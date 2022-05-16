Кулеба розпочав візит до Брюсселя, щоб просувати шостий пакет санкцій стосовно РФ
Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії повинен включати нафтове ембарго.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Розпочав візит до Брюсселя, щоб просувати шостий пакет санкцій ЄС, який має включати нафтове ембарго. Зосереджуся також на подальшому постачанні зброї та наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Вважаємо, що Україна заслуговує на індивідуальну оцінку за власні чесноти", - зазначив він.
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Митрополит ПЦУ рассказывает, нужно ли запрещать УПЦ МП в Украине. Он говорит, что необходимо делать все по порядку. Сначала Украине следует ввести санкции против гундяева и рпц. Подробно здесь
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2022-05-16/zapret-moskovskogo-patriarhata-v-ukraine-kak-doljnyi-deystvovat-vlasti/269138
Очень грамотно митрополит представил.