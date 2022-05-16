Кулеба розпочав візит до Брюсселя, щоб просувати шостий пакет санкцій стосовно РФ

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії повинен включати нафтове ембарго.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочав візит до Брюсселя, щоб просувати шостий пакет санкцій ЄС, який має включати нафтове ембарго. Зосереджуся також на подальшому постачанні зброї та наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Вважаємо, що Україна заслуговує на індивідуальну оцінку за власні чесноти", - зазначив він.

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