко втікають сотні мільйонів, щотижневих траншів. І тому країни НАТО намагаються мати власні заводи з виробництва витратних матеріалів.
Тут питання не в ленд лізі. Сьогодні держава потребує грошима для підтримки бюджета 3+ млрд доларів на місяць. І ці гроші дають в блог, хоч і під малий процент. Не важко порахувати у що це виллється.
0,4%.
3 Нефтеперерабатующие завода тоже
в подарок
А за якийсь час поз'являються темненькі діточки, як у свій час на Окінаві.
но долг перед бандитско-террористическим или цивилизованным миром - это "две большие разницы"..
Якщо ти ніколи не брав кредиту - ти мутна і підозріла особистість.
Просто роблять у себе переозброєння
Використайте увесь моторесурс озброєння проти кацапів, що не використаєте, то залиште собі , щоб було на озброєні!!!
Thank you USA!!!
"Скажу откровенно, это просто процедура ускорения поставок оружия. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-нибудь безумного долга после войны", - добавила Квин.
Ключевым не оказалось "безумного"