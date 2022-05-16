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Кулеба розпочав візит до Брюсселя, щоб просувати шостий пакет санкцій стосовно РФ

кулеба

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії повинен включати нафтове ембарго.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочав візит до Брюсселя, щоб просувати шостий пакет санкцій ЄС, який має включати нафтове ембарго. Зосереджуся також на подальшому постачанні зброї та наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Вважаємо, що Україна заслуговує на індивідуальну оцінку за власні чесноти", - зазначив він.

Також читайте: Кулеба про членство України в ЄС: Це неминуче

Автор: 

Брюссель (286) візит (1623) зброя (7564) санкції (12261) членство в ЄС (1316) Кулеба Дмитро (3604)


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Пане Дмитро, Вам низький уклін за роботу і справжню любов до України
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16.05.2022 13:24 Відповісти
Кулеба молодец - наш будущий президент!
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16.05.2022 13:27 Відповісти
не, Зеленский теперь долго будет президентом
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16.05.2022 13:40 Відповісти
ні
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27.05.2022 12:39 Відповісти
что с коломойшей будете делать?
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16.05.2022 13:32 Відповісти
В этом пакете главное это санкции против гундяева и его "патриархата"-сатаната. Но кажись Венгрия своим рылом хочет этому помешать.
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16.05.2022 13:32 Відповісти
Необходимо в ЕС выделить страны, которые могут блокировать принятие того или иного и определить, чтобы какие-то страны не имели права блокировки. Например, я не знаю вообще зачем в ЕС взяли Сербию. Сербия точно не должна иметь права блокировок.
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16.05.2022 13:40 Відповісти
Просувай московитам до самих печінок.
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16.05.2022 13:36 Відповісти
Насчет санкций против гундяева, которые планиртся в этом пакете.

Митрополит ПЦУ рассказывает, нужно ли запрещать УПЦ МП в Украине. Он говорит, что необходимо делать все по порядку. Сначала Украине следует ввести санкции против гундяева и рпц. Подробно здесь

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2022-05-16/zapret-moskovskogo-patriarhata-v-ukraine-kak-doljnyi-deystvovat-vlasti/269138
Очень грамотно митрополит представил.
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16.05.2022 14:26 Відповісти
 
 